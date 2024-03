Acabar entre los 4 primeros de La Liga y clasificarse para la Champions League siempre es un logro que celebrar por cualquier equipo, pero, tal vez, para la Real Sociedad sea mucho más logro que para otros equipos. La última vez que los donostiarras se vieron en la misma situación fue en el curso 2013-2014, donde los de San Sebastián no consiguieron pasar de la fase de grupos. Diferente a este año: la Real ha pasado primera en la fase de grupos. Es por ello por lo que los de Imanol afrontaban estos octavos de final con la mayor de las ilusiones, no llegaban a unos desde el año 2004, pero una ida desastrosa en París condicionó la eliminatoria teniendo que remontar un 2-0.

El Reale Arena será el escenario que acoja mañana la vuelta de los octavos de final entre vascos y parisinos. Donde los locales saldrán con todo y con el factor más importante, el apoyo de su gente, para tratar de remontar la eliminatoria y poner rumbo a los cuartos de final de la Champions League.

El marcador del Reale Arena. Fuente: Real Sociedad.

Una mala racha cada vez más larga

La Real afrontaba uno de los meses más emocionantes desde hace años para el club y su afición, pero todo ha sido desilusión. La Real ya ha caído en Copa, en La Liga está alejándose cada vez más de los puestos europeos y en la Champions solo puede soñar con un milagro que le permita remontar un 2-0 contra uno de los mejores equipos de la competición.

Sin gol es imposible. Las cosas no le están funcionando a los de Imanol a la hora de encarar portería. Pese a tener uno de los mejores juegos de la competición y de crear muy buenas jugadas en el medio e incluso una buena defensa, los goles no llegan. En el mes de febrero el conjunto txuri – urdin sólo ha visto la victoria en uno de los seis partidos disputados, siendo este el encuentro liguero contra el mismo Mallorca, por un gol a dos en el último minuto. En el resto de los partidos se ha hecho con el empate en dos de ellos, frente a Girona en liga y Mallorca en copa. Fue eliminada en la semifinal de Copa contra el Mallorca en la ronda de penaltis y sucumbió ante el PSG en Champions. Ha caído ante Osasuna, Villarreal y Sevilla en liga, colocándose con todo esto, séptimo en LaLiga EA Sports, lo que conlleva a estar fuera de puestos de Europa.

La decepción copera

El sueño de la Real Sociedad estaba centrado en poder disputar una final de Copa del Rey con el apoyo de su gente, lo cual no pudo hacer en la edición de 2020, final que fue jugada casi un año después y a estadio vacío. Por ello, los de Imanol salieron con todo en su casa, tratando de tener esa efectividad de cara a portería de la cual no estaba gozando en los últimos encuentros. Tras un partido agónico que comenzó ganando el Mallorca y tuvo que empatar la Real, Oyarzabal falló el primer penalti de la tanda decisiva y al Mallorca no le tembló el pulso para colar en la red todos los suyos y eliminar así al equipo vasco.

La grada de animación del Reale Arena en el partido de Copa del Rey. Fuente: Real Sociedad.

La eliminación a las puertas de la final delante de tu afición es un palo complicado de digerir tanto como para el club como para la afición. La posterior derrota liguera contra el Sevilla no ayuda a que la afición confíe en una remontada en el Reale.

El duelo

El único antecedente a este duelo fue el de la ida, en el que PSG venció 2-0 a Real Sociedad en el Parque de los Príncipes.

El PSG llega a este partido como el cómodo líder de la Ligue 1 con 9 puntos de ventaja, pero ha empatado sus últimos dos partidos en el torneo francés. El pasado viernes, fue 0-0 contra AS Monaco.

El objetivo es no dejar pasar oportunidades como aquel disparo al larguero de Mikel Merino en el partido de ida y marcar pronto ese tanto que meta a la Real de nuevo la eliminatoria y genere dudas en el líder de la Ligue 1.

Mikel Merino en una ocasión contra el PSG. Fuente: Real Sociedad.

Otra clave decisiva para conseguir una remontada se trata de evitar las pérdidas de balón que le concedan al PSG una mínima oportunidad para que sus jugadores rápidos como Mbappé, Dembélé o Barcola pueden causar el pánico al contraataque. Precisamente Mbappé se encuentra en el foco de los medios después del extraño e inesperado cambio al descanso en el pasado encuentro contra el Mónaco.

Imanol sigue confiando

Imanol, que ha recuperado a Barrenetxea y pierde a Zakharyan, ha atendido este lunes por la tarde a los medios de comunicación presentes durante la rueda de prensa previa al encuentro.

«Hace unos meses seguro que nadie hubiera dicho que íbamos a ser primeros de grupo en la Champions con el Inter y el Benfica. Pues ahora igual», recordó Imanol sobre las posibilidades de su equipo. «Fuimos capaces de competir de tú a tú con el PSG y los dos goles llegaron por regalos nuestros, así que claro que se puede», insistió, con el propósito de dar a los suyos la confianza necesaria para afrontar una remontada épica.

Luis Enrique no da todo por hecho

El técnico asturiano también analizó en rueda de prensa el encuentro que enfrenta en San Sebastián. Luis Enrique sabe que en el partido en el Parque de los Príncipes la Real Sociedad hizo méritos para sacar un buen resultado y es por esto por lo que se dedicó en la rueda de prensa previa a advertir sobre los peligros que tenía el duelo, aunque también confiado de que su equipo está preparado para afrontar el reto y llegar a los cuartos de final. “Venimos a Anoeta a ganar, aunque sabemos que será muy complicado”.

Evitó el tema del inesperado cambio de Mbappé en el descanso del último partido: "Creo que el partido de mañana es tan importante para nosotros que no hay más comentarios a hacer”.

Luis Enrique en la rueda de prensa previa al encuentro. Fuente: PSG.

Árbitro del encuentro

El árbitro designado para la vuelta de los octavos de final de la Champions League en el Reale Arena será el ingles Michael Oliver, que contará con Stuart Burt y Daniel Cook como jueces de línea y Robert Jones como cuarto árbitro. Mientras que en el VAR se encontrará como árbitro principal Stuart Attwell.

Convocatorias

Por parte de la Real Sociedad vuelve Ander Barrenetxea, una baja notoria en los últimos encuentros, pero se baja del barco Arsen Zakharyan.

Por parte del PSG estos son los jugadores que han viajado a San Sebastián.