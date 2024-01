Previa Getafe CF vs Sevilla FC: turno del reto copero

El equipo que ahora dirige Quique Sánchez Flores atraviesa una de las mayores crisis que ha habido en su historia. En liga repiten la historia de la temporada pasada y vuelven a coquetear con el descenso. Esta vez lo hace sin ninguna competición que le pueda sacar las castañas del fuego como ocurrió con la UEFA el año pasado. O casi ninguna, porque aún le queda la copa aunque las expectativas de los sevillistas no son muy altas. Le ha tocado además en esta ronda contra un difícil rival y aún más en su campo, el Getafe de José Bordalás. Y es curioso, pues es el último equipo que dirigió el actual técnico rojiblanco y a la vez es el equipo que ganó en el Pizjuán a los andaluces y provocaron la llegada de Quique Sánchez Flores a Nervión. Por tanto, ex equipo y ex entrenador se verán las caras.

Un Getafe en alza

Los últimos años del Getafe no están siendo positivos. Tras aquel eurogeta que participó en Europa League, con la marcha de piezas importantes y, en su día, la salida de Bordalás al Valencia, los madrileños dieron un bajón y llegaron incluso a temer por el descenso hace ya un año. Sin embargo, volvió uno de los entrenadores que mejor ha funcionado en la entidad en su historia y desde entonces los resultados están siendo mucho más óptimos. La presencia también de futbolistas como Greenwood o Borja Mayoral que están dando un rendimiento altísimo les hace ser aún más fuertes. Ahora, afrontan un duelo copero donde Bordalás quiere repetir lo realizado con el Valencia hace dos años, llegar a la final en Sevilla.

Juan Iglesias en el partido copero frente al RCD Espanyol | Foto: Gettyimages

Un cabizbajo Sevilla

Tras perder en liga y en casa contra el propio Getafe, el Sevilla por segunda vez en la temporada decidió cambiar de técnico para sentar en el banquillo a Quique Sánchez Flores. En sólo dos días, hizo algo que los nervionenses llevaban tiempo sin hacer: ganar un partido, fuera de casa y por goleada. Le metió un contundente 0-3 al Granada siendo muy superior. Ese resultado y sobre todo ese nivel competitivo que se había visto pocas veces anteriormente, le hizo pensar a sus aficionados que podía ser el punto de inflexión esperado y deseado que les hiciese remontar el vuelo. Equivocados estaban. En liga no han vuelto a ganar, ni siquiera contra el Alavés en casa. De hecho, no ha vuelto a puntuar siquiera, pues han perdido los tres partidos que han jugado desde entonces. En copa si ganaron, contra el Racing de Ferrol. Y ahora tratan de repetirlo, ganando en la competición copera para obtener un pase a cuartos de final y recuperar la confianza a partir de resultados. Un reto muy grande para un equipo que anda cabizbajo con las sensaciones de la temporada.

Suso en el encuentro liguero frente al Alavés | Foto: Gettyimages

Los últimos partidos en los que se enfrentaron tuvieron la misma consecuencia para los sevillanos. En el más reciente, donde los hispalenses cayeron 0-3 en su templo, acabó Diego Alonso fuera de Nervión para ser remplazado por Quique Sánchez Flores. Y en el anterior, donde el Sevilla por aquel entonces entrenado por Jorge Sampaoli perdió por 2-0 en el Coliseum, la directiva decidió despedir al argentino y poner en los banquillos a José Luis Mendilibar, en principio para salvar la temporada en liga aunque acabó triunfando en Europa. Eso sí, el año pasado se repartieron las victorias, pues aunque el partido disputado en Madrid se lo llevaron los locales, el que se jugó en Sevilla se lo llevaron los rojiblancos, por un 2-1 en el que los anfitriones estuvieron muy cómodos hasta que recortaron distancias los visitantes y sufrieron más de la cuenta.

Marcos Acuña y Carles Aleñá en el Sevilla FC vs Getafe CF de la 2022-2023 | Foto: Gettyimages

Estadísticas Getafe CF y Sevilla FC 2023-24

El Getafe CF cuenta este año con seis victorias, ocho empates y cinco derrotas en los partidos que ha disputado en liga hasta el momento. Cuenta con 24 goles a favor por 25 en contra.

Por otro lado, el Sevilla ha ganado tan sólo tres partidos, habiendo empatado siete y perdido diez. Unos números muy bajos, contando además con 25 goles a favor por 30 en contra.