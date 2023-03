Alberto Toril: ”La imagen ha sido buenísima y hemos estado a un nivel muy alto, incluso por encima de ellas”

El Real Madrid perdió la oportunidad de afianzar la segunda plaza. Visitó al FC Barcelona de Jonatan Giráldez. La jornada 23 y el conjunto de Alberto Toril tuvo que hacer frente a su mayor reto liguero de la temporada: jugar contra el imbatible Barça y en el Johan Cruyff. Llegaron en un momento bastante irregular. Suman ya 3 partidos sin ver subir gol en su marcador y uno de ellos, perdiendo contra el Granadilla-Tenerife en el Alfredo Di Stéfano. Un empate y dos derrotas que hunden a las merengues en una gran crisis.

Sucesión de malos resultados en el peor momento de la temporada al que se suma el ya esperado FC Barcelona. Esta última derrota las continúa dejando a solo 3 puntos del Levante. Un Levante que, hasta hace dos jornadas, lo tenían a 10 puntos. La derrota en el Can Barça las dejaron a la gran espera de lo que hagan las levantinas frente a la Real Sociedad. Por el momento, el gol average favorece al Real Madrid aunque la diferencia no es tan grande como para estar relajadas.

Un partido difícil en el que el Madrid mostró una gran versión y buen juego de balón. El entrenador blanco, Alberto Toril, declaró después del partido para los micros del Real Madrid. “Darle la enhorabuena a las chicas por el esfuerzo. Cada vez lo ven más cerca”.

Reconoce la gran imagen que han mostrado sus jugadoras. Por momentos, estuvieron a un nivel muy alto incluso por encima de las culés. “Hemos competido muy bien”, añadió el cordobés

Twitter @realmadridfem

“Las cosas muchas veces no es como quieres y hoy ha sido el dia”

Sobre el penalti manifestó que no estaba de acuerdo con las decisiones arbitrales. Un penalti que no tenía que haber sido penalti y que decidió un partido muy igualado: “Luego viéndolo en las imágenes yo creo que todo el mundo ha visto que no era penalti. Es una acción que decide el partido. Partido muy igualado y nos vamos un poco tristes por eso. Ahora toca seguir y nada más, pero fue una acción muy decisiva”, concluyó.

La jugada que rompió el 0-0 en el Clásico de Liga F 👀



La árbitra señaló penalti de Athenea sobre Salma Paralluelo y Rolfo puso el primero para el FC Barcelona ante el Real Madrid #LigaFenDAZN ⚽ pic.twitter.com/YaTTXiyvdP — DAZN España (@DAZN_ES) March 25, 2023

Al Real Madrid Femenino se le complica La Liga

El Barça se llevó los 3 puntos. Primera derrota fuera de casa, 3 partidos sin ver portería y otros tres puntos menos en el casillero blanco. 56 puntos a la espera del resultado del Levante-Real Sociedad. El segundo puesto se tambalea cada vez más.

Próximos partidos

Jornada 24, Real Madrid vs Levante Las Planas. Viernes 31 de marzo a las 9 de la noche

Jornada 25, Betis vs Real Madrid

​ Twitter @realmadridfem