Previa Getafe vs Villarreal: tres puntos que decidirán las aspiraciones de ambos

El Getafe recibirá en su feudo al Villareal tras un valioso empate que consiguió en la anterior jornada en el Nuevo San Mamés. Por su parte, el Villarreal viene de perder en casa por un gol a dos ante el Girona, líder de la primera división.

Situación Ambos Equipos

El Getafe, tratará de hacer del Coliseum un fortín por donde quiere que pase su salvación, su principal objetivo de la temporada. Tras sumar cuatro puntos en las últimas tres jornadas y lograr marcar ocho goles en esos encuentros, buscará tener el mismo acierto, con el valor añadido de cometer el mínimo número de errores atrás, los cuales les han condicionado desde el principio de liga, llegando a encajar ya hasta trece goles en siete jornadas ligueras que llevamos, algo inusual en un equipo de Bordalás.

El Villarreal, por su parte, intentará hacerse con la victoria después de cosechar tres partidos seguidos sin ganar con su nuevo entrenador, Pacheta. Los grogets acuden al Coliseum con la esperanza de hacerse valer para sus aspiraciones europeas este año, las cuáles, tras este inicio de temporada están alejándose un poco, sobre todo tras perder en casa contra el Girona el pasado miércoles.

Antecedentes

El partido correspondiente a la jornada 23 de la temporada pasada acabó con un marcador a favor del Villareal, pero muy justo, ganó por dos goles a uno en la Cerámica. El equipo visitante se adelantó en el marcador por mediación de Enes Unal,, pero un estelar Chukwueze, se encargó de darle la vuelta al marcador, primero marcando tras un error del portero rival, y poco después, asistiendo a Morales para que su equipo se llevase los tres puntos.

Ausencias y Riesgos

Por parte del Getafe, llega con las bajas de Enes Unal, Luis Milla y Carmona por lesión. También llega apercibido de tarjetas Djené y como sancionado estará su entrenador José Bordalás tras su polémica expulsión en San Mamés.

Por su lado, el Villarreal llega con las bajas de Gerad Moreno, Denis Suarez y Coquelin por lesión, pero podrá contar con el resto de la plantilla, no cuenta con ningún sancionado y nadie llega apercibido.

Declaraciones

Getafe:

Bordalás: "Me gustaría pedir a la gente que no haga caso a comentarios y analice lo honrado, competitivo y honesto que es este equipo. Que un equipo como el Getafe intente ganar a otros con más presupuesto, no es agradable. Pero esto es fútbol, amigo. ¡Esto es fútbol, papá!"

"Desde que llegué el primer día aquí estoy como en casa. Por algo nuestra afición ha sido premiada como la mejor de la temporada pasada. Es fundamental para nosotros. Es como una familia para mí, sinceramente".

Villarreal:

Pacheta: "Espero un partido muy competitivo de un equipo que te genera un estrés tremendo en área ya que cargan con muchos jugadores"

"El Getafe tiene un juego que parece sencillo pero es difícil de combatir durante 90 minutos".

Convocatorias

Getafe:

Villarreal: No han publicado su convocatoria

Árbitros del Partido

El colegiado encargado de dirigir este partido es Mateo Busquets Ferrer apoyado desde la sala VAR por Víctor García Verdura.

¿Dónde, cómo y cuándo ver el partido?

El partido correspondiente a la jornada 8 de LaLiga EA Sports se juega en el Coliseum Alfonso Pérez a las 14:00h el sábado 30 de septiembre. El encuentro puede seguirse a través de Dazn LaLiga.

Posibles Onces

Getafe: David Soria; Diego Rico, Alderete, Domingos Duarte, Damián Suárez; Aleñá, Maksimovic, Djené, Óscar; Borja Mayoral y Latasa

Villarreal: Jorgensen; Pedraza, Albiol, Mandi, Foyth; Trigueros, Parejo, Capoue; Baena, Sorloth, Yeremy Pino.