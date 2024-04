Previa Real Betis Balompié vs Sevilla FC: La guinda para culminar el grandioso mes de abril sevillano

El Sevilla se tendrá que desplazar hasta Heliópolis para disputar la Jornada 33 de LaLiga Easports. Un encuentro especial, y distinto del resto, al tratarse de El Gran Derbi. Ambos equipos llegan en una dinámica buena para afrontar el enfrentamiento. El equipo rojiblanco ha logrado la victoria en sus tres anteriores partidos, lo que le ha permitido avanzar puestos hasta encontrarse en una posición mucho más cómoda en la tabla liguera. Aun así, lo más destacable es el cambio de dinámica en el conjunto de Nervión. Una defensa mucho más sólida, acompañada de un mediocampo contundente y una delantera letal están conformando un equipo que, sin duda, pese a encontrarse por debajo de su máximo rival, va a salir a llevarse los tres puntos de vuelta a su templo. El Betis, por su parte, tras salir de una mala racha en la que no lograron sumar puntos en todo el mes de marzo, han logrado vencer al Celta y al Valencia, haciendo que el sueño verdiblanco de volver un año más a competiciones europeas se mantenga en pie.

Youssef En-nesyri celebrando su gol ante el Mallorca | Foto: Getty Images

La clasificación engaña

Once puntos separan a ambos conjuntos en la tabla de la máxima competición española. Aquel que piense que por solo esto el Real Betis tiene todas las de ganar en el próximo choque se encuentra muy lejos de la realidad. Es cierto que el Sevilla ha sufrido considerablemente a lo largo de toda esta temporada, teniendo hasta tres entrenadores de los cuales ninguno de ellos ha llegado a encantar del todo a la afición. Institucionalmente el club no pasa por sus mejores momentos, esto es algo que pasa factura y se ha visto reflejado en los terrenos de juego.

Sin embargo, si existe algo que el conjunto de Nervión no perderá jamás es el ADN competitivo, que aumenta notoriamente cuando la exigencia del encuentro es mayor. Esto se pudo ver reflejado a la perfección en la temporada pasada. La zaga rojiblanca estaba muy debilitada tras la marcha de Julen Lopetegui, era un equipo sin rumbo que navegaba hacia la deriva. Finalmente, con el gran apoyo de su afición, el equipo tocó plata levantando su séptima UEFA Europa League. Todos trataban de buscarle una explicación a aquellos hechos inéditos e incomprensibles para cualquiera. La explicación era simple y sencilla, era el Sevilla en su competición fetiche.

Con el derbi ocurre algo similar, no importa el calendario, la clasificación, la dinámica, las lesiones, etc. A la hora de la verdad, pese a que en todos los pronósticos el club aparezca como menos probable a llevarse la victoria, el equipo se engrandece y logra al menos pelear el encuentro. La mayoría de veces, llevándose los tres puntos a su casillero. Algunos lo llaman suerte, otros milagros... Personalmente lo llamaría Sevilla, si algo se le da bien al club son estas citas y sin duda que la de este domingo no será menos.

El Sevilla gana su séptima Europa League | Foto: Getty Images

Antecedentes en los derbis como visitantes

El Benito Villamarín es uno de los estadios favoritos para el conjunto de Nervión. Pese a lo peculiar que puede llegar a sonar esta afirmación, los antecedentes la respaldan. En cuanto a enfrentamientos ligueros, el Real Betis solo ha sido capaz de vencer en casa a su eterno rival una vez desde 2007. Resultan datos estremecedores para cualquier seguidor verderón, pues hasta catorce choques se han disputado en ese periodo de tiempo y el Sevilla ha logrado puntuar en trece de ellos. Para más inri, el total de puntos obtenidos por el Sevilla en estos 17 años (23 puntos) duplica a aquellos conseguidos por el Betis en su propio estadio (11 puntos), lo que determina definitivamente la soberanía del Sevilla en los anteriores duelos disputados en Heliópolis.

Sevilla celebrando su victoria en el Benito Villamarín (2019) | Foto: Getty IMages

Sobre el último derbi

Aunque este partido se disputara hace meses, el doce de noviembre de 2023, la situación de ambos clubes sigue prácticamente igual, al menos en términos de posición en la tabla. Corría la jornada 13 y, al igual que ahora, el Betis se encontraba séptimo, clasificado a competiciones europeas. Tras 20 jornadas, el club verdiblanco no ha variado excesivamente de esas posiciones, manteniendo una dinámica lineal y monótona a lo largo de todo el curso liguero. El conjunto de Nervión, por su parte, descendió hasta los puestos más bajos de la competición, al borde de la zona de descenso, para después ascender nuevamente hasta como se encuentra actualmente, en duodécima posición.

El encuentro se disputó en el templo rojiblanco, con un Sevilla que ya había realizado un cambio de técnico y que tan solo había conseguido dos victorias en las primeras jornadas ligueras. Una pésima dinámica que hacía intuir que el derbi podría ser para la zaga verdiblanca. Además, el equipo visitante se adelantaría en el marcador con un gol de Ayoze Pérez. Parecía que el encuentro finalizaría así puesto que el Sevilla no estaba destacando especialmente por realizar uno de sus mejores partidos. Sin embargo, tan solo siete minutos más tarde logró empatar el partido con un golazo impresionante de Ivan Rakitic, que tras un disparo potentísimo desde tres cuartos de campo, colocó el balón al fondo de las mallas. El partido finalizó con 1-1, y resulta el ejemplo perfecto para demostrar que tratándose de un derbi, no hay que dejarse engañar por las dinámicas y los resultados de los equipos en el resto de los partidos, puesto que este encuentro se ve en gran parte influenciado por numerosos factores externos, como la pasión transmitida por la afición.

Ivan Rakitic tras anotar el empate en el anterior derbi | Foto: Getty Images

Alineaciones probables

Esta es la posible alineación que sacaría Quique Sanchez Flores para el próximo encuentro. A priori nada que resalte puesto que es el once de gala que lleva utilizando en los anteriores duelos. Lo único a destacar sería la titularidad de Suso tras el gran partido que realizó frente al Mallorca y debido a la lesión en el hombro de Oliver Torres en los entrenamientos de esta semana pre-derbi.

Posible alineación sevillista para la J33 | Foto: Futfantasy

El equipo de Pellegrini, presenta algunas dudas más en la delantera. El técnico tendrá que escoger si jugar con un delantero centro puro como es el recién incorporado Bakambú, o bien apostar por uno de sus mejores jugadores que poco a poco se ha ido asentando tras la lesión, que sería Fekir. Por lo general, el resto del 11 parece claro, contando con altos porcentajes para que estos futbolistas disputen el partido.