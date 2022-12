Análisis Post Partido Países Bajos vs EEUU: los oranges vencen al soccer en octavos

Tras pasar los neerlandeses como primeros en el Grupo A, tras ganar a la anfitriona, Qatar y Senegal y empatar frente a Ecuador, encaraban los octavos de final con el objetivo de clasificarse por séptima vez a unos cuartos de final de una Copa del Mundo, enfrente tenían a EEUU, selección revelación que consiguió en el Grupo B pasar como segunda de grupo, por detrás de Inglaterra, con la que consiguió empatar y demostrar que podía dar que hablar en este Mundial.

La selección que lidera Louis Vaan Gaal, repetía alineación con respecto al último partido jugado en la fase de grupos, con los ya habituales Noppert, una de las sensaciones de este Mundial, la defensa formada por Aké, Virgil Van Dijk y Timber, Frenkie de Jong, De Roon fueron los mediocentros, con los carrileros Dumfries y Blind, Klassen de enganche y los dos delanteros en forma de esta selección, Depay y Gakpo.

En el otro lado, Gregg Berhalter, eligió a Turner, Dest, Zimmermann, Pedro Miguel, Ream, Robinson, Adams, Musah, McKennie, Weah, Pulisic y Ferreira.

El partido no daba respiro y en el minuto 3 de partido EEUU ya gozó por medio de Pulisic de la primera ocasión del partido, pero Noppert estuvo atento y consiguió detener el tiro del jugador del Chelsea. En el minuto 10, y tras una gran acción de Dumfries por la banda derecha, apareció Memphis Depay en el borde del área y éste no falló, anotando el primero para los oranges. Después de esto, el partido continuó muy equilibrado por ambas selecciones, hasta que en el minuto 45, cuando ya parecía que el marcador no se iba a mover, en una acción muy similar por la banda derecha del asistente del primer gol, consiguió conectar con Blind que hizo el segundo para los holandeses.

Twitter: @OnsOranje

Tras el paso por el túnel de vestuarios, tanto americanos como holandeses buscaron en sus banquillos alternativas. EEUU buscó en Gio Reyna la verticalidad para conseguir agitar el partido y conseguir un gol rápido que le hiciese meterse de lleno en el partido. Los americanos gozaron de una ocasión muy clara por parte de Haji Wright tras un error en salida de balón de Memphis Depay. El propio Wright sería el encargado de recortar distancias para EEUU en el minuto 76 tras un centro de Pulisic, quedando 15 minutos para que los americanos pudiesen soñar con el empate y con una posible prórroga, pero el sueño se esfumaba cuando en el minuto 81, Dumfries pondría la guinda al pastel de un partido para él de ensueño, poniendo el definitivo 3-1 y la clasificación de Países Bajos para los cuartos de final del Mundial.

Twitter: @OnsOranje

Mejora tras el empate con Ecuador en fase grupos

El cuadro neerlandés sin ninguna duda ha mostrado una mejoría después de su segundo partido en fase de grupos, ese día se vio una selección con poco fútbol, sin ideas claras y con poco gol, además de generar poco, pero en los dos últimos partidos, contando los octavos de final, ha conseguido encajar poco y generar y convertir ocasiones en goles con mucha facilidad. Las estadísticas así lo avalan, con cinco goles a favor y sólo uno en contra, demostrando así que Louis Vaan Gaal ha hecho las cosas bien, con unos carrileros con mucha profundidad y mucha llegada, anotando estos dos de los últimos cinco goles.

Gakpo y Depay, las sensaciones del conjunto orange

Los dos delanteros neerlandeses sabían que tenían una oportunidad de oro para mostrarse en el escaparate mundial del fútbol. Todos saben que Memphis es ya un jugador de talla mundial, aunque su paso por el FC Barcelona no ha sido el mejor, pero Cody Gakpo, jugador que milita actualmente el PSV Eindhoven está demostrando en este Mundial que puede jugar en cualquier grande europeo y si sigue en esta línea, los clubes top se lo rifarán en los próximos mercados.

Con todo esto, Países Bajos jugará el próximo viernes en el Estadio de Lusail los cuartos de final, enfrentándose a Argentina, seguro que será un auténtico partidazo pase quien pase.