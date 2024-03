El Santiago Bernabéu acogía la vuelta de la eliminatoria de los octavos de final de la UEFA Champions League, donde a pesar del Real Madrid conseguir el billete a cuartos tan solo pudo empatar. Los de Carlo Ancelotti culminaron un partido que no van a querer recordar, uno de los peores de toda la temporada.

El Santiago Bernabéu lleno en el partido ante el RB Leipzig

Un cambio inesperado y equivocado

Ya de partida hubo modificaciones en el once. El italiano apostó por poner 5 centrocampistas de inicio: Fede Valverde, Tchouameni, Bellingham, Kroos y Camavinga. Ancelotti apostó por esta nueva forma para que los cinco centrocampistas cubrieran todo el centro y no dejaran a los jugadores del Leipzig jugar rápido ya que en el partido de ida los de Marcos Rose fueron muy peligrosos y les ocasionaron muchos problemas. Además, apostó por Vinicius Junior en punta para que corriera la espalda de los alemanes, pero se vio que el brasileño no puede jugar solo arriba.

A medida que pasó el partido tanto Ancelotti como el Bernabéu se dieron cuenta que la jugada de cambiar lo que hasta ahora había funcionado, no estaba saliendo bien. El Madrid no fue capaz de generar ni una ocasión en toda la primera parte.

Cambios en la segunda parte

No fue la mejor noche para inventar y en el Bernabéu se escucharon pitos. Ancelotti puesto a remediar la situación, cambió en el descanso a Camavinga para que entrara Rodrygo Goes y ayudará a Vinicius en la delantera.

Rodrygo Goes en el partido ante el Leipzig (Foto: Real Madrid)

El brasileño entró para revolucionar el partido y en parte así lo hizo. Su presencia se hizo notar y ayudó a que sus compañeros pudieran lucirse más. El primero que lo notó fue Jude Bellingham. Fue Rodrygo entrar y el inglés tuvo mucho más hueco para dirigir y conducir la pelota traspasando líneas, y así llegó el primer gol. El '5' subió un contraataque y asistió a Vinicius que dejó sin opciones al guardameta del Leipzig, Gulacsi.

Vinicius celebrando el gol (Foto:Real Madrid)

Cuando parecía que el equipo había cambiado, la realidad volvió a llegar y todo había sido un espejismo. A los cuatro minutos llegó el gol del equipo alemán en las botas de Orbán que batió a Lunin tras un centro de Raum. Para el ucraniano tampoco fue su mejor noche y cometió algún que otro error que podía haber condicionado el marcador.

Lunin en el partido ante el RB Leipzig (Foto: Real Madrid)

Lo que parecía el final, fueron unos últimos minutos de agonía. El Leipzig casi remonta gracias a un disparo de Dani Olmo que se fue al larguero y el Real Madrid anota el segundo tras una jugada individual de Rodrygo.

Otro de los grandes cambios del encuentro fue el de Luka Modric. Cuando el croata entró, el partido cambió y el Real Madrid fue el dueño de la pelota.

Autocrítica del italiano

Carlo Ancelotti reconoció en rueda de prensa que tomó una mala decisión en el once inicial al apostar por un once que requería de mucha energía y no fue así: "Hemos jugado con bloque bajo, muy lentos, con poca verticalidad. Mucho pase lateral. No fue la mejor noche. Tenemos que entonar el ‘mea culpa’”.

Si tan mal jugó el Real Madrid, ¿cuál fue su salvación?

Tanto en el partido de ida como en el de vuelta el Leipzig fue superior al Madrid. En esta vuelta de la eliminatoria, durante toda la primera parte y gran parte de la segunda, los alemanes dominaron el partido, pero si algo de suerte tuvo el Real Madrid fue en el acierto en los últimos metros del Leipzig, que fue escaso.

Los de Marcos Rose dispararon en 14 ocasiones, pero únicamente 4 de ellas fueron entre los tres palos, lo que le complicó la cosa para anotar. El Real Madrid por ahí se pudo escapar de lo que podía haber sido una catástrofe y una decepción tras el buen inicio de temporada.