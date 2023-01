Jorge Sampaoli: "No es tiempo de llorar ni reclamar, sino de trabajar para el club"

El Sevilla FC perdió en los últimos compases del encuentro en Montilivi ante el Girona. Tras la derrota, muchas dudas han surgido entre los aficionados del club sevillista, entre ellas está, si el sistema de juego implantado por Jorge Sampaoli es el que mejor se acomoda a la plantilla o no. Sobre ello y sobre el partido de este martes contra el Deportivo Alavés, han sido los principales temas de la conferencia de prensa del entrenador de Casilda.

El rival, el Deportivo Alavés: "Tiene un equipo muy agresivo y más de local. Va a intentar presionarnos mucho y si entramos en el sofoco será difícil. Es un lugar donde la localía se siente mucho y la gente les alienta a atacar. Tienen mucha energía para recuperar el balón e ir al ataque. Es un desafío porque son un equipo preparado para subir y van a ser competitivos. Tenemos que ver qué plan de partido tenemos en ese escenario y ante esa propuesta", comentó el técnico.

El Alavés es un candidato al ascenso para Jorge Sampaoli. Fuente: GettyImages

Sobre la ya habitual pregunta sobre el mercado de fichajes: "El 31 cierra el mercado y tendré que ver, a partir de ahí, cómo manejo una situación que no esperaba y que me hace fortalecer como entrenador, tengo que lograr que un equipo funcione con unas herramientas que, a través de situaciones colectivas, logre ganar partidos. Yo no estoy en disposición de decidir si el proyecto es el correcto o no porque eso le corresponde a los dirigentes", aseveró el mister servilleta.

La relación con la afición: "Lo mejor que nos puede pasar como club es la unidad, que el domingo en lugar de pensar que puede ser un calvario jugar de local sea una fiesta. Si llegamos presionados porque va a haber puntos de señalación, es fácil tener más que perder que que ganar. Pero todo responde a un modo de expresión aceptado en este circo caliente que es el fútbol, donde todo es permitido y hay que convivir con eso", aclaró el técnico.

La adaptación de Badé: "Badé viene con una inactividad larga y está haciendo un esfuerzo enorme. Estamos intentando armar algo que nos permita ser consistentes. Intentamos que Badé se aplique a una forma de jugar diferente a la que traía y con otros compañeros. El fútbol es toma de decisiones y nosotros estamos para que sean compartidas y colectivas", concluyó el argentino.