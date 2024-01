Así termina el Real Betis el 2023

El equipo dirigido por Manuel Pellegrini viene de un año muy irregular, con muchos altos y bajos y sin conseguir una estabilidad, tanto económica como deportiva. A esto hay que sumarle el cambio de director técnico que hubo a mediados de año con la llegada de Ramón Planes al club verdiblanco.

Mejora en la Economía

Si bien es cierto que el Betis ha sido un desastre este año, en el aspecto económico ha logrado mejorar el año anterior. Actualmente, el conjunto andaluz tiene deudas, como la mayoría de los equipos españoles, sin embargo, estas no representan una crisis insostenible para el club. Esto se debe a la gran gestión económica de Lorenzo Serra Ferrer, actual propietario del Real Betis Balompié.

Lorenzo Serra Ferrer, propietario del Real Betis Balompié | Foto: Getty Images

El que fuera entrenador del equipo Heliopolitano hasta en dos ocasiones (1994-1996/2004-2006) ha trabajado muy duro para mejorar la situación económica del club. Ha logrado atraer a varios inversores y patrocinadores gracias a sus contactos en el mundo del fútbol para que estos inyecten dinero al club. Con estas inversiones, el Real Betis ha logrado solventar gran parte de sus deudas.

Aun así, el conjunto bético debe ingresar más dinero. Y es que el FC Barcelona tiene una deuda con los andaluces que asciende a 20 millones de euros. Esta va siendo saldada poco a poco, con pagos en plazos de los catalanes. Sin embargo, este es un tema que preocupa mucho dentro del club sevillano, ya que temen que esta deuda no llegue a saldarse hasta dentro de mucho tiempo.

Además, hay que sumar la eliminación en la UEFA Europa League, lo que supone una gran pérdida económica de hasta 2,5 millones de euros.

En resumen, el Betis ha conseguido terminar el año de manera sólida económicamente hablando, pero aún tienen que afrontar muchos desafíos financieros en los que no pueden despistarse si no quieren que se convierta en un problema más gordo.

Mal año deportivo

Aunque no haya sido un mal año económico, en lo deportivo los béticos no han tenido un año de ensueño precisamente. En liga, los de Pellegrini no han encontrado una estabilidad, estando siempre en la pelea por los puestos de Europa League, sin llegar a optar por subir al “escalón Champions”, que es para lo que está hecha la plantilla.

En la temporada 2022/2023 lograron terminar en la sexta posición, consiguiendo así un año más estar en la segunda máxima competición europea. Pero no pudieron llegar muy lejos en Europa, quedándose en octavos después de que el Manchester United les aplastase en Old Trafford.

Derrota del Real Betis en Old Trafford | Foto: Getty Images

No obstante, este año esta temporada no va como se esperaba. Actualmente, el Betis se encuentra en séptima posición, muy lejos de la Champions (10 puntos). Asimismo, da la sensación de que este año no terminan de arrancar, les cuesta meter goles y basan mucho su juego en su estrella, Isco.

A todo esto hay que sumarle la ya mencionada eliminación en fase de grupos de la Europa League, que los manda a la UEFA Conference League. Este es uno de los mayores varapalos de la temporada, puesto que había mucha fe puesta en la competición europea y poder hacer grandes cosas en ella.

Derrota del Real Betis antes el Rangers | Foto: Getty Images

Mercado de fichajes pésimo

Por último, hay que recalcar el mercado tan pobre que hizo el club verdiblanco en verano. Pintaba bien con la llegada de Isco, pero solo se quedó en eso.

Este pasado verano ha abandonado el club una de sus mayores estrellas como es Sergio Canales. Aparte de esto, se necesitaba un delantero, ya que ni Borja Iglesias ni Willian José aseguran goles, pero la directiva prefirió centrarse en otros asuntos. El impacto de Ez Abde en la plantilla tampoco ha sido el esperado, que está muy lejos del gran nivel que dio en el CA Osasuna.

Por otro lado, el Real Betis no se libró del acecho de los clubes de Arabia Saudí. Los andaluces tuvieron que traer de nuevo a Marc Bartra, por el miedo a que Luiz Felipe abandonase el equipo. Un miedo que se hizo realidad.

A todo esto hay que sumarle la lesión de Nabil Fekir. La máxima estrella verdiblanca lleva fuera de los terrenos de juego desde el 27 de febrero por una rotura de ligamento cruzado anterior.

Lesión de Fekir ante el Elche | Foto: Getty Images

En resumen, el Real Betis Balompié ha terminado otro año lleno de altibajos, lo que esperan que cambie para este 2024, ya que el conjunto del Benito Villamarín lo que necesita es remontar el vuelo y volver a luchar por esos puestos de UEFA Champions League con los que un día soñaron.