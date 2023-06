FC Barcelona: puntuaciones de la temporada 2022-23

En el segundo curso de Xavi Hernández dirigiendo el FC Barcelona, el equipo ha notado una mejoría respecto a la temporada anterior. Si bien es verdad que en Europa ha vuelto a ser deficiente, el Barça este año ha sabido mantener una cierta regularidad en LaLiga Santander, cosa que le ha llevado a ganar en título tras tres años sin poder hacerlo. También se ha de destacar la actuación en la Supercopa de España, competición celebrada después del Mundial. Costó ganarle al Betis en las 'semis' pero en la final contra el Real Madrid los culés se lucieron y se llevaron el trofeo.

Criterio de puntuación

0-2: Muy Mal / 3-4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7-8: Muy bien / 9-10: Excelente / S.C.: Sin Clasificar

Marc-André Ter Stegen

9. Una de las mejores temporadas del guardameta alemán en Can Barça y superando con creces la anterior. El Zamora de LaLiga ha salvado a su equipo en muchas ocasiones, logrando así los tres puntos o salvando uno. Además, ha igualado el récord de Paco Liaño como el portero que ha mantenido más porterías a 0 en todo el curso, con un total de 26 partidos sin recibir ni un solo gol.

Ronald Araujo

9. Otra temporada de Ronald Araújo donde ha sido el amo y señor de la defensa blaugrana. Ha consolidado su liderazgo en la zaga y ha desempeñado la función de lateral en ocasiones puntuales, cuando el míster se lo ha pedido. Un año más, ha demostrado su inmenso amor al club y las ganas con las que juega han sido aplaudidas por la afición culé. Su único 'pero': las lesiones.

Andreas Christensen

8. Christensen ha dado la sorpresa y ha superado las expectativas que los azulgranas tenían en él. Su velocidad y agilidad le han permitido defender muy bien al espacio y su buena salida de balón ha sido imprescindible para la construcción del juego del equipo. Eso sí, alguno de sus errores puntuales han acabado afectando bastante negativamente al resultado de algunos partidos.

Marcos Alonso

6.5. Un jugador que simplemente ha cumplido en una posición en la que tampoco estaba muy acostumbrado a jugar. Con la gran adaptación de Balde, apenas ha ocupado el lateral y se ha asentado como el cuarto central de la plantilla.

Jordi Alba

7. En su última temporada en el FC Barcelona el de Hospitalet ha sabido aceptar su rol como suplente. En los minutos que ha salido al verde, en general, ha aportado más cosas buenas que malas y, en alguna ocasión, ha llegado a marcar el gol de la victoria (por ejemplo, contra el Osasuna).

Joules Koundé

7. En la primera mitad de temporada el central francés destacó más que en la segunda, pero Koundé ha hecho una temporada notable. También es importante recalcar que en muchos partidos, al igual que Araújo, ha tenido que jugar en el lateral, una posición en la que él mismo le dijo a Xavi que no se encontraba del todo cómodo.

Eric García

5. Se lleva el aprobado porque le ha tocado jugar como comodín en el pivote y no lo ha hecho del todo mal, pero como defensa ha dejado que desear. Ha pasado a ser el quinto central y no se pudo consolidar ni con la plaga en la línea defensiva del Barça a principios de temporada. Ha tenido muchos tramos con falta de concentración que lo han llevado a cometer errores absurdos.

Alejandro Balde

8. Otra de las sorpresas de la temporada. Xavi apostó por Balde desde principio de temporada y el lateral ha aprovechado la oportunidad. Destaca por su gran velocidad y por su gran facilidad para ganar duelos defensivos, es un jugador que aporta en ataque y defensa. También tiene una gran capacidad de asociación con sus compañeros y buena toma de decisiones.

Gerard Piqué

7. Piqué tuvo una muy buena actuación en la competición doméstica cuando a su equipo se le empezaron a lesionar centrales. Xavi ya le comentó a principio de temporada su rol secundario en el equipo y decidió retirarse antes de que finalizase la primera vuelta.

Héctor Bellerín

3.5. Su nivel ha sido insuficiente para un equipo como el FC Barcelona. No aportó demasiado en los minutos que estuvo sobre el césped.

