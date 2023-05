Kluivert: "Estoy muy feliz. Ganamos hoy 2-1 y he vuelto con un gol"

El Valencia continúa en su búsqueda de la salvación que cada vez está más cerca, tras conseguir la última victoria ante el Celta de Vigo en Balaídos, el conjunto ché llegó a 37 puntos y con cuatro partidos por disputar, mantenerse en la élite del fútbol español, cada vez es más real.

Luego del partido en territorio gallego, Justin Kluivert,, uno de los anotadores del encuentro, dio sus impresiones de la victoria, en las que estaba visiblemente contento por el gol y los tres puntos: "Estoy muy feliz. Ganamos hoy 2-1 y he vuelto con un gol. También muy feliz por la afición", comentó el neerlandés.

Apenas hace diez días, el neerlandés estaba cumpliendo 24 años y lo celebró en Balaídos con su regreso al gol: "Hoy (este domingo) he vuelto y he jugado como 9, sé que puedo hacerlo, y encima he marcado gol. Estoy muy feliz por volver y marcar directo".

Con respecto a la victoria, Kluivert comenta: "Era un partido difícil fuera de casa. Con el 1-1 era difícil, pero en una acción hemos marcado y así es mejor. En el fútbol es normal sufrir, sobre todo, cuando juegas fuera. Pero, somos un equipo y tenemos confianza, buena gente y buen equipo, también la gente que entra y marca como hoy".

El delantero se sintió contento y agradecido con los aficionados que se desplazaron a Vigo a apoyar al equipo de la capital del Turia: "Nosotros lo hacemos para ellos. Han venido, no sé cuántas horas con el coche. No pueden volver a Valencia con cero puntos. Ahora, con tres, pueden volver a casa tranquilos. La afición demuestra porque el Valencia CF es un gran Club. No solo en casa, sino también están fuera de casa y esto es muy bueno".

Foto: LaLiga

El equipo debe seguir trabajando para conseguir el objetivo de la permanencia, de momento se encuentran en la posición 14 a tres puntos de los puestos del descenso, puestos que ocupan de momento el Getafe, Espanyol y el Elche ya descendido.