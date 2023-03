Previa Burgos CF - Granada CF: una prueba de fuego para luchar por el ascenso directo

La Liga Smartbank afronta esta semana la celebración de su jornada número 30, que medirá en El Plantío al Burgos CF y al Granada CF. Un partido exigente para el conjunto andaluz, que quiere volver a sumar a domicilio tras llevar dos visitas consecutivas sin conocer la derrota. Además, el Granada quiere hacerse con un triunfo que le permita acercarse más a los puestos de ascenso directo. Por su parte, el Burgos CF buscará sumar los tres puntos para volver a entrar a los puestos de promoción.

Seguir enganchados a los puestos de playoff

El Burgos CF llega a este encuentro después de empatar en la última jornada ante el Real Zaragoza en La Romareda 0-0 en un encuentro igualado y sin demasiadas ocasiones. De esta manera, el conjunto burgalés se encuentra actualmente en la séptima posición de la tabla clasificatoria con 45 puntos, a una distancia de dos con respecto a los puestos de playoff marcados por el Albacete Balompié y a seis del rival de esta semana. Así pues, el Burgos quiere confirmar su condición de uno de los equipos revelación de la categoría volviendo a ganar delante de su afición y a un rival directo en la lucha por las posiciones delanteras.

La temporada del Burgos CF comenzó con paso firme y destacó por su gran juego a nivel defensivo, pues no encajó ni un solo tanto hasta la undécima jornada en la victoria del conjunto blanquinegro ante el CD Mirandés en El Plantío, por 2-1. Además, el guardameta Caro consiguió batir el récord de imbatibilidad del fútbol español, llegando a estar hasta 1.293 minutos sin recibir un gol. De esta manera, el Burgos ha conseguido estar durante toda la campaña luchando por ocupar los puestos de promoción y ha sido una de las sorpresas de la división. Ahora, los de Julián Calero encadenan cuatro jornadas consecutivas sin conocer la derrota y quieren seguir con esta dinámica positiva en El Plantío, donde se ha mostrado como un equipo fuerte y sólido.

Para este encuentro, Julián Calero tiene las bajas por lesión de Andy, Javi Pérez y Grego Sierra, este último ha sido intervenido esta semana por una lesión en una mano. Por otro lado, el Burgos recupera a Unai Elgezabal y a Castel para la delantera, aunque ha sido el propio Calero el que ha señalado que el delantero no está todavía a su mejor nivel. En cuanto a la alineación, es posible que Elgezabal entre de nuevo en ella, mientras que en el ataque Álex Bermejo podría repetir como referencia en la punta, aunque también podría haber otras opciones como Mourad. Por otro lado, las bandas estarían conformadas por Curro Sánchez y Gaspar Campos, y el eje central de la zaga por David Goldar y Aitor Córdoba.

Confirmar sensaciones a domicilio

El Granada CF afronta este partido después de ganar al Málaga CF en Los Cármenes en un derbi andaluz que se decidió en los minutos finales gracias al tanto marcado por Sergio Ruiz en el 90, que daba la victoria a un conjunto granadinista que lo había intentado con ímpetu durante la mayor parte del encuentro. De esta manera, el equipo granadino se encuentra actualmente en la quinta posición con 51 puntos, con una ventaja de seis con respecto al Burgos CF, primer equipo que se encuentra fuera de las posiciones de playoff, mientras que está a tres de los puestos de ascenso directo. De esta manera, el conjunto rojiblanco quiere seguir manteniendo el buen nivel que ha mostrado en las últimas semanas, sobre todo en cuanto a resultados, para poder luchar por el ascenso directo hasta el final.

El mes de febrero para el Granada CF ha sido realmente positivo, no ha conocido la derrota y ha conseguido volver a ganar a domicilio, donde no vencía desde la primera jornada del campeonato. Así pues, la victoria frente al Villarreal B en el Estadio de la Cerámica por 0-2 pareció poner fin al bloqueo del Granada a domicilio, donde los datos han llegado a ser preocupantes, y esas buenas sensaciones se confirmaron en El Alcoraz, de donde se llevó un punto en su visita a uno de los campos más difíciles de la categoría. El Granada CF tiene ahora una prueba de fuego a domicilio para confirmar sensaciones ya que estos dos próximos enfrentamientos a domicilio serán ante rivales que se encuentran en la misma lucha, pues posteriormente se medirá en el Carlos Belmonte al Albacete Balompié. De esta manera, el conjunto granadino quiere continuar progresando tanto en juego como en resultados.

