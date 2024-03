Athletic Club y RCD Mallorca se enfrentan en una final histórica para ambos equipos. Será la 25 de los bilbaínos, o la segunda de los mallorquinistas.

Sobre papel, el Athletic Club es muy superior al Mallorca, los vascos están quintos en liga, con opción de entrar a la Champions League, y jugando muy bien al futbol.

Por el otro lado, el Mallorca jugará la final con ilusión, ya que actualmente se encuentran decimoquintos en liga, con tan solo 27 puntos, cinco por encima del descenso.

El Athletic celebrando el pase a la final de la Copa del Rey en el año 2020 / Fuente: Ultima Hora

Partido declarado de riesgo

La final del torneo copero se jugará en el estadio de La Cartuja, en Sevilla, a partir de las 22.00 horas CET, y la Comisión Antiviolencia no ha dudado en definirlo como un partido potencialmente de riesgo.

Esta medida no ha pillado a nadie por sorpresa, ya que desde hace bastante tiempo, todas las finales de la Copa del Rey se han considerado peligrosas.

La última de todas esta, entre Athletic y Mallorca, el año pasado ya ocurrió con el Osasuna-Madrid, como también el partido Betis-Valencia.

Las últimas finales que no se recuerdan declaradas de riesgo, fueron en 2020 y 2021, cuando se enfrentaron Athletic-Real Sociedad, y Athletic-Barcelona respectivamente, y no fueron declaradas de riesgo, ya que por culpa de la pandemia, los aficionados no pudieron desplazarse para apoyar a sus respectivos equipos.

Yeray y Óscar de Marcos contra Lionel Andres Messi en la final de la Copa de la Copa del Rey del año 2021 / Fuente: Futbolred

Pantallas en la "Fan Zone"

Cuando ya se conoció quienes serían los rivales en la final de la Copa, se aprobó en un primer momento no habilitar pantallas en las "Fan Zone" para visualizar el partido. Eso ya ocurrió el año pasado en la final entre Osasuna y Real Madrid.

Debido a la gran queja por parte de la Athletic Hiria, los aficionados finalmente contarán con una pantalla gigante y varias pantallas menores para seguir la final de Copa del Rey 2024, para aquellos aficionados que se desplacen a Sevilla sin entrada.

La Dirección General de Policía, el Gobierno de Andalucía y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) han aceptado el cambio de ubicación de la Athletic Hiria propuesto por el Athletic Club, de tal manera que el nuevo espacio, sin tanto arbolado y de mayor aforo, sí permite la correcta colocación de pantallas para el visionado del partido.

El Athletic Club hizo oficial en su cuenta de instagram que los aficionados dispondrán de pantallas tras realizar varias quejas. Aunque por parte del RCD Mallorca, no se ha confirmado aún que vayan a contar con dichas pantallas.

La afición del Athletic Club de Bilbao en la grada de animación durante un partido en San Mamés / Fuente: DAZN

Final

Aún no se sabe quién ganará, los aficionados del Athletic más jóvenes ya tienen ganas de ver por fin ganar a su equipo otra Copa del Rey, y así disfrutar de La Gabarra.

Por el otro lado, para el Mallorca, esta final es algo especial, tan solo han logrado ganar una en su historia y fue cuando Samuel Etoo militaba en sus filas. Ganar la Copa les supondría jugar Europa el año que viene, y viendo la clasificación, no les vendría nada mal.

En Bilbao muchos aficionados ya se ven como ganadores, aunque muchos otros mantienen la cabeza fría para que no les ocurra como a la Real Sociedad, quienes se veían muy superiores al Mallorca en semifinales, pero fueron eliminados tras una masterclass del equipo de Javier Aguirre en su propio estadio.