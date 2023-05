Previa Espanyol - Barcelona: una victoria en Cornellá para ganar La Liga

El Barça busca volver a ganar un título liguero, en la que buscará derrotar a uno de sus eterno rivales, el Espanyol, tras su importantísima victoria en el Spotify Camp Nou frente al Osasuna. Los culés se enfrentan al Espanyol en un derbi que puede ocasionar que el conjunto de Xavi Hernández gane el título liguero y rematar definitivamente al Espanyol y enviarlos a Segunda División.

Situación del Fútbol Club Barcelona

El Fútbol Club Barcelona llega al derbi en una dinámica positiva tras ganar al Osasuna en el Spotify Camp Nou por un gol a cero que consiguió Jordi Alba en el minuto 86, y que consigue que el conjunto de Xavi este a solo una victoria de conseguir La Liga que tanto han trabajado.

Xavi podrá contar tras varias semanas con toda la plantilla al completo, puesto que Sergi Roberto recibirá al alta médica y se sumará a los ya recuperados Dembélé, Pedri y Frenkie De Jong.

Situación del Espanyol de Barcelona

El Espanyol llega en una dinámica totalmente contraria al Fútbol Club Barcelona, en el que una victoria del conjunto culé puede hacer que sus aspiraciones de seguir en la máxima categoría del fútbol español se acabe y bajen de categoría.

El último partido del Espanyol fue frente al Sevilla, que resultó por 3 goles a 2 a favor del Sevilla, tras un gol en el minuto 88 que sentenció al conjunto de Luis García.

Antecedentes

El anterior partido que enfrentó al Espanyol y al Fútbol Club Barcelona fue el 31 de diciembre que acabó empate para ambos equipos en un partido bastante monótono por ambos equipos.

Ambos equipos buscarán conseguir la victoria para sus respectivas aficiones.

Declaraciones rueda de prensa

Xavi Hernández comentó en vísperas del partido que: "Ahora sí, se acerca el momento. Tenemos muchas ganas de ganar esta Liga. Es un paso muy importante para mí y para el equipo. Cerrar el curso con una Liga y una Supercopa será hacer una buena temporada".

Por otra parte también quiso recalcar la figura de Sergio Busquets: "Es el jugador más inteligente con el que he jugado nunca. A partir de ahora, será un molde como futbolista. Ha sido una maravilla tenerlo como capitán. Para él será muy importante irse ganando el título de Liga "

Luis García, por su parte recalcó: "No hay mayor aliciente que lo que nos estamos jugando. Tu prestigio, el trabajo de muchos años y el sufrimiento de tu gente; tanto aficionados como familia"

Convocatorias

Espanyol de Barcelona: Joan García, Óscar Gil, Pedrosa, Cabrera, Calero, Denis Suárez, Puado, K. Bare, Joselu, S.Darder, Vini Souza, Pacheco, B. Oliván, Lazo, Pierre-Gabriel, Dani Gómez, Edu Expósito, Nico M.R., Aleix Vidal, C. Montes, S. Gómez, A. Fernández y Braithwaite.

Fútbol Club Barcelona: Ter Stegen, Araújo, Busquets, Gavi, Lewandoswki Ansu Fati, Pedri, Dembélé, Ferran, Iñaki Peña, Christensen, Marcos Alonso, Jordi Alba, Kessié, Sergi Roberto, Raphinha, Koundé, Eric García, Balde, Pablo Torre y Arnau Tenas.

Posibles onces

En cuanto al once titular del Espanyol, todo apunta a que Luis García repetirá con la defensa de cinco de los dos últimos partidos, aunque con la duda de si Oliván o Pedrosa ocuparán el carril izquierdo. Arriba, Braithwaite vuelve tras cumplir sanción, pero el buen partido de Puado en Sevilla podría hacer dudar al técnico asturiano. Con la defensa de cinco, no hay sitio para los dos. La otra duda es si optará por repetir con Darder-Melamed-Denis en el centro del campo u optará por un centro del campo más conservador con jugadores como Vini Souza o Keidi Bare.

En cuanto al once titular del Fútbol Club Barcelona, se espera una vez más el once de gala para intentar ganar el derbi y alzarse con el título, aunque la presencia de Dembélé, ya recuperado, podría generar dudas en ataque. Una opción es que el francés entre directamente por Raphinha y se mantenga a Gavi como falso extremo. La otra alternativa es optar por dos extremos puros, Raphinha más Dembélé, lo que provocaría que Gavi sea interior y se caigan del once o Frenkie, o Pedri o Busquets. Una opción algo más complicada.

Árbitros

De Burgos Bengoechea como árbitro principal y José Luis González González será el árbitro asistente desde el VAR.