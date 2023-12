Previa Mallorca vs Sevilla: duelo directo por no asomarse al abismo

El fútbol no ha dado descanso en estos días de fiesta, y este fin de semana no será excepción cargado de partidos que ya empiezan a despejar incógnitas propias de jornadas más cercanas al inicio de temporada acerca del potencial de los equipos. Sin embargo, si hablamos de incógnitas la que todavía no se ha despejado es la de este Sevilla en punto muerto que busca reanudar la marcha, tras el empate ante el Villarreal la semana pasada, este sábado ante un necesitado Real Mallorca que de ganar superaría a los hispalenses en la clasificación.

Enésima oportunidad para recobrar el ánimo

El Sevilla se planta en el archipiélago balear en 15º posición con 13 puntos cosechados siete de ellos a golpe de empate, llegando a encadenar hasta cinco tablas seguidas en esta liga, curiosamente va enfrentarse al único equipo que le supera en este registro. Tras el empate a uno en Villarreal y la victoria en copa ante el Atlético Astorga el cuadro de Diego Alonso tratará de seguir dando pasitos para regresar a puestos de mayor seguridad. Tras la debacle contra el PSV, el cuadro andaluz parece haber dado señales de vida, a pesar de las numerosas bajas con las que cuenta, y teniendo que tirar de cantera para cubrir las plazas vacías por sanción y lesión. Han vuelto los centros laterales que durante tanto tiempo habían echado de menos a orillas del Guadalquivir, que, sumado a las buenas actuaciones de una zaga muy mermada están dejando ver algo de luz en este largo túnel. Los muchachos del preparador charrúa deberán corroborar esas sensaciones si no quieren perder y colocarse a solo un punto de la zona roja de la tabla clasificatoria.

Los de Nervión siguen contando con una lista de ausencias que ya suma nueve nombres, los de: Jesús Navas por sanción, aunque una lesión en los últimos días parece que le mantendrá fuera durante ocho semanas. Al capitán deben sumarse las bajas de Suso, Mariano, Acuña, Nianzou, Nyland, Lamela, Badé y Fernando. Volverán, no obstante: Sergio Ramos, tras cumplir sanción, Soumaré, tras lesionarse en Londres y Marcao tras aparentemente recuperarse de su sempiterna lesión de rodilla.

Sergio Ramos y Ocampos durante una sesión de entrenamiento / Foto: Sevilla FC

Real Mallorca, los reyes del empate

Tras empatar contra el Deportivo Alavés y golear al Valle de Egües en Copa del Rey, el Mallorca se presenta como el equipo que más empata de la liga con ocho empates en 15 partidos, es decir más de la mitad de los disputados, lo que sumado a seis derrotas y un solitario triunfo ante lo sitúan 17º a dos puntos del descenso. Esto que lo define como un equipo difícil de tumbar, más en su feudo donde solo ha perdido un partido en todo el curso, gracias a un centro del campo, que mezcla la dureza de Samu Costa y la creatividad de Sergi Darder, pero que sin embargo es también responsable de errores defensivos que provocan la fuga de puntos.

Los bermellones no podrán contar para este importante duelo con su máximo artillero Vedat Muriqi, quien llevaba cuatro de los 13 goles marcados por el conjunto balear, tras sufrir una lesión muscular a mediados de noviembre que le tendrá apartado de los terrenos de juego hasta finales del mes de diciembre.

El Mallorca celebra un gol ante el Valle de Egües / Foto: RCD Mallorca

Antecedentes

El historial que nos deja este clásico del futbol español dice que el Sevilla no cae ante los insulares desde hace ya más de una década, concretamente desde el nueve de marzo de 2013 cuando el Mallorca venció a los hispalenses por 2-1 con un doblete del ex-sevillista Alejandro Alfaro. Desde entonces todo han sido victorias para los rojiblancos a excepción de dos empates.

Alberola Rojas sobre el césped, Gil Manzano tras los monitores

Javier Alberola Rojas arbitrará por 13º vez en su carrera al conjunto rojiblanco, con un balance muy positivo para los intereses visitantes de nueve victorias, dos empates y únicamente dos derrotas. En el VAR le acompañará el extremeño Jesús Gil Manzano.

Onces Probables

Real Mallorca: Rajkovic, Gio González, Valjent, Raillo, Jaume Costa, Omar Mascarell, Samu Costa, Sergi Darder, Antonio Sánchez, Dani Rodríguez, Abdón Prats

Sevilla FC: Dimitrovic, Juanlu, Sergio Ramos, Gudelj, Pedrosa, Sow, Soumaré, Rakitic, Ocampos, Lukébakio, En-Nesyri