Previa Manchester City - Real Madrid: a por una nueva final de Champions

El Real Madrid visita el Etihad Stadium con un objetivo en mente: lograr una nueva clasificación para la final de la Champions. Sería la segunda consecutiva tras ganar el año pasado la Decimocuarta.

Situación de ambos conjuntos

El Real Madrid llega a Manchester tras ganar por 1-0 al Getafe en un partido gris de los blancos, en el que Ancelotti hizo muchas rotaciones de inicio, aunque finalmente tuvo que recurrir a los habituales para lograr los tres puntos. Un encuentro marcado por el susto de Camavinga, quien sufrió una dura entrada y se reitró lesionado, pero finalmente podrá estar disponible para el miércoles.

Por su parte, el Manchester City ganó al Everton 0-3, lo que afianza su primer puesto en la clasificación. Los de Guardiola les sacan cuatro puntos al Arsenal, segundo clasificado, a falta de dos jornadas para el final de la Premier League.

Hace justamente una semana que los madridistas y los ‘citizens’ se vieron las caras por última vez. En este encuentro, el resultado fue de empate a 1. Cuando mejor estaban los de Guardiola, llegó el gol de Vinicius, y cuando mejor estaban los de Ancelotti, llegó el empate del City.

Este empate supone que haya un triple empate a victorias, derrotas y empates. 9 veces se han enfrentado en total; 3 victorias para el Real Madrid, 3 victorias para el City y 3 empates. El partido de mañana decantará la balanza para uno u otro lado.

Declaraciones

Ancelotti ha atendido a los medios de comunicación antes del partido. Sobre cómo plantea el partido ha explicado: “Intentar sacar lo mejor del equipo a nivel individual y colectivo. Creo que se puede hacer mejor que en la ida. Revisando el partido podemos mejorar y lo vamos a intentar". Sobre la titularidad de Rüdiger: “Pido disculpas, porque fue un error. Pensé que me preguntabais por Rodrygo, que no estaba en el banquillo. Esto aumenta la dificultad de la alineación. Tengo una idea muy clara”. También le han preguntado por Militao y sobre él ha dicho: “Está muy motivado y muy ilusionado. No voy a tocar este tema de la motivación o la concentración, porque sino no podrían jugar al fútbol. La plantilla está muy bien y llegamos a tope”. En cuanto a cuál es la receta del éxito del Real Madrid ha dicho: "No es sencillo explicarlo, pero creo que la Champions es especial por la historia de las primeras cinco Copas de Europa. Para todos, para los jugadores y para los trabajadores es muy importante la Copa de Europa. Lo importante es que el club ha mantenido vida la historia de Di Stéfano, Gento y Amancio”.

Carlo Ancelotti durante la rueda de prensa.

Por su parte, Pep Guardiola comentó acerca del partido: “No sé quién es favorito, no soy capaz de decir eso. Estamos en eliminatorias cada temporada y al final gana el equipo que lo merezca. En mi cabeza está hacerlo bien y convencer a la afición de que no hay que hacer nada distinto. Tenemos la sensación de que en casa somos más libres y de que jugamos más relajados”. Sobre la Champions ha dicho: “Es un sueño hecho realidad estar aquí. Nadie nos garantiza estar aquí, así que una vez que hemos llegado, vamos a por ello. Y estar juntos en los momentos complicados, porque sufriremos. Yo sé que la afición va a estar con nosotros. No nos van a dejar solos”. En cuanto a jugar en casa: “Eso cuenta, pero delante está el Real Madrid, que hará un gran partido. Nosotros tenemos que mejorar el partido de la ida, intentar llevar más balones al ataque. Respetamos mucho al Madrid, es un desafío, un reto y vamos a ir a por todo".

El Real Madrid tiene a toda la plantilla disponible para Manchester. El único en duda era Camavinga, pero finalmente podrá jugar.

Árbitros del partido

El árbitro encargado de dirigir este encuentro es el polaco Szymon Marciniak, auxiliado en las bandas por sus compatriotas Pawel Sokolnicki y Tomasz Listkiewic, mientras que los encargados del VAR serán los también polacos Tomasz Kwiatkowski y Bartosz Frankowski.

¿Cuándo, cómo y dónde ver el partido?

El partido correspondiente a la ida de semifinales de Champions League se disputará el miércoles 17 de mayo a las 21:00h en el estadio Etihad Stadium. El encuentro podrá seguirse por Movistar Liga de Campeones.

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Rüdiger, Alaba; Kroos, Modric, Valverde, Camavinga, Benzema y Vinicius

Manchester City: Ederson; Walker, Dias, Akanji, Aké; Rodri, Gundogan, De Bruyne; Bernardo Silva, Grealish y Haaland