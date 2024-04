Hoy el Mestalla se vestía de blanco para acoger una lucha por la séptima plaza de La Liga EA Sport. Los aficionados estaban llamados para acudir de blanco y animar a sus futbolistas, pero esto solo pasó por momentos debido al dominio del Betis.

Primera parte

El Valencia empezó el partido intenso, poniendo en apuros al Betis y aprovechando el juego aéreo. El juego del Betis no le permitía bajar la guardia.

El Betis supo leer bien el juego y aprovechar las oportunidades, por eso en cuanto los de Baraja bajaron un poco el ritmo, el Betis metió el primer gol. Un gol que llegó en el minuto 19 de la mano de Ayoze Pérez tras una magnífica asistencia de Isco con el exterior. El canario recortó a Mosquera y mandó un fusil a la portería de Mamardashvili. El gol cayó como un balde de agua fría en Mestalla, tanto a los futbolistas como a la afición. Además acabó con la racha de porterías a cero que había conseguido el Valencia tras tres partidos sin encajar.

A partir de ese momento, Isco Alarcón dio una clase maestra de fútbol. El Valencia no tuvo reacción a ir por abajo en el marcador y la ocasión más clara fue para el Betis, pero se fue fuera. El Betis se resguardo para que no le cogieran de imprevisto contraataques o acciones puntuales. El Valencia tuvo una oportunidad de empate en la última jugada de la primera parte, pero que, tras volver a meter el balón en área después de un rechace, Cenk no supo rematar ante Rui Silva.

Segunda parte

La segunda parte empezó como acabó la primera, el Valencia no salió centrado del todo y el Betis seguía siendo superior. El conjunto verdiblanco seguía llegando al aérea y encontrando ocasiones ante la zaga valenciana, que hoy no estaba mostrando su mejor versión ni de lejos.

El Valencia estuvo a punto de recibir un durísimo golpe cuando Bakambú marcaba el 0-2, pero el gol resultó anulado por haber golpeado el balón cuando cuando estaba en manos del portero valenciano.

El panorama cambió con un salto en el minuto 65 entre Hugo Duro y Juan Miranda, donde el lateral fue con el brazo arriba y el delantero terminó en el suelo, acabó con amarilla para Miranda y el penalti que le dio la posibilidad al Valencia para empatar, y el Valencia no falló. Una acción en la que los jugadores del Betis se comían al árbitro pero que el VAR confirmó las decisión. Finalmente Pepelu no engañó a Rui Silva pero sí le ganó la batalla. Mestalla revivió.

Después de los cambios efectuados por Baraja y de la salida de Isco, que había dominado como había querido el partido, al Valencia le cambió la cara y empezó a dictar en el partido. En las botas de Peter estuvo el 2-1, tras un disparo a la escuadra que Rui Silva paró y que, por último, Hugo Duro no supo aprovechar el rechace.

Finalmente, la fortuna estuvo del lado de los de Pellegrini y en el minuto 77, otra vez Ayoze Pérez, acabó decantando el partido hacia los verdiblancos con un lanzamiento diagonal, que despistó a Mamardashvili cuando a Jesús Vázquez le rebotó sin querer, se transformó en el 1-2.

El Betis se encerró a defender y el Valencia luchó por el empate, pero este no llegó.

Un Valencia que se va con la cabeza alta tras haber caído con el deseo de ganar y las ganas de luchar pero con una plantilla todavía demasiado inexperta que tiene que seguir aprendiendo a afrontar situaciones. Un Betis que ha ganado esta batalla y el séptimo puesto a base de imponerse con su gran calidad individual.

Esta derrota significa que, aunque estén en igualdad de puntos, el Valencia cae a la octava posición y el Betis recupera su objetivo de estar en puestos Europeos, que se había alejado tras cuatro derrotas consecutivas pero que ha vuelto a reivindicar tras dos triunfos seguidos

Las alineaciones del partido

El equipo local saltó al terreno de juego con un 4-4-2. Mamardashvil; Thierry Correia, Cristhian Mosquera, Özkacar, Jesús Vázquez; Fran Pérez, Pepelu, Javi Guerra, Diego López; André Almeida, Hugo Duro.

El Betis salió al partido con un 4-2-3-1 Rui Silva; Sabaly, Pezzella, Chadi Riad, Miranda; Guido, Cardoso; Ayoze, Isco, Fornals; Bakambú. Las dos sorpresas de este once son Sabaly, que ha aprovechado la baja de Bellerín, y Bakambú, que ha sentado a William José pese a estar en un buen momento. Lo que no sorprende es que ha decidido usar a Fekir como revulsivo y que salga desde el banquillo, como ya lo hizo ante el Celta.

Protagonistas del partido

Los protagonistas indiscutibles de este encuentro son Isco y Ayoze, que juntos le han dado la victoria al conjunto verdiblanco.

Isco se ha vuelto a marcar una de sus muchas grandes actuaciones, siendo el hombre determinante y consiguiendo una vez más el MVP del partido. De hecho, los mejores minutos del Valencia fueron en la primera parte antes de que apareciera y en la segunda, cuando el malagueño salió del terreno de juego.

Por su parte, Ayoze ha firmado un doblete que le ha dado al Betis los tres puntos para volver a entrar en Europa. El canario fue el encargado de suplir la ausencia de Isco sobre el verde y remontar al equipo del gol del empate del Valencia, cumplió su función con creces pero no llegó a superar a Isco.

Isco y Ayoze celebrando un gol del canario // @gettyimages

Cambios del partido

Los cambios del partido han sido por parte del Valencia: en el minuto 45 entró Sergi Canós por Fran Pérez. En el minuto 62 entró Peter por Javi Guerra. En el minuto 66 entraron Guillamon y Dimitri por Almeida y Correia. En el minuto 83 entró Alberto Marí por Diego Lopez. Por parte del Betis: en el minuto 58 entró Fekir por Isco. En el minuto 75 entró William José por Bakambú. En el minuto 88 entró William Carvalho y Abner por Cardoso y Ayoze.

Estadísticas

Las estadísticas del partido son:

-Posesión

Valencia 54% Betis 46%

-Remates

Valencia 8 Betis 12

-Remates a puerta

Valencia 5 Betis 6

-Paradas

Valencia 4 Betis 4

-Tarjetas amarillas

Valencia 2 Betis 3