Análisis post: exhibición del City ante un Real Madrid desconocido

El planteamiento que ha mostrado el Real Madrid desde el principio del partido no ha sido el apropiado para afrontar una vuelta de semifinales de la Copa de Europa. El propio Carlo Ancelotti hacía un cambio con respecto a la alineación de la ida colocando a Eder Miliato en la posición de Antonio Rudiger.

Un cambio que no servía para bloquear a un Erling Haaland que se encontraba con Thibaut Courtois con dos grandes paradas colosales que confirmaban su estado de forma. Una primera parte que fue un bombardeo constante para el Real Madrid que no pudo frenar el ataque ofensivo del equipo de Pep Guardiola.

Una sangría sin freno

Tras el primer gol de Bernardo Silva que se quedaba solo ante Thibaut Courtois, empezaba un partido muy cuesta arriba para el Madrid que no encontraba soluciones para dañar a un equipo que se mostraba fuerte en todas las facetas. El hambre y la ambición del Manchester City fueron determinantes para ganar un partido que no tuvo emoción.

Un doblete de Bernardo Silva con un gol de cabeza tras un rechace dejaba más hundido al conjunto blanco que no se encontraba cómodo en el terreno de juego. La alineación no estaba planteada para salir a defender desde el área a un equipo que disfruta tocando el balón.

Así es como se llegaba a un descanso con dudas y sin motivación para darle la vuelta a la situación. Se pedían cambios de cara a la segunda parte. Podría haber jugado con Aurelien Tchouameni en el medio con la salida de Federico Valverde para poder ayudar en las transiciones a los laterales.

Pero al final apostaba por un cambio en el minuto 63. Antonio Rudiger entraba para meter a Eduardo Camavinga en el centro con la salida de Luka Modric. En el 70 sacaba a Toni Kroos y seguía manteniendo a un Federico Valverde que no estaba, ni se le esperaba. Los laterales eran los siguientes señalados y por último un Rodrygo Goes que no tenía casi participación durante el partido.

Guardiola da un baño táctico a Ancelotti

El Manchester City a diferencia de su rival, había preparado el partido a conciencia de cara a llegar a una hipotética final en la que ya está instalado el Inter de Milán. Un cambio con Grealish y Bernardo Silva en las bandas que permitían romper la línea defensiva del equipo madridista.

Tanto Dani Carvajal como Eduardo Camavinga, tocado desde el partido del Getafe F.C se veían superados por sus rivales más directos. La ayuda de Kevin de Bruyne sin estar colocado en el centro de la zaga, dejaba siempre a un jugador libre, generando múltiples ocasiones de peligro.

Los dos últimos goles llegaban en una segunda parte en la cuál el Real Madrid bajaba los brazos y aceptaba una dura derrota. Un baño descomunal que será recordado durante muchos años. Una de las cinco peores derrotas del equipo en la Liga de Campeones.

Un Madrid irreconocible

Varios son los jugadores que no han mostrado su mejor versión en un duelo decisivo. Los focos apuntan a Vinicius Jr que no pudo ser protagonista con el marcaje de Kyle Walker. Sumado a ello, Karim Benzema que estuvo desaparecido durante el encuentro y Rodrygo Goes, no pudieron crear un juego combinativo que hubiera dado un respiro al equipo.

En el medio del campo fueron superados de forma apabullante. Un Valverde inseguro, con muchas pérdidas de balón y con balones que no conocen dueño. Thibaut Courtois se puede decir que fue el mejor del partido, junto a un Toni Kroos que en todo momento estuvo buscando la calma necesaria para controlar el partido.

¿Cambios en la plantilla?

Varios jugadores de la plantilla conocen por primera vez la derrota con el Real Madrid. Ahora toca pensar en cambios de cara a la temporada que viene. Un año con una Copa del Rey, una Supercopa de Europa y el Mundialito de Clubes no puede ser suficiente para mantener la plantilla actual. Toca pensar en cambios para los próximos años.

Todavía siguen en marcha la renovación de Dani Ceballos y Marco Asensio. Las renovaciones de Luka Modric, Karim Benzema y Toni Kroos los aseguran continuar un año más. La posible llegada de Gabri Veiga y Jude Bellingham hacen presagiar cambios importantes en la alineación.

La duda con respecto a Carlo Ancelotti está en el aire. Después de quedarse a 14 puntos del F.C Barcelona en Liga, sumar una dura derrota de 4 a 0 en la final de la Supercopa de España y repetir el mismo resultado en la vuelta de la Champions en el Etihad Stadium.

El míster confiaba en sumar una nueva Copa de Europa a su palmarés y ha caído derrotado. Florentino Pérez debe tomar una decisión y pensar si es necesario un recambio en el cuerpo técnico del equipo. No se detallan posibles recambios, y el rumor de la marcha a Brasil para ser seleccionador sigue cogiendo fuerza.