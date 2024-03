La Real Sociedad saltará mañana al terreno de juego del Nuevo Estadio Los Cármenes para enfrentarse al Granada CF. Ambos conjuntos buscarán hacerse con la victoria por distintos objetivos; los donostiarras para no descolgarse de los puestos europeos, y los granadinos para tratar de salir del pozo en el que están inmersos.

Pese a que los locales en el día de mañana se ubican en penúltima posición Imanol Alguacil ha declarado esta mañana en rueda de prensa que “el Granada tiene su plantilla, sus peligros y debilidades, pero mantenemos respeto a todos los rivales. El Granada está haciendo muchas ocasiones los últimos partidos y será un encuentro difícil”. Además, señaló la necesidad de ambos equipos de ganar; “tenemos que ganar los dos, da igual de dónde vengas y qué objetivos tengas”.

La Real Sociedad frente al Granada CF en un encuentro previo. | Foto: Real Sociedad on X.

“Entrar en la historia”

El conjunto vasco está haciendo historia, habiendo disputado simultáneamente liga, Copa y Champions, algo que hacía años que no se veía. Por ello, el técnico txuri – urdin remarcó el gran trabajo del equipo a lo largo de la temporada, sin dejar indiferente a todo lo que está por llegar, “queda lo más bonito, que es entrar en la historia”, dijo. Además, se dirigió a los aficionados más jóvenes, “La Real ha estado entre los cinco mejores en Liga y ha dado pasos en la Copa y ha jugado en Champions. Eso es muy especial y ha pasado muy pocas veces. Que les pregunten a sus padres o a sus abuelos”.

Ganar o ganar

La Real Sociedad busca “estar en Europa por quinta vez consecutiva”, pero para ello “tenemos que ganar”, señalaba Imanol. Pero el propio Imanol sabe que no será tarea fácil, por ello recaló en buenas palabras para el conjunto local, señalando que “en los últimos partidos se ha visto que nos enfrentaremos a un rival muy peligroso. Está siendo valiente y no será sencillo”.

También habló sobre el sacrificio físico que ha conllevado jugar las tres competiciones, señalando que en ningún momento tiró ninguna de ellas por la borda; “podría ser egoísta y sacrificar la Copa y la Champions, pero no lo he hecho, hemos ido a por las tres competiciones. Quedan once jornadas y estamos bien posicionados”.

⚽ Estos han sido nuestros últimos diez goles ante el Granada 💥#GranadaRealSociedad | #WeareReal pic.twitter.com/lJ4F5RhD2j — Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) March 8, 2024

Entre algodones

La Real Sociedad arrastra lesiones en diferentes puestos del campo, acaba de volver Barrenetxea, pero no al 100%, pero ha causado baja Zakharyan. “Barrene y Take estaban ayer incomodísimos. Take no salió, ese isquio le está dando problemillas y ha venido con algo de sobrecarga, además ayer vino con problemas de espalda. Ander acabó muy dolido después del partido. A ver cómo vienen”, señaló sobre el ‘7’ y el ‘14’. Recalando también en el ruso; “Zakharyan va evolucionando, tiene un problema en el sóleo. Va a llevar un tiempo, esperemos que la semana que viene pueda estar algo más cerca”.

Los jugadores de la Real Sociedad agradeciendo el apoyo de la grada. | Foto: Real Sociedad on X.

Además, habló sobre la situación de Oyarzabal, quien “sin estar al 100% es capaz de ayudar al equipo, es un jugador especial”.

Imanol, un aficionado más

El técnico txuri – urdin, antes que entrenador, es aficionado de la Real Sociedad, por ello, transmite a todos sus jugadores la pasión por el escudo. “Les he transmitido lo que significa hacer historia en este club, y creo que todos saben lo que significa. Hacer historia con el club es lo más grande que podemos hacer y por eso digo que queda lo más bonito de la temporada”, añadió. Además, al preguntarle sobre quedarse a las puertas de la final copera señaló que le parece más bonito hacer historia con el club que jugar esa final.