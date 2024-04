Parejo amarga la fiesta en San Mamés

Tablas en San Mamés en un gran partido del Villareal que tiró de fe y logró su recompensa con un tanto de penalti dudoso en el descuento. Este partido aleja al Athletic de su objetivo de Champions League y al Villareal de meterse en Europa.

Ambos equipos comenzaron queriendo hacerse con la pelota desde el inicio pero el Villareal estaba algo mejor. En el minuto nueve Prados llegó tarde y pisó a Baena cuando no tenía el balón. El arbitro señaló penalti y lo iba a chutar Gerard Moreno.

Chuto Gerard al palo y metió el rechace pero como nadie toco el balón no fue valido. A partir de este fallo el Athletic impuso su dominio. En el 25 Jorgensen le hizo un paradón a Sancet. El partido se durmió un poco. Al borde del descanso la tuvo Guruzeta pero no logró conectar el remate en el interior del área.

Comesaña a la calle en el inicio de la segunda parte

El ex del Rayo Vallecano arriesgó y pisó a Beñat Prados, vio la segunda amarilla y fue expulsado. El pisotón es algo leve para ver la segunda tarjeta amarilla. Varios minutos después Sancet pidió penalti por un leve agarrón de Albiol, a Cuadra Fernández no le pareció suficiente.

Aunque para agarrón el que recibió Nico Williams pero el VAR hizo oídos sordos. Con la expulsión el Villareal seguía llegando pero le faltaban efectivos en ataque. El Athletic por su parte imponía su dominio de balón intentando llegar por pasillos interiores.

Sancet hacía lo más difícil

Centro de Ander Herrera a la cabeza de Guruzeta que se la deja dentro del área a Sancet que define de primeras con un toque de mucha calidad para que siga la fiesta en San Mamés. A partir del gol parecía que en Bilbao se celebraba ya la victoria.

Gorka Guruzeta y Oihan Sancet celebrando el gol/ Fuente: Getty Images

Valverde introdujo una ventana de cambios en el 70. Prados y Nico Williams fueron ovacionados por San Mamés. En el 77 le tocaron a los participes del gol, primero Guruzeta y después Sancet que marco el gol de hoy y el que forzó la prórroga la semana pasada.

Cuadra Fernández señaló una falta dudosa en la frontal a favor del Villareal. La sacó Parejo al segundo palo donde Vivian chocó con Unai Simón. Ninguno de los dos vio al otro y la peor parte se la llevo el central. Se llevó un golpe durísimo en los cervicales pero pudo volver al verde.

Mazazo en el descuento

Primero avisó Guedes con un latigazo exterior que sacó Unai Simón. El mazazo llegó en una internada de Ilias Akhomach que fue un dolor del cabeza para el Athletic, el ex del Barcelona a la puso atrás para que tras un rechace Baena disparase.

El disparo tras un rebote toca en la mano de Yuri que estaba por los suelos. A priori el balón se había marchado a córner cuando avisaron al trencilla desde el VAR. Fue a revisarlo y señaló el punto de penalti a favor del Villareal por segunda vez hoy.

Chutó Dani Parejo que mando el balón a la escuadra, Unai Simón se quedó en el medio esperando que el disparo fuese ahí.

El Villareal tiró de fe con uno menos en San Mamés y logró llevarse un punto. Tercer tanto de Dani Parejo esta temporada, todos ellos de penalti, aunque el ex del Valencia mando una pena máxima a las nbes

Tras el partido hubo mucho enfado, esto dijo Sancet sobre el penalti de Yuri: Sancet: "Sinceramente no entiendo nada. Todos los años nos dan charlas, nos dicen lo mismo, que de rebote no es penalti, encima no iba ni a puerta y no entiendo nada. Habrá que respetar su decisión, pero yo no lo entiendo. Se nos va por una decisión que no sé si hay alguien que la entienda".