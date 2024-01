Real Betis - Granada CF: puntuaciones del Granada CF, jornada 20 de la Liga EA Sports

El Granada CF sumó una nueva derrota, en el primer encuentro correspondiente a la segunda vuelta liguera (1-0), ante un Real Betis que tuvo bastantes intentos claros de cara a puerta, batiendo finalmente a la rocosa muralla nazarí rozando los últimos quince minutos de juego gracias a un disparo escorado de Isco que desvió Arezo con su pierna.

Los rojiblancos pelearon por mantener la firmeza atrás que tanto se les echaba en falta, pero la poca capacidad de pegada y los dos goles anulados por fuera de juego a Uzuni y Arezo hicieron que los tres puntos se quedarán en el Benito Villamarín.

Criterio de puntuación

(0-2: Muy Mal/ 3-4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7-8: Muy bien / 9-10: Excelente / S.C: Sin Clasificar)

8 | Fue el que mantuvo el resultado tan ajustado. Se mostró sereno y con liderazgo. Es un gato bajo palos. En el tanto rival no pudo hacer nada, ya que el disparo fue desviado de la trayectoria que iba a tener. Tiene mucho nivel y da seguridad. El mejor del Granada CF.

5 | Jugó como lateral derecho tras la sanción de Ricard Sánchez por acumulación de tarjetas. Fue su segundo encuentro como rojiblanco. Estuvo cómodo en una posición a la que no está acostumbrado, aunque a veces dudaba en los movimientos de balón, perdía marcas y llegaba tarde.

6 | Debutó de forma oficial tras su fichaje. Con pocas sesiones de entreno junto al grupo, el polaco fue titular en la zaga defensiva y dio muestras de ser un jugador corpulento y guerrero. Una pieza que hacía falta. Dio sostenibilidad atrás.

4 | No tuvo mucha presencia en el choque. Fue otra pieza en la defensa. Tuvo que remar mucho junto a sus compañeros en las ofensivas béticas, aunque no tuvo tampoco mucha participación directa. Da una de cal y otra de arena.

5 | Actuó como capitán en un costal zurdo donde sufrió a un eléctrico Luiz Enrique. Tuvo que ponerse el mono de trabajo. Cumplió en tareas defensivas y en salida de balón, aunque apenas se le vio a la hora de generar contragolpes.

Bryan Zaragoza

4| No fue su día. Parece que el Granada no sonríe si Bryan no está en su salsa. El malagueño no brilló por su picardía y lucidez con el balón, si no que estuvo fallón y torpe. No dio un plus ni desatascó con contragolpes o transiciones.

5 | Medina volvió a apostar por el centrocampista en el doble pivote titular. Le tocó hacer el trabajo menos vistoso y embarrado. Cumplió, pero tampoco tuvo mucha presencia en el juego. Villar tapó su imagen en la medular.

Gonzalo Villar

7 | Fue de los más notables en el equipo nazarí. Su posición fue clave en el doble pivote. Le gusta estar con el balón, controlar el juego y buscar huecos de desahogo para profundizar. A veces caía atrás en las ofensivas rivales, pero sobre todo intervino en las transiciones en ataque y a la hora de coser el juego.

4 | Fue la gran novedad en el once inicial. La inminente salida de Álvaro Carrera al Benfica y su no convocatoria dio alas al motrileño para que tomara el carril zurdo. Se turnó las bandas con Bryan, aunque apenas generó algo diferente. Su buen toque acompañó, pero no dio para mucho.

4 | No tuvo muchas ocasiones. Al inicio del duelo se le anuló un tanto por fuera de juego. Pudo haber hecho más daño en los pocos ataques que tuvieron los de Medina, pero el partido del Granada tampoco invitó a mucho más arriba.

4 | Al igual que Uzuni, estuvo desaparecido en la mayoría de juego. Se le vio en algunas peleas aéreas, pero casi apenas pudo tener protagonismo. No contó con muchas oportunidades, y la poca lucidez en fase ofensiva no le dio pie a participar.

Gerard Gumbau

3 | Salió por Sergio Ruí¡iz a la hora de partido. Continuó haciendo el trabajo sucio en el doble pivote tras no haber participado en el anterior duelo liguero. Contó con algunos minutos, pero su escaso protagonismo fue en las pocas tareas defensivas que quedaron.

Matías Arezo

5 | Jugó 30 minutos. Desvió el chut de Isco que acabó en gol. Metió el gol del empate, aunque fue anulado por el VAR tras estar adelantado. Parece que la versión del uruguayo es diferente a la que vimos de él en su llegada hace dos cursos.

Antonio Puertas

3 | Salió en los últimos minutos del partido para dar piernas frescas y un poco más de músculo y velocidad al equipo. Cayó al lateral derecho tras el cambio de Bruno Méndez. Vio una tarjeta amarilla por una desafortunada falta.

Martin Hongla

S.C | El debut del pivote no fue el deseado. Salió para dar más físico al equipo en las transiciones finales y apoyar en defensa, pero apenas se le vio cuando el Granada se volcó arriba para buscar el gol del empate. No fue el mejor escenario para redebutar

Óscar Melendo

S.C | Salió restando siete minutos para el final. No se le puede valorar.