Ancelotti: "Queremos reducir la desventaja"

Las horas previas a un Clásico siempre son de nervios y ansiedad por tan importante partido, pero si hay alguien que ya cuenta con la experiencia necesaria para controlar eso es Carlo Ancelotti. El entrenador italiano dijo presente en la sala de prensa de la Ciudad Real Madrid para realizar su habitual rueda previa.

“Hay que disfrutar del momento y ser protagonistas de un partido importante. Se puede ganar si eres capaz de sacar lo mejor en todos los aspectos, a nivel individual, colectivo, ofensivo y defensivo. No pensamos en que se acabe LaLiga, sino en ganar el partido de mañana. Es nuestro único pensamiento. Queremos reducir la desventaja”, comenzó Ancelotti.

“El plan lo tenemos porque nos conocemos muy bien los dos equipos y no tenemos secretos. Solo piensas en cómo crearles problemas y hacerles daño con nuestro planteamiento. Esto nos acompañará hasta el pitido inicial del árbitro. Jugaremos ofensivo, pero sin riesgo”, continuó.

Analizando ya a su próximo rival, Ancelotti remarcó que “es un equipo muy sólido atrás y que encaja pocos goles. Así ha ganado partidos cuando ha sufrido un poco más de lo normal. Es muy difícil saber cómo será el partido de mañana porque cada uno tiene su historia. En la Copa defendieron porque se adelantaron en el marcador. Depende de lo que pase en el partido jugarán de una forma o de otra”.

“Mañana tenemos que ver al Barcelona como un león y no como un gato. Si piensas que es un gato vas a hacer una fiesta y es un partido importante que tenemos que luchar hasta el final y ser comprometidos. No sé si tengo miedo o preocupación, pero eso siempre está ahí y las horas antes de los partidos son las más complicadas, al menos para mí”, admitió.

"Me quedaría toda la vida en el club"

Consultado sobre lo que fue el sorteo de Champions League, Ancelotti confesó que “el año pasado los partidos de vuelta en casa nos ayudaron mucho y no pienso que ahora tengamos la vuelta fuera. Solo creo que el Bernabéu nos va a ayudar mucho en la ida”.

Además, sobre su futuro, el italiano analizó: “He dicho muchas veces que me quedaría toda la vida en el club, pero eso es imposible. Es una decisión que tomará el club y lo hará al final de la temporada pase lo que pase. Mi pensamiento es que quiero seguir y espero que sea así. Disfruto todos los días que me quiera aquí el club. Si me quiere para tres meses los disfrutaré y si es para tres años también. El tiempo que esté se lo agradeceré al club toda la vida. Además, estoy convencido de que vamos a ganar algo esta temporada y así el tema se acaba. Tenemos desventaja en la Copa y en LaLiga y donde no la tenemos es en la Champions”.

Por último, el entrenador del Real Madrid hizo referencia a Vinicius y Benzema: “Vini Jr. es siempre Vini Jr. Su movilidad nos puede ayudar mucho. Es un problema más para un defensa. Sobre Benzema, está bien y va a jugar”.