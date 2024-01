Antonio Rüdiger, el héroe silencioso del Real Madrid

El Real Madrid cerró el año 2023 como líder de la Liga, con una ventaja de 10 puntos sobre el tercer y cuarto clasificado, el Atlético de Madrid y FC Barcelona, y empatado a puntos con el Girona. El conjunto blanco ha demostrado una gran regularidad, solvencia y efectividad en el campeonato doméstico, donde solo ha perdido un partido y ha marcado 40 goles en 19 jornadas. Entre los protagonistas de este éxito, hay uno que destaca por su discreción, pero también por su importancia: Antonio Rüdiger.

El defensa central alemán, de 30 años, llegó al Real Madrid el pasado verano, procedente del Chelsea, con el que acababa contrato. El club blanco se hizo con sus servicios a coste cero, en una operación que ha resultado ser un auténtico chollo. Rüdiger se ha adaptado a la perfección al equipo de Carlo Ancelotti, con el que ha jugado 24 partidos esta temporada, 22 de ellos como titular, y ha anotado un gol.

Un cabezazo de época

El gol que ha marcado fue el que le dio la victoria al Real Madrid en el primer partido del año, frente al Mallorca, en el Santiago Bernabéu. El central alemán se elevó por encima de la defensa balear y conectó un cabezazo espectacular a la salida de un córner efectuado por Luka Modrić, en el minuto 77, que supuso el único tanto del encuentro. Fue un gol de esos que valen una Liga, ya que el Madrid estaba sufriendo para superar a un rival muy ordenado y rocoso, que le planteó un partido muy físico y trabado.

Antonio Rüdiger celebrando un gol con sus compañeros / Foto: Real Madrid.

Rüdiger fue el salvador de su equipo, pero no solo por su gol. También fue el líder de la zaga madridista, que mantuvo la portería a cero por décima vez en la Liga. El alemán estuvo impecable en el corte, anticipándose a los delanteros mallorquines, y en la salida de balón, dando seguridad y criterio a sus compañeros. Su actuación le valió el premio al Jugador del partido.

Un fichaje rentable

Rüdiger no solo ha aportado su experiencia y su carácter ganador al vestuario madridista. También ha demostrado ser un fichaje muy rentable para el club blanco, que se hizo con sus servicios a coste cero, tras finalizar su contrato con el Chelsea. El central alemán llegó a un Real Madrid campeón de la UEFA Champions League y con una de las mejores defensas del momento, siendo su llegada desconcertante para muchos aficionados del club merengue. El alemán ha sido uno de los defensas más valorados de la temporada, según diversos medios especializados , y su valor de mercado se ha disparado hasta los 25 millones de euros, casi el doble de lo que valía cuando llegó al Real Madrid.

Antonio Rúdiger con su ex equipo / Foto: Chelsea FC

Además, Rüdiger ha sido uno de los jugadores más regulares y completos del equipo de Ancelotti, debido a las lesiones de la dupla Militão y Alaba. También ha sido el defensa que más balones ha recuperado (98), el segundo que más pases ha dado (1.136) y el tercero que más duelos ha ganado (120).

Un futuro incierto

A pesar de su gran rendimiento y de su adaptación al Real Madrid, el futuro de Rüdiger no está claro. El central firmó un contrato de cuatro temporadas con el club blanco, hasta el 30 de junio de 2026. Sin embargo, en las últimas semanas se ha especulado con la posibilidad de que el Madrid le ofrezca una renovación con una mejora salarial, para blindarle ante el interés de otros equipos, como el Paris Saint-Germain o el Manchester City .

Rüdiger, por su parte, ha declarado en varias ocasiones que está muy feliz en el Real Madrid y que no piensa en otra cosa que no sea seguir ayudando al equipo a conseguir sus objetivos. El alemán tiene claro que quiere seguir siendo el héroe silencioso del Madrid, ese que no hace mucho ruido, pero que siempre está ahí cuando se le necesita.