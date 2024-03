Y es que, tras el tropiezo en la semifinal de Copa del Rey del equipo colchonero, Simeone no tardó en mirar hacia arriba al decir que "el equipo se tenía que centrar en el Betis, que es lo que le importaba al club". Sin duda, palabras con mucho trasfondo que dejaron ver el enfado del técnico argentino, pero no precisamente con sus jugadores.

El equipo rojiblanco ya está eliminado de la Copa del Rey, y ahora mismo lucha por entrar en la Champions League de cara al año siguiente, además, en unos cuantos días, tiene la vuelta de los octavos de final de la competición europea recibiendo al Inter. Los chicos del Cholo tendrán que remontar un 1-0 en casa.

Sin embargo, como dijo Simeone, "a pensar en el Betis, que es lo que le importa al club". Con la mentalidad ya centrada en LaLiga, el técnico rojiblanco ha comparecido ante los medios.

SENSACIONES POST BILBAO

"Creo que hicimos una buena Copa del Rey hasta el partido de Bilbao. Fueron superiores a nosotros y ganaron. La vida enseña que hay que seguir preparándose para lo que viene, que es lo que importa. Por eso nos centramos en el Betis, en hacer un buen partido y en seguir en la línea buena de la competición".

Además, el Cholo quiso dejar claro que Antoine volverá a ser baja de cara al partido en el Metropolitano: "Los médicos irán informando la semana que viene cómo va evolucionando Griezmann".

También, al ser preguntado por Riquelme y sus buenos minutos en San Mamés, respondió: "Todos vimos algo parecido. Las dos últimas intervenciones en el partido de prórroga han sido mejores a las anteriores, y eso le posiciona en un lugar de competencia con Lino. Queremos que compitan para que el equipo esté mejor".

Partido Athletic Club vs Atlético de Madrid / @Atleti

CON LA MIRADA EN EL BETIS

"El rival viene mejorando en los últimos partidos, con muy buenos encuentros, sobre todo en Liga. Los nuevos fichajes de enero le han dado más agresividad ofensiva, y más trabajo en el medio."

"Tienen un entrenador que trabaja muy bien su juego y tiene una idea establecida desde hace muchos años. Es un equipo valiente, que juega bien y tendremos que llevar el partido donde podamos hacer daño".

EL ESTADO DE FORMA DE MORATA

"Eso le pasa a todos los delanteros. Cuando no están en una etapa positiva de cara al gol, siempre hay una sensación de falta de lo que importa, que es el gol. Son delanteros. Pero mañana va a hacer gol".

LO QUE RESTA DE TEMPORADA

"Nosotros vivimos el partido a partido, no podemos ni queremos analizar lo que queda por delante".

"Soy optimista e intento pensar en cosas buenas. Para llegar a los lugares donde queremos estar seguramente necesitemos un esfuerzo grande de aquí al final de la temporada, y obviamente con el Inter en Champions".

"El equipo necesita mejorar en intensidad y en agresividad defensiva desde la temporada pasada. Pero también hay que mejorar de manera individual para que de manera colectiva aparezcan cosas positivas".

LOS INCIDENTES DE BILBAO

"Este caso preocupa a todos, no solo a nosotros. Yo no puedo explicar lo que ha sucedido, es papel de las víctimas, y ese lugar prefiero no tenerlo de momento".