Para este encuentro, Paco López ha confeccionado una convocatoria de 23 jugadores de la que se caen por lesión André Ferreira, Rochina, Ricard Sánchez y Quini - que también está sancionado-, mientras que Ignasi Miquel se cae por sanción tras ver la quinta tarjeta en la pasada jornada. Así pues, el técnico valenciano tendrá que retocar la defensa, sobre todo en el lateral diestro, donde parte como favorito Víctor Díaz, que volvería a su posición natural tras haber jugado a lo largo de esta temporada tanto de central como de centrocampista defensivo, mientras que el eje central de la zaga estaría formado por Cabaco y Torrente, que volvería a ser titular casi un año después de su lesión. En cuanto a la delantera, es posible que no se retoque y Weissman sea el titular como referencia en el ataque, acompañado en las bandas por Uzuni y Callejón.

Declaraciones de Julián Calero y Paco López

El entrenador del Burgos CF, Julián Calero, ha comparecido en rueda de prensa, donde ha hablado acerca de la situación de su equipo: "Estamos haciendo un temporadón, es para poner una medalla a los jugadores. Desde fuera se ve de otra manera, pero lo cierto es que el potencial de unos equipos en todo, en plantilla, infraestructuras es abismal. Tienen presupuestos muy altos que les dan opción a hacer otras cosas, pero nosotros con lo que tenemos estamos sacando un rendimiento impresionante y estoy encantado con mi equipo". También ha hablado sobre el rival, el Granada: "Es una plantilla de Primera División. De los últimos 18 puntos han sacado 16, lo que quiere decir que va al ritmo de los transatlánticos. Los resultados que está obteniendo es casa son brutales. Ninguno quiere quedarse fuera y han acelerado para no quedarse desenganchados y arriba entre Callejón, Unzuni, Weismann, etc… tienen un potencial terrible, pero nosotros siempre hemos dado la cara ante rivales de arriba y lo que tenemos que hacer es aprovechar nuestras virtudes".

Por su parte, también ha comparecido el entrenador del Granada CF, Paco López, que ha hablado sobre la importancia de este partido: "Tratamos de no mirar lo que pueda pasar después de. Nuestra idea y donde tenemos el foco es ganar cada partido, sea el rival que sea y este clasificado como esté clasificado… Quedan tantos puntos que el foco es ganar cada partido". También ha hablado sobre el rival, el Burgos: "Recuerdo en la primera vuelta hablamos de que era el equipo revelación y ya no lo es, es una realidad. Con la confianza que juegan, tienen claro a qué juegan y lo hacen a la perfección. Es un campo peculiar y con el frío seguro no estará en las mejores condiciones. Sabemos donde vamos y el equipo que es. Lo tenemos muy claro". Por último, ha hablado acerca de cómo va a ser el encuentro: "No sabes nunca como lo van a plantear, porque nos tienen en cuenta y es normal. Te puede presionar alto o esperar en bloque medio-bajo. Nos esperamos cualquier escenario y así lo hemos trabajado esta semana".

Convocatorias

Burgos CF: sin confirmar.

Granada CF: Raúl Fernández, Adri López, Víctor Díaz, Cabaco, Torrente, Miki Bosch, Neva, Jonathan Silva, Meseguer, Petrovic, Sergio Ruiz, Bodiger, Pol Lozano, Uzuni, Alberto Perea, Puertas, Melendo, Callejón, Bryan Zaragoza, Soro, Diedhiou, Jorge Molina y Weissman.

Posibles alineaciones

Burgos CF: Caro, Areso, Aitor Córdoba, Goldar, José Matos, Miguel Atienza, Elgezabal, Gaspar Campos, Raúl Navarro, Curro Sánchez y Álex Bermejo.

Granada CF: Raúl Fernández, Víctor Díaz, Cabaco, Torrente, Neva, Pol Lozano, Bodiger, Callejón, Melendo, Uzuni y Weissman.