Las manos castigan a la Real

En el mundo del fútbol muchas veces los partidos se deciden por pequeños detalles. Un partido en el que se enfrentaban dos de los equipos que representan a La Liga en la presente edición de la UEFA Champions League no podía resolverse de otro modo, el choque se debía decantar con minúsculos detalles que marcan la diferencia.

Si algo se puede pensar antes de un encuentro entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad es en lo igualados que están los choques entre ambos conjuntos estos últimos años. Esa igualdad sobre el papel se ha trasladado al terreno de juego en un partido que no se resolvió hasta el 90.

Cansancio txuriurdin en la primera hora de partido

Esta temporada los chicos de Imanol Alguacil se han acostumbrado a ser un auténtico vendaval en las primeras partes. El conjunto guipuzcoano ya suma 6 goles durante los primeros 10 minutos de sus partidos. Esta vez ni 10, ni 5 minutos, ni siquiera 20 segundos necesitó Ander Barrenetxea para mandar el primer balón al fondo de la portería de Jan Oblak. Susto sin consecuencias mayores para la grada del Metropolitano, ya que la bandera arriba del línea anuló el tempranero tanto realista.

Tan solo diez minutos fueron los que le duró la energía a la Real en la primera mitad. La exigencia y acumulación de partidos empezaban a hacer estragos en las piernas realistas, y los rojiblancos aprovechaban esa falta de energía para acercarse al gol.

El canterano txuriurdin Antoine Griezmann y el campeón del mundo Rodrigo de Paul acariciaban el gol con varios acercamientos sobre la portería de Álex Remiro. Finalmente fue Samuel Lino, tras una delicia de asistencia de Koke, quien logró saborear el gol y batir la meta visitante.

Samuel Lino celebra su primer gol con la camiseta colchonera | Foto: Atlético Madrid en Twitter/X



Tras el gol de Lino, a los de Alguacil solo les quedó aguantar y evitar que la desventaja aumentase antes del descanso. Por el contrario, los jugadores del Atleti que iban con una marcha más que los donostiarras buscaban aumentar su ventaja antes de irse a vestuarios. Rodrigo de Paul a punto estuvo de hacer el segundo antes del descanso con un disparo que se marchó al palo.

Los segundos 45 minutos empezaron tal y como acabaron los primeros. Disparo al palo de Axel Witsel que apunto estuvo de allanar por completo el partido para los colchoneros. Siguió sufriendo acercamientos leves la Real durante los primeros compases de la segunda mitad y llegó el minuto 60 con el 1-0 en el marcador.

Cambios y reacción realista

Triple cambio de Imanol Alguacil a los 65 minutos. El técnico de Orio buscaba agitar el partido que poco a poco iba entrando en su recta final. Robin Le Normand, amonestado, Mikel Merino y Takefusa Kubo, que no tuvo su día, dejaban el campo para dar paso a Jon Pacheco, Carlos Fernández y la vuelta de Arsen Zakharyan. Casi ni necesitó Imanol los cambios para empatar el partido, ya que justo en la jugada previa a las sustituciones, un derechazo de Oyarzabal desde fuera del área se estrelló en el palo de la portería rojiblanca.

Un minuto llevaban en el terreno de juego los cambios de Imanol cuando desde el VAR se llamó a Munuera Montero para revisar un posible penalti favorable a la Real. Tras una pequeña revisión, el árbitro jienense optó por no sancionar la posible mano de Morata como penalti.

La Real no se rindió pese a no verse favorecida en la decisión de Munuera y un par de minutos después de la revisión, un sensacional pase de Carlos Fernández para Oyarzabal dejó mano a mano al capitán realista que no perdonó el empate ante Oblak. Mikel Oyarzabal completaba de este modo su semana perfecta: gol en el derbi, gol en Champions ante el Salzburgo y gol del empate en el Metropolitano.

Mikel Oyarzabal celebra el empate junto a Ander Barrenetxea y Carlos Fernández | Foto: Real Sociedad en Twitter/X

Diferente área, decisión contraria

Los papeles de la primera mitad se vieron intercambiados tras el gol de Oyarzabal. En el tramo final del partido era ahora la Real el equipo que iba con una marcha más en busca de la victoria, mientras que al Atlético parecía que ya le pesaban las piernas.

Igualdad máxima hasta el minuto 85, minuto exacto en el que un pitido proveniente del silbato de Munuera Montero retumbó en los oídos realistas, acabando de ese modo con las esperanzas de la posible victoria. Un enorme corro de jugadores txuriurdines rodeó al colegiado del encuentro, nadie sabía por qué había pitado penalti pero la decisión ya estaba tomada. Una mano dudosa de Carlos Fernández —que si bien es cierto que desvió el balón, él ni estaba mirando la jugada y además le rebotó previamente en la rodilla— fue el motivo por el que Munuera esta vez sí señaló los 11 metros.

Antoine Griezmann ejecuta el penalti ante la Real Sociedad | Foto: Atlético Madrid en Twitter/X



Antoine Griezmann cogió la responsabilidad y fue el encargado de anotar el penalti a los 89 minutos de partido. Pitido final y de la forma más cruel posible la Real Sociedad se despedía del Metropolitano, con un penalti dudoso no pitado a su favor pero sí pitado en su contra en los instantes finales de partido.