El Granada CF rescata un punto sobre la bocina ante la Ponferradina

Sin cuajar un partido soberbio -ni rozando lo bueno-, el Granada CF salvó el partido ante la Ponferradina con otro tanto ‘in extremis’ para poder mantener la buena dinámica en su casa y acercarse al ascenso directo. La Ponferradina, que le dio la vuelta a la ventaja del Granada gracias a un gol de Uzuni de penalti, hizo claudicar en menos de dos minutos a los nazaríes, que se vistieron en el añadido de héroes para conseguir la épica.

El Granada CF volvió a su feudo este domingo para medirse a la Ponferradina, un cuadro muy necesitado de puntos que intenta mantener la categoría hasta el final. Mientras tanto, los rojiblancos llegaban con la oportunidad de oro para apuntarse a la zona alta de la tabla tras pinchar sus rivales directos. Partido trampa para ambos.

Los granadinos llegaban a esta jornada tras vencer el pasado fin de semana contra el Burgos a domicilio (1-3) en un partido donde los de Paco López cosecharon una de las peores primeras partes en la temporada. Sin embargo, los cambios que se hicieron en el segundo tramo fueron claves para darle la vuelta al resultado.

Por su parte, los de Ponferrada perdieron ante el Cartagena (0-3) en un choque donde los visitantes vencieron con contundencia ante un club desahuciado y que continúa hundiéndose en la tabla, aunque ansía dar un volantazo en este tramo final y aferrarse a algo que le dé esperanza para quedarse en Segunda, aunque parece muy complejo.

El choque arrancó muy animado. En la primera que tuvo, la Ponferradina mandó la bola al poste. No habían pasado ni dos minutos desde el pitido inicial cuando Larceda estrelló el esférico en el palo ante la perplejidad de los compañeros.

Atrevimiento y ocasiones, pero sin goles

El Granada no tardó en replicar. Neva, que le puso el balón a Uzuni en la boca del área, sirvió para que el albanés la empalmara y Amir tuviera que sacar un palmeo espectacular para mandar el tiro fuera de la meta.

Con muchas imprecisiones por ambos lados, el Granada fue dando un paso adelante y comenzó a animarse en área contraria. Las llegadas cada vez eras más incesantes. Molina, que salió de inicio tras su brillante actuación ante el Burgos, la tuvo en un mano a mano con el portero iraní rival, pero el veterano delantero la mandó al centro y el guardameta no tuvo muchas complicaciones para detenerla.

La Ponferradina estaba mostrando su carisma y atrevimiento con notoriedad. No se quería encerrar atrás y esperar. A veces, no le quedaba otra dado el potencial de los granadinistas, pero siempre que podía daba zarpazos para sacar su garra y hacer daño a su rival.

Uzuni pasando el balón ante el empuje rival | Foto: LaLiga.

Uzuni, que una vez más estaba como Pedro por su casa, continuó insistiendo de cara a puerta. Esta vez la tuvo con un remate desde el punto de penalti tras una espectacular asistencia que, cuando parecía que ya estaba entrando, Amir la sacó bajo palos. La cara del delantero del equipo granadino lo decía todo ya que antes de la parada, ya estaba celebrando lo que parecía que iba a gol.

Con una marcha más, los rojiblancos horizontales apretaron en los compases finales del primer tramo ante una Ponferradina que estaba apretando los dientes un poco más de lo normal. Mucho ritmo. Sin embargo, los bercianos pudieron plantar cara e irse a vestuarios con un resultado gafas y plantando cara al único invicto de la categoría en su casa.

Goles y sufrimiento

La segunda parte se reanudó igual que la primera, trepidante a más no poder. Los de Paco López tuvieron de nuevo el gol en sus botas con un doble disparo nada más arrancar este tiempo. El tiro no quedó en nada, pero el runrún volvió a asomar entre la hinchada.

El partido se tranquilizó con el desarrollo de los minutos. No había tanto ritmo, pero el guion era similar: el Granada continuaba con la voz cantante e intentándolo. La Ponferradina durmió el juego, quedando en su área y esperando algún error para montar contragolpes.

Con la chispa de Bryan Zaragoza, la primera aparición que tuvo en el terreno derivó en penalti. Cuando más parecía que el partido estaba atascado, el joven malagueño salió para dar aire nuevo y un cambio al equipo. El desparpajo fue clave para que, tras desbordar a Amo dentro del área rival, el central de la Ponferradina no tuviera otra cosa para detenerle que agarrarle.

As Reig no tardó en señalar la pena máxima, y Uzuni no falló a su cita con el gol en Los Cármenes. Una tradición que volvió a repetirse desde los once metros con un fuerte disparo al palo izquierdo de Amir, que ni se movió para detenerlo (1-0).

Uzuni, Bryan y Ricard celebrando el tanto del albanés | Foto: LaLiga.

Con el gol, la Ponferradina reaccionó y cambió su sistema y varios jugadores. A balón parado, Agus Medina puso un centro preciso para que Pascanu entrara como un toro desde atrás y sin marca para empujar y clavar la bola dentro de la meta de Raúl Fernández, que no pudo detener la peinada (1-1).

El tanto sentó como un jarro de agua fría al Granada. En dos minutos, la Ponferradina le dio la vuelta al resultado gracias a un contragolpe perfecto que finalizó a las mil maravillas Yuri, otro de los veteranos de la categoría, que apareció a la perfección para empujar la bola lo suficiente como para poder cambiar la ventaja (1-2).

La Ponferradina celebrando uno de sus tantos | Foto: LaLiga.

Los andaluces pecaron de relajación tras su gol. El equipo mostró un bajón de nivel muy evidente en la zaga defensiva, donde ambos goles del rival vinieron por culpa de los defensores que, sin capacidad de reacción, no pudieron hacer nada.

Cuando más parecía que todo estaba vendido, el Granada vio luz entre tanta oscuridad. Sin cuajar unos minutos finales buenos, pudo salvar las castañas del fuego gracias a una falta directa de Perea, que transformó tras sorprender a Amir en el añadido (2-2).

Con este resultado, el Granada CF queda cuarto con 55 puntos y a tres del ascenso directo, mientras que la Ponferradina suma 30 puntos y queda decimoctavo, todavía en puestos de descenso y a seis de salir del pozo.

Ficha Técnica

Granada CF: Raúl Fernández, Ricard Sánchez, Cabaco, Ignasi Miquel. Carlos Neva (Jonathan Silva 45’), Yann Bodiger, Sergio Ruíz (Alberto Perea 81’), Puertas (Bryan Zaragoza 66’), Uzuni, Callejón (Diédhiou 81’) y Molina (Weissman 54’).

SD Ponferradina: Amir, Paris Adot, Amo, Sofian Chakla, Adri Castellano (Moi Delgado 77’), Naim (Yuri 77’), Agus Medina, Kelechi Nwakali (Tavares 77’), Dani Ojeda (Adrián Diéguez 89’), Derik y Edu Espiau (Pascanu 67’).

Goles: 1-0, Uzuni; 1-1, Pascanu; 1-2, Yuri; 2-2, Perea.

Árbitro: As Reig (comité valenciano). Ha amonestado a Cabaco por parte local y a Edu Espiau, Amo, Moi Delgado, Dani Ojeda y Yuri en el otro cuadro.

Incidencias: Partido correspondiente a la trigesimaprimera jornada de la Segunda División. Choque celebrado en el estadio Los Cármenes ante 14.152 aficionados.