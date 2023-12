Morata y Griezmann: la dupla que asusta en Europa

Se adentra diciembre, y tras varios meses desde el inicio de las competiciones regulares, La Liga llega al ecuador de la temporada y en la competición reina, La Champions, finaliza la fase de grupos y da comienzo la fase final, los octavos, las rondas del K.O.

Los de Simeone afrontan este último tramo del año con cierta tranquilidad por sus buenos resultados, pero trabajando día a día para seguir por ese buen camino; con la clasificación asegurada en Champions para octavos de final, la tercera plaza con un partido menos en competición liguera y el encuentro de dieciseisavos en Lugo en La Copa de Su Majestad El Rey previo a la disputa de La Supercopa de España en Arabia.

Esa racha positiva y el temporal cumplimiento de objetivos, objetivamente, tiene como protagonistas a los dos hombres más adelantados del sistema rojiblanco, al francés y al español, a Griezmann y a Morata, quienes con un total de 26 goles se han convertido en la pareja más goleadora de Europa por delante de Haaland y Julián Álvarez, Harry Kane y Coman, Dembele y Mbappe o incluso de los madridistas, Bellingham y vinicius.

Despliegue ofensivo

Hace ya un par de años que Simeone intenta hacer olvidar, poco a poco, y jornada tras jornada aquel característico sistema defensivo que ha convertido a los rojiblancos en uno de los equipos más laureados de la última década.

Muchos aficionados pensarán que este cambio de aires en el juego rojiblanco se debe al hastío de Simeone por las acusaciones que denominaban a su juego como “poco vistoso” o incluso “antifútbol”; pero quien conoce al argentino sabe que esos comentarios no sólo no molestan al argentino, sino que le refuerzan el pensamiento de "todo por la victoria".

Simeone tras ganar el título de liga en 2014 // Foto: Gettyimages

La ampliación de presupuesto del Atleti a raíz de sus logros ha permitido a la directiva acudir al mercado de fichajes con unas pretensiones cualitativamente más elevadas, y por tanto la llegada de jugadores más técnicos ha permitido en el Metropolitano ofrecer un despliegue ofensivo que a día de hoy es total.

Uno de los grandes beneficiados de ese vuelco en ataque del sistema rojiblanco es Álvaro Morata, quien tras varios años de idas y venidas al club rojiblanco vive su mejor momento, tanto a nivel goleador, como a nivel futbolístico. El delantero madrileño, en tan sólo 16 jornadas, y a falta de seis meses para acabar la temporada, con 13 goles, ya casi ha superado su mejor cifra goleadora en una temporada como rojiblanco, que data en 20 goles en 2017.

En el otro lado de la delantera, ligeramente más retrasado y con unas labores en el equipo muy distintas a las de Morata, situamos a Antoine Griezmann; quien tras su complicada etapa en Barcelona, regresó a pesar de la negativa de gran parte de la afición, y tras dos años ha convertido los silbidos en aplausos, siendo holgadamente el jugador más importante de la plantilla en cuanto a protagonismo futbolístico, e igualado con Morata en cuanto a datos goleadores con 13 tantos.

La importancia del gol

Históricamente, en el Atlético de Madrid, las temporadas de gloria siempre han ido acompañadas por una dupla goleadora que se adueñaba de la mayoría de goles del equipo y aparecían partido tras partido.

Por ejemplificar, y como no, sacar el lado más nostálgico de los lectores rojiblancos, debemos mencionar para los más veteranos a Luis Aragonés y Gárate en los años 70, o a los míticos Penev y Kiko en el doblete del 96, y para los niños que a día de hoy ya no son tan niños, la vuelta a la gloria en Europa con Agüero y Forlán en 2010, el comienzo de una era con Falcao en 2013 y la guinda del pastel con aquella Liga en el Camp Nou tras los goles de Villa y Costa durante todo el 2014.

Agüero y Forlán en su etapa rojiblanca // Foto: @laliga

En 2015, Griezmann en su primera etapa, ya se convirtió en leyenda con una Europa League a sus espaldas y aquello que pudo ser y no fue en aquella fatídica final de Milán con aquel palo que evitó la primera Champions rojiblanca; tras su marcha, el sustituto fue Morata, pero la situación no fue tan buena como la actual y únicamente consiguió 12 insuficientes goles que acabaron con su marcha a tierras italianas para posteriormente prolongar su vuelta al Metropolitano dos temporadas después.

Cuando el equipo no ha seguido el camino correcto y los objetivos no se han cumplido, esa figura goleadora se encontraba ausente, y cierto es, que desde la salida de Suárez y la correspondiente consecución del título liguero en 2021 los rojiblancos han echado de menos al goleador, y tras dos temporadas, parece que en el Metropolitano ya han encontrado, no a uno, sino a dos buenos sustitutos.

Cifras de récord

Como ya hemos mencionado anteriormente, es importante diferenciar entre las labores de Griezmann y Morata, ya que teóricamente ocupan la misma posición en la alineación pero en la práctica la situación es muy diferente; mientras que Morata se ciñe al juego de área, remates, tocar de cara y buscar el desmarque, Griezmann desempeña un papel con mayor protagonismo en la creación de juego, liberando su posición hasta el medio campo, actuando como un cuarto mediocampista, robando balones y cuando llega al área destaca en sus apariciones desde la segunda línea, sorprendiendo a la defensa rival.

Álvaro Morata, el madrileño, ya se sitúa como tercer máximo goleador en La Liga con 8 goles, competición en la que destaca siendo uno de los jugadores con más tiros a puerta por partido (2,2), únicamente por detrás del madridista Rodrygo y del cedido rojiblanco en Álava, Samu Omorodion. En competición europea sus estadísticas son aún más rompedoras, ya que ha marcado un total de 5 goles en 5 partidos y ha aportado una asistencia. Con la suma total de 13 goles, y con más de la mitad de la temporada por delante, el delantero se encuentra a únicamente 7 tantos de alcanzar su mejor cifra personal goleadora que a día de hoy se encuentra en los 20 goles que consiguió en la temporada 2016/2017 en el conjunto del Real Madrid.

Mapa de calor de Morata en la temporada 2023/2024 // Foto:@sofascore

En el caso del francés, Griezmann, los datos goleadores son muy similares, con 9 goles en competición nacional y 4 en Champions league; pero si vamos más allá, y analizamos sus estadísticas por partido, vemos que resaltan las cifras de regates exitosos , su liderazgo a la hora de crear oportunidades siendo el jugador con más centros realizados en Liga (3,74 p/p) o incluso las 54 recuperaciones totales en las que se compara con jugadores que lejos de ser delanteros, realizan menos robos que el francés, como pueden ser Araujo (38) y Rudiger (47).

Próximo objetivo

Entre ambos, acaparan más de la mitad (26) de los 47 goles que ha logrado el Atlético de Madrid esta temporada en todas las competiciones, y como bien hemos dicho anteriormente forman la dupla más goleadora de Europa, de momento su próximo objetivo a corto plazo se sitúa en Champions, concretamente en su casa, en El Metropolitano y como víctima aparece La Lazio, a quien intentarán derrotar para lograr clasificar como primeros de grupo a octavos de final.