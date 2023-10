Assane Diao, la revelación del Betis que comenzó siendo central

Assane Diao (Ndongane, Senegal, 7 de septiembre de 2005) es la nueva estrella del beticismo. Con 18 años mal cumplidos, como quién dice, es el centro del foco mediático tras sus grandes actuaciones vistiendo la elástica verdiblanca. Assane nació en la pequeña localidad senegalesa de Ndongane, pero con tan solo tres años se trasladó a Badajoz, donde su padre, chapista y pintor, desempeñaba su trabajo. Empezó a disfrutar del deporte en el CP Flecha Negra, un club de la localidad extremeña que lo formó hasta que finalizó su etapa como cadete. En el pequeño club pacense, Assane jugaba como central o mediocentro, y según confirma Julián López de Lerma (entrenador de Diao cuando éste era cadete) a El Periódico de Extremadura: ‘’Era uno de los mejores que había en el equipo, porque él estuvo en un equipo donde había jugadores muy buenos, pero las ganas de entrenar hicieron que tuvieran el futuro que está teniendo, y el que va a tener.’’

Un pacense-senegalés que dejó asombrado a Andalucía

Después de hacer un gran trabajo en la Flecha Negra, el Balón de Cádiz, filial del Cádiz CF se hizo con sus servicios para jugar durante la infame temporada del Covid. El filial gaditano consiguió la tercera posición tras el Betis y el Sevilla en la liga regional, etapa en la que empezó a jugar como mediapunta según confirmó Kiko Prieto (entrenador del Balón de Cádiz) a Relevo. ‘‘Todos los equipos me preguntaban: ¿Cómo va a ser ese cadete?’’ comentaba entre risas Kiko en la misma entrevista, pues su espectacular forma física hacía dudar a los integrantes de otros equipos de la edad de Diao.

A pesar de que aún era un joven cadete, el área de captación heliopolitana movió ficha antes que el resto y se llevó a Diao. Después de una temporada de adaptación, comenzó a despuntar en el Juvenil DH del Betis en la 22/23, llegando a ser convocado de manera casi regular por el Betis Deportivo, para jugar con el segundo equipo como delantero centro, anotando 6 tantos en 24 encuentros. La progresión meteórica de Assane Diao se volvió el único tema de conversación en las categorías formativas del club, pues en abril del presente año debutó con gol en la Sub-18, y fue llamado por José Lana para el Europeo Sub-19 en Malta, llegando hasta semifinales. A finales de la pasada temporada, el técnico chileno Manuel Pellegrini llamó a Diao para entrenar junto a la primera plantilla. ‘’Lo he visto como en los entrenamientos, por eso jugó. Tiene potencia, velocidad, es difícil contenerlo... Hizo un gol, creó ocasiones, luego notó el peso de los minutos, pero muy contento por las cosas que hizo’’ declaró Pellegrini tras el gol de Diao en su debut en Los Cármenes.

Tras quemar tantas etapas en tan poco tiempo, la directiva y Diao se sentaron en julio a negociar unas condiciones contractuales mejores para el hispano-senegalés. La continuidad de Diao en el Real Betis se cifra en 30 millones de euros, con ciertas condiciones que podrían aumentar su precio hasta los 40 millones de euros, sellando un contrato hasta 2027. Además de su gran nivel, una de las causas de su renovación fue el interés del Real Madrid en Assane Diao durante la Final Four de Las Rozas, donde a pesar de no destacar, cuajó unos buenos minutos, llamando la atención de varios ojeadores que eran conocedores de su reciente y espectacular progresión.

Sin techo, pero con los pies en el suelo

La actual campaña no podría haber comenzado mejor para un Diao que parece no tener techo. La irregularidad de ciertas piezas en el campo, sumadas a su entrega y trabajo, y por supuesto, el apoyo de Manuel Pellegrini, fiel creyente de la cantera, fueron el cúmulo de causas que precipitaron el debut de Assane Diao con el Real Betis el 28 de septiembre de 2023. Para no faltar a la tradición, anotó en su debut un zurdazo que rescató un punto de Los Cármenes tras un partido gris. Apenas tres días después, se estrenó en el Villamarín abriendo el marcador frente al Valencia, y de nuevo, unos pocos días después, en el mismo escenario, volvió a mojar, esta vez en la Europa League frente al Sparta Praha.

Diao recortando en el encuentro frente al Valencia CF | Foto: @assandiao.8

La racha goleadora de Diao se cortó el pasado fin de semana frente al Deportivo Alavés, pero aún así, está siendo de las pocas luces del conjunto verdiblanco. "El globo es difícil de pincharlo y con razón, es más cosa de los medios. El jugador atrae la atención, nuestra labor es convencerlo de que por hacer tres goles no ha triunfado todavía en el fútbol profesional. Es joven, está empezando, pero él está centrado y entre todos los jugadores con experiencia y el cuerpo técnico tenemos que conducirlo de la mejor manera posible". comentó Manuel Pellegrini tras su gol frente al Sparta Praha, intentando regular las expectaciones de la afición bética ante el creciente fenómeno Diao. Lo mismo intentó Ramón Planes en las declaraciones previas al partido, justo antes de que el joven extremo, tocado por una varita, volviese a anotar a los 20 minutos: "Acaba de llegar. Lo importante no es llegar, que lo es, sino que lo importante es poder consolidarse en este nivel de exigencia tan alto que tiene este club. Hay que ir muy despacio y con mucha paciencia."

De todas maneras, ambos son experimentados en el fútbol, y por eso hay que compartir su opinión. Después de tantos años en el deporte, son muchos los jugadores que han visto crecer muy rápido en poco tiempo, y después quedarse estancados, bien sea por la presión, o por ser este su tope. Assane Diao está siendo, sin duda, toda una revelación, pero el fanatismo no puede hacer al crítico dejarse llevar, pues al final, tras un mes, esto es una corta racha goleadora. Para juzgar, se precisa de tiempo, y sobre todo, paciencia, por lo que no comparar a Diao con otros jugadores de su edad, y dejarle el tiempo suficiente para que siga probando su calidad y creciendo como jugador será absolutamente crítico en su desarrollo como futbolista. La forma es temporal, pero la clase es permanente.