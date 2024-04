Los jugadores del Athletic celebran la Copa por las calles de Bilbao

Toda la plantilla del Athletic Club decidió anoche salir a festejar la Copa del Rey junto a los aficionados que se unieran a su propia "kalejira". ¿El motivo?, seguir uniendo a jugadores y afición para que estos pequeños momentos que solo pasan aquí no se pierdan.

Fiestón antes de la gabarra

Parece mentira, pero esto ya ha sido un aviso de lo que será el próximo jueves 11 de abril, una de las mayores aglomeraciones en Bilbao y alrededores para volver a ver la gabarra surcando la ría, y es que se esperan más de un millón de personas, y este aviso de fiesta ya juntó en pocos minutos a más de dos mil.

Inicio de la locura

Todo esto lo comenzó Iñaki Williams con un directo en su cuenta de Instagram en el que se apreciaba que estaban en el centro de Bilbao, en ese directo, aparecían Oihan Sancet, Yuri Berchiche y el propio Iñaki Williams gritando "estamos putos locos ¿o qué?", a lo que se respondían a sí mismos diciendo que "si joder estamos muy locos".

Tras eso, Iñaki apuntó al frente con su móvil y se veía a toda la plantilla del Athletic en una fiesta dirigida por el trompetista Asier Villalibre en la plaza de San José, por lo que se corrió la voz y se montó una increíble.

Iker Muniain, maestro de ceremonias

¿Quién si no?, ¿Quién era capaz de no parar de festejar, y de alentar constantemente a las personas que decidieron unirse a su "kalejira"?, pues don Iker Muniain, maestro de ceremonias especiales.

Iker decidió subirse a los hombros de un aficionado durante el trayecto de Henao y Alameda Rekalde hasta Jardines de Albia. Durante ese proceso, se escuchaban los cánticos de "Txoria txori", "Txus", "Corazón de tango" o "Sarri, sarri", y también los clásicos de siempre como "Campeones, campeones, oeoeoe", y otros personalizados como "Iñaki Iñaki Williams lololo" entre otros.

Pero el más utilizado fue la nueva canción creada por Iker Muniain para el día de la gabarra, se trata de una canción llamada "la canción de moda", y es muy sencillita. Iker Muniain lo dejó claro en un post en su cuenta de instagram, donde recalcó que ''La cantamos el jueves, que todo el mundo se la aprenda'', para difundirla, el primero en subir ese video con la canción fue el capitán, el segundo en hacerlo fue Imanol García de Albéniz, y más tarde Iñaki Williams y el propio Athletic Club.

Iker Muniain cantando la nueva canción para el día de la gabarra / Fuente: Instagram (Imanol García de Albéniz)

La canción dice así "Este es el famoso Athletic, el famoso Athletic Club, y estos son los campeones, aupa Athletic txapeldun", una canción bonita, con buen oído y con un gran mensaje detrás.

Cierre de la fiesta

Llegó un punto dónde ya no entraba ni un alma más en Jardines de Albia, hasta el propio Óscar de Marcos dijo, "ya la hemos liado un poco, ¿por qué no liarla un poco más", la Ertzaintza llegó para controlar que no se desmadrase la cosa más allá de lo necesario, declaró el propio Iker Muniain subido a los hombros del aficionado.

Como fin de ceremonia, Iker dedicó muchos cánticos a sus compañeros, se subieron a los hombros de más personas jugadores como Iñaki Williams, Óscar de Marcos, Julen Aguirrezabala y varios más para cerrar el fiestón.

Iñaki Williams y Muniain subido a los hombros de dos aficionados / Fuente: Deia

A pesar de que se dice que toda la plantilla acudió a dicha "kalegira", estuvo el equipo casi al completo: Dani García, Sancet, Imanol García de Albéniz, Lekue, Unai Gómez, Unai Simón, Vivian, De Marcos, Yuri... El que no se dejó ver fue Nico Williams. ¿Dónde estuvo?, no se sabe.