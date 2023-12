2024 motivos para soñar

Equipo, cuerpo técnico, y casi quince mil aficionados, se han reunido hoy en el estadio Metropolitano para despedir de manera conjunta el año 2023 de color rojo y blanco.

Un 2023 que, con sus pros y sus contras, ha sido un año a recordar para el equipo madrileño:

Vuelta del escudo oficial

Tras la intensa lucha entre aficionados y directivos del club por el escudo impuesto hace ya varios años, finalmente el Atlético de Madrid cedió este año en convocar diferentes 'elecciones' de votación para sus aficionados en referencia al cambio de escudo.

Aquellas personas adjuntas al equipo como socios del club, tuvieron la oportunidad de votar, primero, en una encuesta no vinculante sobre su preferencia de volver o no al escudo antiguo del equipo.

Tras el resultado, y con una mayoría aplastante de aficionados que querían volver al escudo de toda la vida, por encima de los que preferían el nuevo, el club publicó una nueva votación.

Esta vez, la votación era vinculante, es decir, el resultado obtenido supondría el cambio o no de escudo del Atlético de Madrid.

La pregunta fue la siguiente: "¿Quieres la vuelta del escudo anterior?", cuyas respuestas eran sí o no.

77.690 socios participaron en la votación, un 56% del total del club, votaron sobre el cambio de escudo con un 88% a favor.

El 30 de junio de 2023, el club hacía oficial la vuelta del escudo legítimo del Atleti, pero a partir del primer día del mes de julio de 2024.

Escudos Atlético de Madrid / @Atleti

Renovación de Simeone

Aunque el técnico argentino cerró el año 2022 con ciertas dudas, los resultados en 2023 han sido muy diferentes. Rompiendo récords, cambiando de estilo y de jugadores, Diego Pablo Simeone y el Atlético de Madrid anunciaban el nueve de noviembre la renovación del técnico rojiblanco por cuatro años más, es decir, hasta 2027.

De hecho, los primeros pasos dados en esta nueva temporada, han dado esperanzas a la afición sobre 'la nueva era' de Simeone y su estilo de juego. Los resultados y los goles están ahí, y Diego Pablo también.

Y es que, Simeone, afición y Atlético de Madrid son tres factores que solo funcionan en conjunto.

Salidas y llegadas

Como cualquier temporada y cualquier equipo, el mercado de fichajes ha supuesto, en cierto modo, cambios en el año del Atlético.

En el mercado invernal, el Atleti movía ficha. Traspasó a Santiago Arias al Cincinnati, cedió a Cedric al Intercity, consiguió a Doherty del Tottenham, Felipe se fue al Nottingham Forest, João Félix al Chelsea, lo que supuso la llegada de Depay del Barcelona. También cedió a Marcos Paulo al São Paulo, y a Cunha al Wolves.

Después, en verano, las cosas no fueron nada tranquilas en las oficinas:

Riquelme volvía a casa tras su aventura en el Girona, Samu Lino ya se entrenaba a las órdenes de Simeone, Reguilón vuelve a Inglaterra, se oficializa la compra de Griezmann al Barcelona, Manu Sánchez y Kondogbia se despiden del club, viene Javi Galán del Celta, Söyüncü y Azpilicueta llegan a Madrid, Giuliano Simeone se marcha al Zaragoza, Samu Omorodion firma con el Atleti, pero se marcha cedido al Alavés. João Félix se marcha a uno de los equipos rivales, el Barcelona, y Carrasco finaliza su carrera en Europa.

120 años de historia

Este año, el club llegó a los 120 años desde su fundación. Una fecha marcada en el calendario, donde club y afición disfrutaron de diferentes actividades antes de un precioso partido de LaLiga contra el Mallorca, con remontada incluida (3-1).

Para ese mismo encuentro, el club "recicló" su primera camiseta oficial. Una prenda que, tras el número alcanzado de ventas, se ha vuelto un icono en la hinchada rojiblanca.

Además, a parte de estas celebraciones, el club realizó un evento especial en el partido contra el Athletic Club, pues las raíces de ambos clubes se entrelazan al comienzo de su historia.

Leyendas de ambos equipos saltaron al césped del Metropolitano arropados por toda la afición.

120 años de historia / @Atleti

Récord de victorias

Con un equipo entonado con la grada y con Simeone, las victorias en casa han sido, sin duda, el fuerte del club durante este año.

El pasado mes de febrero de 2023, el Atleti empataba en casa frente el Getafe, en la vuelta de la temporada 2023/2023. Desde ese partido de LaLiga, el equipo no ha visto la derrota en ninguna de las competiciones disputadas.

Ni equipos europeos ni españoles han sido capaz de poner su bandera en el Metropolitano, y eso demuestra la gran unión y fortaleza que sienten los jugadores cuando se trata de demostrar los valores a su afición.

Además, en LaLiga, no es que no conozca la derrota desde febrero de 2023, es que no ha parado de ganar desde aquel día. Sin embargo, ese récord se rompió hace pocos días, precisamente frente al Getafe, en el mismo escenario.

Igualmente, Simeone igualó su propio récord establecido, en veinte victorias consecutivas en casa, que consiguió en el Calderón.

Griezmann y Luis Aragonés

Sin duda Antoine Griezmann han sido uno de los nombres más importantes para el Atlético de Madrid durante este año.

Tras su vuelta del FC Barcelona, el francés, por términos contractuales y de dinero, no podía disputar ciertos minutos de los partidos, lo que le comprometía enormemente en su desarrollo en el campo.

Cuando el club oficializó la compra completa del jugador, y Antoine era completamente rojiblanco, la magia llegó al césped.

Un Griezmann volcado en conseguir el perdón de los aficionados, conseguía, partido a partido, ser el hombre clave de los tres puntos.

Sumando goles y jugadas, llegó a ser uno de los jugadores más determinantes del año 2023 a nivel nacional e internacional, con varios premios y referencias por esa temporada.

En lo que llevamos de temporada, Antoine sin duda ha sido el jugador más importante del equipo. Con cifras de rematador nato, Griezmann ha igualado en goles al máximo anotador del club, nada más y nada menos que Luis Aragonés.

El francés está a tan solo un gol de convertirse en el máximo goleador histórico del Atlético de Madrid y, sin duda, se ha esforzado al máximo para conseguirlo.