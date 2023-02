Un intratable Granada CF en casa hace claudicar a un guerrero Tenerife

El Granada CF hizo claudicar en su feudo. Como rey en su fortín. Los registros que tienen lo demuestran, y es que los de Paco López no conocen todavía la derrota en Los Cármenes. El CD Tenerife no iba a ser una excepción, aunque los chicharreros tuvieron una gran propuesta y pelearon hasta los compases finales, pero los dos tantos de Uzuni desde los once metros dictaron sentencia.

Granada se vistió de gala este viernes para acoger la Copa de España de futsal y el duelo en Los Cármenes, donde el Granada CF recibía al CD Tenerife. Con la tranquilidad de haber roto su mala racha fuera de casa, los rojiblancos se medían ante los isleños, que llegaban lanzados y en el mejor momento de temporada.

Los andaluces llegaban a esta jornada tras vencer el pasado fin de semana al Villarreal B (0-2) en un partido donde triunfó, pero no convenció y pasó muchos apuros defensivamente. Con el plus de seguir sumando, los nazaríes siguen luchando por estar en puestos de ascenso directo y seguir con cotas altas, pese tener las ausencias de Puertas y Soro. Por su parte, los tinerfeños ganaron ante el Albacete (1-0) en un duelo donde los de Ramis dieron un golpe en la mesa y se metieron de lleno en la pugna por el playoff. Una zona que conocen bien del curso pasado, teniendo de nuevo un juego reconocible y una base que espera dar sus frutos pese a las dificultades que se presentan.

Superado el límite de velocidad

El duelo arrancó de una manera enérgica. Ambos soltaron sus primeras estocadas y, en una de ellas, se cometió penalti a favor del Granada tras derribar Sergio González a Uzuni dentro del área. El colegiado, que lo vio claro, señaló la pena máxima.

Con este inicio de locura, el killer albanés no falló desde los once metros (1-0) y adelantó a los rojiblancos con una espléndida ejecución donde el tiro fue fuerte y al medio, asegurando. El delantero siguió aumentando su renta en casa y, como viene siendo costumbre, dejó su seña con otro gol para continuar como pichichi de la categoría.

Uzuni celebrando su tanto de penalti | Foto: LaLiga.

Pese al gol, el encuentro estaba muy vivo. Los chicharreros no se arrugaron y se mostraron muy valientes y decididos. Aprovecharon su verticalidad y velocidad con y sin balón. El tanto apenas alteró su plan. Mientras tanto, los andaluces intentaron mantener una buena imagen atrás para despejar toda llegada, aunque cada vez fue costando más.

El guion de la primera parte fue un correcalles de manual. Era atractivo, ya que todo era frenético y apenas había tregua. El Granada intentaba buscar a sus referencias en ataque, que no suelen fallar de cara a puerta, mientras que el Tenerife daba elegancia con la bola aprovechando sus movimientos rápidos y la velocidad de sus figurantes.

Era imposible mantener este ritmo durante todo el tiempo. Las revoluciones fueron bajando progresivamente con el paso de los minutos, aunque las intenciones de los dos equipos seguían siendo muy claras. Teto, en una de estas venidas, soltó un latigazo que rozó la red alta de la meta granadina, uno de los claros avisos del Tenerife en esta primera parte.

A este Granada no se le puede dar por muerto

El segundo tramo arrancó con un Tenerife más incisivo. Con más pegada y, sobre todo, más valor. Los nazaríes aguantaban y, al igual que en los primeros 45 minutos, quería salir rápido con contragolpes, aunque no se veía cómodo en este arranque.

Pese a no ser tan frenético, el Granada aguantaba como podía dicha situación. Quería proliferar y resarcirse, pero el Tenerife apenas daba tregua, aunque de tres cuartos para arriba se les nublaba la visión.

Sin embargo, el 'Tete' pudo batir la guardia de Raúl Fernández. Con una volea a lo Zidane, Elady enganchó la bola en la línea del área y la mandó con un tiro limpio al fondo de las mallas locales. El tanto apenas pudo ser festejado. El colegiado lo anuló de inmediato por fuera de juego, aunque el VAR lo chequeó, pero no rectificó la decisión de Ávalos Barrera.

La tensión cada vez era más palpable. El reloj seguía corriendo y los dos equipos tenían mucho en juego. Las apariciones rojiblancas en área rival fueron disminuyendo mientras que el Tenerife continuaba con sus despliegues que cada vez generaban más.

Weissman tras cometer una falta a Mellot | Foto: LaLiga

El Granada optó por meter refrescos en la medular y ataque. Bryan Zaragoza era uno de los baluartes con los que la afición enloqueció. Es un jugador que suele aparecer en este tipo de situaciones para generar daño al rival. No fue menos esta ocasión, contando con un grandioso desparpajo en la banda.

Cuando más parecía que la cosa se ponía a favor de los visitantes, una mano dentro del área de Sergio González volvió a declinar la balanza a favor de los locales. El penalti, claro y sin mucha duda tras ser bastante antinatural, fue transformado de nuevo por Uzuni (2-0), que tomó su protagonismo para reivindicarse como el ariete de la temporada en Segunda.

El Granada no dio su brazo a torcer, y con este resultado cerró otra victoria en casa a un cabizbajo Tenerife que se fue sin premio de vuelta a las islas. Con 47 puntos, los rojiblancos duermen en zona de ascenso directo a la espera de lo que suceda en la jornada, mientras que el Tenerife rompió su buena racha y se mantiene con 34 puntos en el decimoprimer puesto.

Ficha Técnica

Granada CF: Raúl Fernández, Ricard Sánchez (Quini 34’), Miguel Rubio, Ignasi Miquel, Carlos Neva, Yann Bodiger (Meseguer 70’), Pol Lozano, José Callejón (Víctor Díaz 84’), Melendo (Bryan Zaragoza 70’), Myrto Uzuni y Shon Weissman (Diédhiou 84’).

CD Tenerife: Juan Soriano, Mellot (Buñuel 88’), Sergio González, José León, Nacho Martínez, Waldo (Selma 88’), José Ángel, Javi Alonso (Álex Corredera 65’), Teto Martín (Elady 65’), Enric Gallego y Borja Garcés (Dauda 65’).

Goles: 1-0, Myrto Uzuni (p); 2-0, Myrto Uzuni (p).

Árbitro: Ávalos Barrera (comité catalán). Ha amonestado a Ricard Sánchez (en el banquillo) y a Bryan por parte local y a Mellot, Sergio González y Elady en el visitante.

Incidencias: Partido correspondiente a la vigesimoséptima jornada de la Segunda División. Choque celebrado en el estadio Los Cármenes ante 13.333 aficionados.