Demasiado Manchester United para el Real Betis

El Manchester United sobrepasó al Real Betis en Old Traford y los Red Devils quedan con un pie y medio en los cuartos de final. Los de Manuel Pellegrini buscarán la heroica el próximo jueves en el Benito Villamarín.

Un mal despeje supuso el primer gol en contra

El partido comenzó con alto ritmo con un Manchester United con ganas de colocarse por delante en el marcador temprano. El objetivo de los ingleses se logró tras un mal despeje de Luiz Felipe, que aprovechó Rashford para colocar a los Red Devils por delante en el marcador. Dos minuto más tarde la volvieron a tener los locales tras un centro de Casemiro que remató el delantero Weghorst, pero detuvo el balón Bravo. Los de Erik Ten Hag estuvieron a punto de anotar el segundo gol tras el centro de Shaw que remató Weghorst en el segundo palo, pero el balón se marchó rozando del poste.

Ayoze empató y el palo evitó su segundo gol

Después del dominio de los primeros minutos los de Manuel Pellegrini intentaron tener más la posesión. A la media hora el guardameta chileno sacó una mano salvadora tras el disparo de Rashford. En el 31' el Betis logró igualar la contienda tras un pase de Juanmi a Ayoze que mandó el balón al fondo de la red para anotar el canario su primer gol como verdiblanco. Tras el gol el Real Betis apretó los dientes sobre su rival y tras un error en la salida de David de Gea, el palo evitó el segundo gol de Ayoze. Con el 1-1 se fueron los protagonistas a los vestuarios.

Ayoze celebrando el gol del empate para el Real Betis. Foto: Getty Images

Seis minutos condenan a los verdiblancos

La segunda parte arrancó con un Real Betis presionando en el campo de los ingleses. En el 52', el Manchester United de nuevo se puso por delante en el marcador después de que Antony recortase sobre Abner y mandó el balón a la escuadra. Seis minutos más tarde llegó el tercero del Manchester United tras un saque de esquina de Shaw que remató en el primer palo Bruno Fernandes y el balón acabó dentro de la red. Tras el tercer gol de los Red Devils, Manuel Pellegrini decidió realizar una doble sustitución donde se marcharon Joaquín y Luiz Henrique que fueron reemplazados por Sergio Canales y Aitor Rubial.

A la hora de partido lo volvió a intentar Antony, pero está vez el balón lo paró Claudio Bravo. En el 63' tuvo el Manchester United el cuarto con un mano a mano de Antony con Claudio Bravo, pero el chileno lo evitó. En el 65' entraron Borja Iglesias y Guardado que sustituyeron a Guido Rodríguez y al autor del primer tanto del Betis, Ayoze Pérez. A menos de 20 minutos del final lo intentaron Casemiro y Antony, pero ambos se fueron desviados por poco.

Weghorst puso la puntilla

En el 76' un mal despeje de Luiz Felipe estuvo a punto de aprovecharlo Weghorst, pero atrapó Bravo. Tres minutos más tarde de nuevo apareció el guardameta chileno sacando la mano tras un resbalón de William Carvalho que disparó Antony. A diez minutos del final el entrenador chileno agotó los cambios del Betis con la entrada de Willian José por Juanmi. En el 82' llegó el cuarto del Manchester United tras una jugada de Pellestri que remató McTominay y le cayó el rehace a Weghorst que mandó el balón al fondo de la red. A pesar del buen resultado los de Ten Hag no bajaron los brazos y Casemiro probó con un remate que no encontró portería por poco. Finalmente 4-1 a favor del Manchester United en Old Trafford.

Alineaciones titulares

Manchester United: De Gea, Dalot, Varane, Lisandro Martínez, Shaw, Casemiro, Fred, Antony, Weghorst, Bruno Fernandes y Rashford.

Real Betis: Bravo, Sabaly, Pezzella, Luiz Felipe, Abner Vinicius, William Carvalho, Guido Rodríguez, Luis Henrique, Joaquín, Juamni y Ayoze Pérez.