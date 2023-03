Previa Athletic vs Getafe: comienzo del mes decisivo

El Getafe viaja a San Mamés para enfrentarse al Athletic Club en la jornada 27 de LaLiga Santander. El club azulón cosechón un empate en su última visita a Bilbao. Los equipos se enfrentarán este sábado 1 de abril, a las 16:15 horas.

Los de Ernesto Valverde cuentan con 36 puntos en la tabla clasificatoria, lo que los posicionan en la séptima posición, a solo cinco puntos de la sexta posición y lograr meterse en puestos de Conference League. Los de Bilbao quieren hacerse con ese puesto y saldrán con todo para hacerse con los puntos de la victoria en el encuentro ante el Getafe, aunque el cuadro bilbaíno cuenta con algunas bajas. Entre estas ausencias encontramos a Herrera, quien no es una baja confirmada, pero una lesión muscular puede dejarlo fuera del encuentro. Lo mismo ocurre con el guardameta, Unai Simón se encuentra en duda su participación en el encuentro, por la misma razón que su compañero, aunque estará enre los convocados. Por otro lado, el equipo de Ernesto Valverde cuenta con la ausencia de Iñigo Lekue por lesión muscular, no se cuenta con él hasta mediados de este mes de abril. Por último encontramos la baja de Jon Morcillo, quien por una lesión en el hombro no podrá volver hasta mediados de este mes.

Los de Quique Sánchez se enfrentan a un mes importante. Los partidos a los que se enfrentan requieren un gran nivel y concentración, pues el cuadro azulón se juega el objetivo de esta temporada, permanecer en la máxima categoría. El Getafe cuenta con 29 puestos, los que los posiciona en el treceavo puesto de la tabla. Este puesto lo libraría de la zona roja, pero sus rivales lo siguen muy de cerca, por lo que no tienen la oportunidad de dar un paso en falso si quieren conservarse en estos puestos de la tabla. Quique Sánchez y su cuadro han estado muy activos durante el parón por selecciones, aprovechando para jugar algún amistoso del que salieron victoriosos. El cuadro azulón cuenta con algunas bajas importantes para el encuentro ante el Athletic. Entre estas ausencias encontramos a Arambarri, debido a una lesión muscular, aunque no es una baja confirmada, aún se encuentra en duda para el equipo. Por otro lado, tenemos la ausencia de Álvarez, debido a la acumulación de tarjetas.

Historial

Estos rivales se han visto las caras, en el terreno de juego, en un total de 35 ocasiones. En estas, el Athletic se ha hecho con un total de once victorias. En cuanto a los empates, 15 encuentros acababan en tablas, y en nueve ocasiones, el cuadro azulón sería el que se llevaba los tres puntos de la victoria. Entre las últimas cinco ocasiones en las que los rivales se enfrentaban en el campo de juego, una ha finalizado con la contundente victoria de cinco goles a cero para el Athletic. En cuatro de estas ocasiones, los rivales finalizaban el encuentro en tablas, en dos de estas ocasiones, el encuentro finalizaba con el 1-1 en el luminoso. En un encuentro finalizaban sin goles durante el tiempo de juego, y en la ocasión restante, ambos equipos lograban anotar dos goles en las porterías rivales.

Getafe vs Athletic en el último encuentro entre los rivales // Fuente: LaLiga

¿Cómo llegan?

Por parte del Athletic, llega al encuentro con una racha altamente mejorable. El cuadro bilbaíno, en los últimos cinco encuentros, cuenta con un empate ante el Rayo, donde ninguno de los rivales lograban anotar goles durante el encuentro. Por otro lado, cuenta con tres derrotas, ante el Girona por un gol de diferencia, 2-3. Además resultó derrotado por el Osasuna y por el Barcelona, ambos encuentros por la mínima. Por último, han conseguido una victoria en los últimos encuentros. Los puntos victoriosos se los llevaba ante el Valladolid, donde lograban abatir a su rival por un contundente 1-3.

Por su parte, el Getafe llega con un buena racha. El cuadro azulón, en los últimos cinco encuentros, ha obtenido un empate ante el Cádiz, donde en el encuentro ambos equipos lograron marcar dos goles. Por otro lado, han cosechado tres victorias, ante el Girona, por un gol de difrencia, 3-2. También obtuvieron la victoria ante el Sevilla por dos goles a cero, y la última de las victorias azulonas la encontraban en un partido amistosos ante el Jaén, durante este tiempo de parón. Por último, el cuadro de Quique Sánchez, cuenta con una derrota ante el Villareal, encuentro que finalizaba con el 2-1 en el luminoso.

Árbitro del encuentro

Este encuentro será dirigido por Iglesias Villanueva, 39 años, perteneciente al Comité de Árbitros de Galicia. Debutó en Primera División en el 2014, y ha sido el encargado de pitar 170 encuentros. Lo acompañará en el VAR Estrada Fernández.

Declaraciones

Ernesto Valverde: "Debemos centrarnos primero en mañana, que es un partido con muchos alicientes en lo clasificatorio y lo anímico para mantener el pulso a los objetivos", comentó el técnico.

Quique Sánchez,: “El Athletic es un equipo muy bien entrenado", comentó en técnico azulón. También comentó que “El Athletic es el equipo más fuerte y rápido de La Liga. Tienen el objetivo claro de meterse en Europa". A su vez ha afirmado que "Pensamos que todos los partidos que quedan son igual de importantes". Además ha aprovechado para agradecer a los aficionados diciendo: "Damos las gracias de nuevo a la afición porque nos han acompañado a pesar del clima y los horarios. Nosotros preparamos el equipo para que se identifique lo máximo posible con los aficionados".

Convocatoria

La convocatoria para el encuentro por parte del Athletic es: Unai Simón, Agirrezabala, Iru, Vivian, Martinez, Yeray, Vesga, Berenguer, Sancet, I. Williams, Muniain, N. Wiliams, Guruzeta, Dani García, Vencedor, Yuri, De Marcos, Zarraga, Capa, Raúl Gracía, Balenziaga, Adu Ares y Paredes.

El Getafe no ha publicado convocatoria para su encuentro ante el Athletic.

Posibles alineaciones

Por parte del Athletic, la posible alineación puede ser: Agirreazabala, De Marcos, Yeray, Dani Vivian, Yuri, I. Williams, Dani García, Sancet, Mikel Vesga, N. Williams y Gorka Guruzeta.

Por parte del Getafe, la posible alineación por parte de los de Quique Sánchez puede ser: David Soria, Damián Suárez, Djené, Duarte, Alderete, Portu, Maksimovic, Luis Milla, Munir, Mayoral y Ünal.