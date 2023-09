Previa Sevilla FC - FC Lens: noche de estrellas en Sevilla

Vuelven las noches de Champions y con ellas las ilusiones de los sevillistas por dar un paso más en el continente que se les está resistiendo en los últimos años. Porque es inexplicable que el mismo equipo que en UEFA Europa League es un temido león, en Champions League es poco más que un gato. Sigue doliendo la champions 2020/21 donde se logró pasar a octavos y se cayó contra un Borussia con el indomable Haaland. Una ronda donde merecieron más quizá, y que desde entonces no son capaces de ir más allá de fase de grupos. Su primer paso en busca de conseguir un resultado distinto al de los dos años anteriores, pasa por ganarle a un Lens que ha perdido piezas importantes y no pasa por su mejor momento pero que de igual manera no será sencillo.

El Sevilla y los sevillistas saben que no será fácil el grupo que les ha tocado. Pero no hay nada imposible y cierto es que el Arsenal es favorito para la primera plaza, pero hay otra plaza que disputar. Y para pelearla y ganar terreno frente a los otros dos, es importantísimo ganarle a uno de esos dos, a los franceses. Sumar de 3 contra los rivales que van a dar competencia por el segundo puesto es vital para ganar posibilidades y espantar los miedos a tener que jugarsela en alguno de los dos partidos frente a los ingleses, donde ya un empate sabría a gloria. Y si además, puedes empezar la fase de grupos con 3 puntos, es un buen impulso de cara al resto de partidos de la competición.

La reciente victoria frente a la UD Las palmas puede ayudar a afrontar con más optimismo el partido europeo. Desde luego, conseguir una racha de victorias seria clave para que se remonte el vuelo, sobre todo porque los de Nervión van a tener muchos partidos en pocos días y no hay mejor forma de sobrellevarlos que encadenando triunfos. Y uno como el de mañana da un buen empujón, porque el rival sabe a quién se enfrenta y sobre todo donde se enfrenta, no les parecerá tampoco fácil para ellos. Y por ello, va a ser un partido muy competido, ambos tienen cosas en juego, ambos querrán empezar con buen pie en esta primera noche de estrellas en Sevilla.

Los jugadores del Sevilla FC, despidiendo a la afición tras el último partido de liga | Foto: Sevilla FC

Con sed y hambre

Así está el Sevilla ahora mismo. Con sed y con hambre. Sed de buenas sensaciones y hambres de conseguir agrandar aún más su historia pero esta vez en la élite europea. En liga ha tenido un inicio bastante pobre, aunque ha conseguido la primera victoria en la última jornada disputada. Por tanto, ganar sería saciar esa sed de acumular sensaciones positivas. Y también es un pasito más cerca de llenar ese hambre de ampliar sus hazañas en el viejo continente. Por tanto, aunque el estado de forma de los rojiblancos no sea el mejor en estos primeros momentos de la 23/24, tienen motivos mas que de sobra para pelear como nadie.

Noche de Champions para el colista

El Lens se podría decir que está imitando la temporada pasada de su rival de mañana. En la jornada 5, tan solo suma 1 punto y está último clasificado. Llegan con la necesidad de empezar a ganar para sumar no sólo 3 puntos, sino también confianza que les dé argumentos para creer de cara al futuro de su temporada tanto en competición europea como en liga nacional. Competencia van a dar pese a que se les haya ido jugadores que eran pilares de la plantilla como Fofana u Openda, porque al igual que los locales tienen motivos para hacerlo y una afición a la que intentar devolverle la ilusión en una temporada que pinta oscura con el inicio que han tenido. Habrá que ver cuál de los dos equipos es capaz de imponerse y hacerse con los primeros puntos de esta edición de Champions League.

Antecedentes Sevilla FC - FC Lens

No hay ningún partido entre ambos conjuntos anterior a este. Por tanto, estamos ante el primer partido oficial entre el equipo Sevillano y el equipo francés. Y es que, los franceses participan en fase de grupos de la Champions 21 años después de la última vez, mientras que para su contrincante es el cuarto año consecutivo.

Estadísticas Sevilla FC y Lens 2023

El Sevilla ha sumado el pasado Domingo su primera victoria de la temporada, quedando sus cuentas con 1 victoria, 0 empates y 3 derrotas. En cuanto a goles se refiere, cuenta con 6 a favor y 8 en su contra. No son números muy positivos, pero el club hispalense tiene equipo para más y ellos lo saben, por lo que seguro que ofrecerán más de lo visto hasta ahora.

Por otro lado, el FC Lens, habiendo disputado un partido más que los de la capital andaluza, tienen 4 derrotas y 1 empate, no habiendo ganado ningún partido hasta el momento. Esto le coloca último de la Ligue 1 con un solitario punto. Observando los goles, disponen de 5 goles a su favor, pero el doble encajados.

Los jugadores del FC Lens, tras la derrota frente al FC Metz en la Ligue 1 | Foto: FC Lens

Declaraciones de rueda de prensa

José Luis Mendilibar,, tras el entrenamiento de hoy Martes, ha hablado ante la prensa sobre el partido de mañana. habló sobre la cantidad de partidos que van a tener en tan sólo unas pocas semanas: "Venimos de tres semanas sin jugar y ahora estamos a disposición de jugar y repetir, pero a lo largo de estas 3 semanas tendremos muchos partidos y no va a haber tiempo, habrá cambios". Dedicó unas palabras también para su rival: "Es una defensa de tres, con dos carriles largos y dos media puntas y un delantero. Si te roban te hacen daño en la transición defensa-ataque. Aunque no están bien en su liga y les está costando, también nos ha costado a nosotros".

Árbitro del Sevilla FC - FC Lens 2023

Tobías Stieler, árbitro del partido Sevilla FC - FC Lens

Tobías Stieler es un árbitro de nacionalidad alemana que debutó en la liga como colegiado el 17 de Febrero de 2012. Con 42 años, es árbitro de la FIFA desde el año 2014, hace ya casi una década.