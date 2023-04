Manuel Pellegrini: "La sanción a Canales es lamentable"

El entrenador del Real Betis Balompié, Manuel Pellegrini, ha comparecido ante los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al partido correspondiente a la jornada 27 de LaLiga Santander contra el Atlético de Madrid. El chileno ha querido tratar varios temas de actualidad que rodean a la entidad heliopolitana, así como la situación en la que llega al encuentro el equipo y el rival, dirigido por Diego Pablo Simeone.

"Primero, la sanción la encuentro lamentable desde el comienzo. No es la mejor manera de mostrar autoridad dentro del campo, no hay ninguna necesidad", señaló el chileno. "No hubo insulto ni reclamo fuera de contexto y son cuatro partidos de sanciones. Perdemos mucho como equipo, pierde el fútbol también. Es un tema para analizar de forma más profunda, también LaLiga se resiente con perder jugadores de calidad", añadió.

Sobre el rival, el técnico verdiblanco ha declarado: "Es un equipo que desde que lo tomó Diego Simeone ha tenido un rendimiento excepcional aunque haya tenido algún momento de bajón. Nos vamos a encontrar con un equipo pasando un gran momento independiente de que en algún pasaje de la temporada, que le pasa a todos los equipos, haya tenido algún pequeño bajón respecto a las expectativas. Lo agarramos en un muy buen momento".

"Cuando uno se enfrenta a ese tipo de equipos no puede cometer errores, cualquier error te penaliza mucho más que a lo mejor en otros partidos. Las estadísticas, ni a favor ni en contra, como jugador, técnico o equipo, hace que ganes o pierdas. Cada partido es distinto. Si tenemos que perder contra rivales superiores en la visita es porque son mejores que nosotros", añadió el chileno.

Acerca del estilo de juego que desarrolla el club madrileño, Manuel Pellegrini ha comentado: "Uno puede gustarle o no los distintos estilos, pero todos son válidos y los logros de Diego no puede negarlos nadie. Es un estilo práctico, resultadista y lo maneja a la perfección. La ilusión, la exigencia, tiene que ir de mano de la realidad. Si no ganamos será porque ellos han hecho un gran partido, no porque nosotros hayamos hecho un mal partido".

El Atlético de Madrid celebra un gol en el Villamarín. Foto: Getty Images

La Champions como objetivo

Sobre las posibilidades que tienen los verdiblancos de conseguir acabar en puestos de UEFA Champions League a final de temporada, el de Santiago ha declarado: "Es una ambición, una ilusión y una exigencia que hemos tenido siempre desde que estoy aquí, superar lo hecho con anterioridad sin desconocer cierta realidad. Vamos a seguir peleando porque estamos a una distancia de poder hacerlo".

Bajas

Acerca de los jugadores lesionados que no podrán jugar ante el Atleti, el técnico verdiblanco ha aclarado: "El tiempo de baja de Sabaly no se sabe exactamente cuánto será, pero sería raro que fuera menos de tres semanas sin participar desde que se recupere de su lesión y luego se ponga a punto futbolísticamente. Abner y Luiz Felipe están en óptimas condiciones, están citados. Juan Cruz no está citado ni con el primer equipo ni con el filial. Debe completar una cierta cantidad de entrenamientos diarios completos. Le falta aún un par para que el área médica lo dé definitivamente el alta".