Sergio Busquets

7.5. Buena última temporada con el Barça. Si bien es verdad que su precisión y velocidad ya no son las de antaño, ha demostrado que no hay ningún jugador capaz de jugar como él. Eso sí, algunas derrotas o malos resultados este curso han sido marcados por partidos insuficientes del pivote.

Pedri

8.5. Este curso hemos visto a un Pedri más llegador y goleador. Ha vuelto a demostrar que el juego del equipo es mucho mejor si el esférico pasa por sus botas y ha vuelto a deslumbrar al Camp Nou con su magia. Su ausencia afectó bastante al equipo.

Franck Kessié

6.5. Minutos correctos del 'presidente', que no ha tenido actuaciones brillantes más allá de la ida de 'semis' de la Copa del Rey. Jugador que no ha cumplido 90 minutos al máximo nivel, pero que para reajustes puntuales no lo ha hecho mal.

Sergi Roberto

6. Otra temporada más, Sergi Roberto no ha destacado demasiado pero ha podido desempeñar correctamente las funciones que el 'míster' le ha pedido, ya sea en el lateral o en el centro del campo.

Frenkie De Jong

8.5. Parece que Xavi Hernández ha dado con la tecla para hacer jugar bien a Frenkie De Jong con el Barça. Desde que el técnico decidió incorporar la línea de 4 centrocampistas a mitad de temporada, el neerlandés ha mejorado su rendimiento, sacando a relucir cualidades que hasta ahora no había explotado demasiado con el equipo. Sin duda alguna, su mejor curso en Can Barça.

Gavi

8. A pesar de haber dado un rendimiento un pelín por debajo de la temporada pasada, Gavi ha sabido consolidarse en grandes escenarios (final de Supercopa contra el Madrid) y va encontrando su posición en el centro del campo. Su personalidad y coraje siguen siendo las mayores virtudes del jugador, que no da un balón por perdido.

Pablo Torre

5. Ha tenido menos minutos de los que todos esperábamos y, a pesar de no haber incidido demasiado en el resultado, ha aprovechado la mayoría de las ocasiones que ha tenido para lucirse. Un perfil diferente en la banda izquierda blaugrana.

Ousmane Dembélé

8. Otro jugador que ha disputado su mejor temporada este año. A falta de un lateral derecho con llegada, Ousmane ha acaparado ese costado y lo ha aprovechado al máximo. Su toma de decisiones ha mejorado bastante y, a pesar de haber tenido una lesión larga, ha tenido un curso relativamente relajado en ese aspecto.

Robert Lewandowski

8.5. El Pichichi de LaLiga ha sido crucial para el FC Barcelona. Ha ayudado a mejorar la evidente carencia de gol en la línea ofensiva con su experiencia y calidad. En algunos partidos importantes, eso sí, no ha resultado demasiado diferencial. No obstante, a lo largo de la temporada ha sido la pieza más importante de la delantera.

Ansu Fati

6. Para lo que ha jugado, sus números no han sido malos del todo. Eso sí, no ha logrado recuperar su mejor versión este curso y se ha mostrado desconfiado o miedoso en muchas situaciones. Aún le queda para ser lo que algún día parecía que iba a ser.

Ferran Torres

4. Solo tuvo una buena racha justo antes del Mundial. El resto de la temporada de Ferran Torres ha sido insuficiente, por más que sea un jugador con muy buena colocación y arrastre en el área contraria. Poca efectividad de cara a puerta y demasiada falta de confianza para un delantero.

Raphinha

7.5. Junto a Robert, el jugador con más asistencias esta temporada y el segundo goleador de la plantilla. Ha ido de menos a más y la lesión de Dembélé ayudó a hacerle un sitio en el once inicial. También ha sido un jugador con partido muy buenos y con otros que no lo han sido tanto.

Memphis Depay

5. Como Piqué, cumplió hasta que en enero se fue al Atlético de Madrid. Con la llegada de los refuerzos arriba se quedo sin hueco y buscó una salida a un club en el que le ha ido bastante mejor.

Sin clasificar

Por haber jugado pocos minutos o ninguno, se quedan sin clasificar: Iñaki Peña, Chadi Riad, Ángel Alarcón, Aleix Garrido y Lamine Yamal.