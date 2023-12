Previa Unión Berlín - Real Madrid: el Real Madrid busca el pleno de victorias en la fase de grupos

El Real Madrid viaja a Alemania para jugar el partido correspondiente a la sexta jornada de Champions, es decir, el último partido de la fase de grupos. Los de Ancelotti, primeros de grupo, tienen asegurado el pase a octavos y buscan el pleno de victorias.

Situación de ambos conjuntos

El Real Madrid llega a este partido tras empatar a uno contra el Real Betis en LaLiga en el Benito Villamarín, resultado que les coloca segundos en la clasificación a dos puntos del Girona, líder en solitario de la competición. En Champions, los blancos han ganado todos sus partidos de la fase de grupos, por lo que están ya en octavos. Si ganan este harían pleno, algo que solo han conseguido en seis ocasiones.

Por su parte, el Unión Berlín ha perdido sus últimos dos encuentros en casa en esta competición. En la Bundesliga consiguieron su primera victoria en cuatro meses.

Antecedentes

El Real Madrid y el Unión Berlín solo se han enfrentado una vez en la historia, en el partido de ida en el Santiago Bernabéu que fue el primero de ambos en esta competición este año. Ese partido lo ganaron los blancos por 1-0. Es el único partido europeo previo del Unión Berlín ante un equipo español.

Carlo Ancelotti ha atendido a los medios de comunicación antes del partido contra el Unión Berlín. En la rueda de prensa ha confirmado que habrá rotaciones: “Tengo que evaluar bien cómo han recuperado los jugadores, a partir de ahí elegiré el mejor once. Si los que jugaron no están cansados, pueden jugar, no es problema. Si alguno está cansado, descansará. La idea no es hacer una rotación porque sí. Se hará si hay riesgo de tener problemas”. El entrenador blanco también ha hablado sobre el debate en la portería ahora que Kepa ya se ha recuperado: “Juega Kepa. Justo o injusto, no sé si es injusto dejar en el banquillo a alguien, sería injusto todos los partidos. Alguien se tiene que quedar. Lo bueno es que Lunin ha tenido la oportunidad que no tuvo en el pasado de mostrar sus características, estamos muy contentos. Lo hizo bien. Kepa no tenía que demostrarlo, tiene una trayectoria. El último periodo de Lunin ha sido bueno, pero hay que tener en cuenta que Kepa lo ha hecho bien siempre”.

Ancelotti en rueda de prensa. Fuente Twitter @realmadrid.com

Sobre si el Madrid es favorito para ganar la Champions ha dicho: “El Madrid, por su historia, siempre es candidato a ganar una competición. Lo hemos hecho bien en la fase de grupos, siempre es complicado ganar la Champions. Tenemos la calidad para pelearla hasta el final”. También ha hablado sobre Kroos y su retirada: “Le veo bien, lo que hará el próximo año será respetado por todos. Los jugadores eligen lo que quieren hacer, las leyendas, como Kroos, Modric, Nacho... Se han ganado la posibilidad de elegir qué hacer en el futuro”.

Carlo Ancelotti se ha llevado a Alemania a todos los jugadores disponibles, aunque mañana hará descartes.

Árbitros del partido

El árbitro del partido entre el Real Madrid y el Unión Berlín es el esloveno Rade Obrenovic, que cumple su primera temporada como árbitro de la Liga de Campeones y solo ha dirigido el Amberes – Shaktar Donetsk de momento. En el VAR estará el inglés Stuart Attwell.

¿Cuándo, cómo y dónde ver el partido?

El partido correspondiente a la jornada 6 de la Liga de Campeones que se jugará en el Estadio Olímpico de Berlín entre el Unión Berlín y el Real Madrid el martes 11 de diciembre a las 21h se podrá ver en Movistar Liga de Campeones.

Real Madrid: Kepa; Lucas Vázquez, Rüdiger, Nacho, Mendy; Ceballos, Modric, Valverde; Brahim, Rodrygo y Joselu

Unión Berlín: Ronnow; Juranovic, Knoche, Leite, Roussillon; Khedira, Laidouni, Haberer; Volland, Gosens y Behrens.