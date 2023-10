Empate agridulce en Vallecas

El pasado domingo 29 de octubre, el Estadio de Vallecas tuvo la oportunidad de recibir a la Real Sociedad, para disputar frente al Rayo Vallecano la jornada 11 de LaLiga EA Sports en su edición 2023/24. Un encuentro bastante igualado, en donde ambos equipos consguieron sacar un punto, este que a pesar de ser de alegría para los locales, para la Real fue un momento difícil, puesto que el encuentro ya estaba a punto de finalizar y se estaban llevando los 3 puntos a casa.

Foto del encuentro durante un balón dividido | Imagen vía X: @RealSociedad

Imanol Alguacil, entrenador de la Real declaró que: "Cuando finalmente parecía que habíamos conseguido los 3 puntos. Sabíamos que hasta que no se pita el final hay que seguir luchando y es lo que hemos dejado de hacer. Cuando no puedes ganar, al menos no perder, los jugadores creo que han respondido bien, han hecho un gran trabajo, contra un equipo dificil y a pesar de haber tenido nuestras opciones pero una pena que se nos haya escapado por poco".

Un encuentro complicado

Las emociones comenzaron a aflorar en Vallecas poco después del pitido inicial a las 16:15, esto cuando en el minuto 13, una jugada ensayada por parte de Mikel Oyarzabal y Brais Méndez en un tiro libre, este culminaba con el remate al travesaño por parte del gallego. A pesar de esto, iba a ser el conjunto local sobre el minuto 31, tras un tiro libre de Florian Lejeune, un paradón de Alex Remiro y posteriormente el rebote que quedaría en el área para que Abdul Mumin quien marcaría el primer gol del encuentro.

La Real respondería 10 minutos después, un gran centro de Ander Barrenetxea hacia el capitán del conjunto visitante, culminaría con el primer gol de Oyarzabal en el día de ayer. Llegada la segunda mitad, exactamente el minuto 66 nuevamente el 10 de la Real anotaba para su equipo, esta vez desde el punto de penalti.

Finalmente, sobre el minuto 90, una jugada individual por parte de Bebé y un gran remate a nivel del suelo que realizó desde fuera del área, pondría el 2-2 en el marcador final del encuentro. Con este empate, la Real continúa en la quinta posición con 19 puntos, mientras que el Rayo ha bajado a la octava con 17 puntos. Jon Pacheco, ha mencionado un poco frustrado que: "Ha sido una pena, luego del partidazo que había hecho el equipo, hemos sabido competir, hemos comenzado perdiendo y a pesar de eso, fuimos capaces de darle la vuelta, lastimosamente nos empatan en los últimos minutos con una jugada que creo que se podía haber evitado".

Fue un encuentro en donde la balanza se desvió hacia el conjunto local, contaron con un total de 7 tiros a puerta, 56% de posesión del balón, 433 pases. Mientras que la Real solo 3 tiros a puerta, 44% de posesión y 350 pases. Un partido distinto para la Real, un conjunto que está acostumbrado a controlar el encuentro, tal y como lo ha demostrado desde el inicio de la temporada, todo esto a pesar de las buenas ocasiones generadas por parte del equipo vasco.

A por lo que viene

Ahora la Real Sociedad se debe centrar para preparar su debut en la Copa del Rey frente al Buñol este próximo miércoles a las 18:30. Tras disputar dicho encuentro vienen momentos muy dificiles para la plantilla del equipo Txuri-urdin puesto que debe de recibir al FC Barcelona este próximo sabado 4 de noviembre en Anoeta. El nivel de encuentros continuará con un gran nivel de exigencia hasta el próximo miércoles 8 de noviembre en el Reale Arena, debido al encuentro de la UEFA Champions League frente al Benfica.

El entrenador oriotarra destacó sobre los encuentros que vienen que: "Afrontaremos los partidos con seriedad y humildad, sin importar el rival, llevamos varias jornadas sin perder y es lo que vamos a seguir intentando en los próximos encuentros".