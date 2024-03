El pasado 5 de marzo del presente año es un día que sin lugar a dudas quedará marcado durante mucho tiempo en los pensamientos de la afición txuri-urdin, puesto que este día el Paris Saint-Germain ha dado punto y final a la andadura de la Real Sociedad en la UEFA Champions League de esta temporada.

Imanol Alguacil, el entrenador del equipo local ha mencionado que: "A pesar de todo, estoy muy orgulloso de mis jugadores y se los he dicho, han conseguido realizar una gran actuación durante todas las fases de la competición incluso el día de hoy contra el PSG" además, sobre el futuro incierto del equipo ha dicho que: "Queremos volver a entrar en Europa, sabemos que a la Champions es complicado pero no imposible, tenemos la clasificación a las competiciones internacionales a pocos puntos. Nos quedan 12 partidos para competir al máximo nivel, tal y como lo ha hecho hoy".

Una noche difícil

El Reale Arena ha abierto sus puertas una vez más a la máxima competición europea. El encuentro comenzaba de una manera muy especial y eufórica por parte de los aficionados de ambos conjuntos, desde un gran recibimiento al himno de la Champions hasta el final de los 90 minutos de partido.

A pesar de esto no se supuso ningún impedimento para que tan solo en el minuto 14 de la primera mitad un gran desmarque individual acompañado de un remate impresionante por parte de Kylian Mbappe, el PSG aumentaría su ventaja en el marcador global por 3 goles a 0. Sin embargo, el campeón del mundo con Francia en 2018 no había culminado su espectáculo de la noche, ya que en el minuto 55 y tras una gran salida del equipo parisino ante la presión de los donostiarras, Lee Kang In realizaba un excelente pase el cual dejaba a Mbappe en un mano a mano con Alex Remiro, lastimosamente el internacional español no pudo evitar que el marcador se colocara 0-2.

No obstante, la Real nunca bajó los brazos, continuó presionando y buscando hacer daño a la portería protegida por Gianluigi Donnarumma. Esfuerzos que darían sus resultados en el minuto 89 de partido, lo anterior tras un impresionante remate de Mikel Merino. El nacido en Pamplona se convertía en el autor del único gol que pudieron anotar los vascos en la eliminatoria, consiguiendo de esta manera un marcador final de 1-4 para los visitantes.

Martin Zubimendi ha estado muy determinado en que: "Teníamos muy claro que no recibir ningún gol era Imprescindible, y lastimosamente no ha sido así. Creo que en definitiva han sido mucho mejores, aunque en ocasiones hemos conseguido jugar bien. El más determinante puede ser Mbappé que supo aprovechar nuestras faltas de concentración para anotar. Es un jugador que cada vez que tiene el balón es peligro claro. Son momentos difíciles para nosotros, todos los objetivos de la temporada se han escapado en pocos días."

Una afición unida

Desde el primer minuto de juego hasta más allá de finalizado el encuentro, la afición txuri-urdin se mostró muy unida a su equipo el día de ayer. No dejaron de animar a sus jugadores a pesar de las condiciones adversas y celebraron el gol de su equipo sin importarles el resultado final. A pesar de llevar tres meses sin ver una victoria en casa por parte de los suyos, la afición sabe muy bien que es en estos momentos cuando los jugadores necesitan más apoyo y así lo han dejado ver llegadas las instancias finales del encuentro contra el PSG de Luis Enrique.

Imanol ha reconocido que: "No tengo palabras para definir a nuestra afición, haber estado como han estado el día de hoy, tras la eliminación de Copa y ahora de la Champions dice mucho del vínculo que se ha generado entre equipo y afición".

A por lo que viene

Tras la reciente eliminación por 1-4 de la Champions, la derrota en semifinales de la Copa del Rey por penaltis 1-1 (4-5) contra el Mallorca y junto con los resultados irregulares que colocan al equipo en la séptima posición en LaLiga EA Sports, la Real Sociedad se encuentra viviendo su peor momento de la temporada. Es ahora cuando los dirigidos por Alguacil deben poner mucho más de su parte para conseguir sobrepasar este mal tramo deportivo y conseguir una vez más la clasificación a las competiciones Europeas, un sueño que a día de hoy no está del todo claro.

Ahora los donostiarras se encuentran preparando sus próximos partidos y conseguir levantar cabeza en este final de temporada, comenzando por el de este próximo sábado frente al Granada.