Burgui: "Vais a ver la mejor versión de mí"

Fotografía: Deportivo Alavés

Jorge Franco "Burgui" ha sido presentado como nuevo jugador del Deportivo Alavés este viernes tras el entrenamiento matinal. Burgui es la última incorporación albiazul de este verano, y ha firmado un contrato por cuatro temporadas.

En la comparecencia el jugador ha sido presentado ante los medios de comunicación, y ha respondido a preguntas sobre su posición en el campo o los motivos por los que se ha decantado por el Deportivo Alavés. Burgui procede del Real Madrid, y en las dos últimas temporadas ha jugado como cedido en el RCD Espanyol y el Sporting de Gijón.

"Es un orgullo formar parte de esta familia. He tenido ex-compañeros que han estado en este club y me han hablado maravillas tanto del vestuario como de la afición", ha dicho, confesando que ese ha sido uno de los motivos que ha hecho que se haya decantado por la oferta del Deportivo Alavés. "Tenía otras ofertas, pero me gusta este proyecto", ha confesado, aunque ha añadido que ha pensado en el Alavés porque está haciendo muy bien las cosas. "Soy ambicioso, y pienso que aquí voy a demostrar mi juego y voy a ser muy feliz", ha declarado.

Al igual que el resto de albiazules que han comparecido ante los medios este año, ha advertido que "el objetivo es mantener la categoría". "Se está haciendo un gran equipo, pero hay que trabajar desde el primer día y construir una buena base. Ojalá consigamos llegar a otra final este año", ha deseado.

En el Alavés gozará de su primera experiencia en Primera División que no sea en calidad de cedido. Burgui ha hecho un breve repaso de sus dos años en Primera División. "En el Espanyol fue un año de aprendizaje. En el Sporting no conseguimos el objetivo pero yo me sentí muy bien en la segunda vuelta", ha destacado, enfatizando que quiere "mantener esa línea". "Vais a ver mi mejor versión porque estoy muy motivado", ha prometido.

La posición natural de Burgui es la del extremo izquierdo, aunque ha confesado que ha hablado con Zubeldía, quien le probará en diferentes posiciones antes de tomar una decisión sobre su posición en el campo. Además de Burgui, en el extremo izquierdo el Deportivo Alavés cuenta con Ibai Gómez y Alfonso Pedraza. "Es verdad que partiendo desde banda izquierda o el centro me siento muy cómodo y me gustaría jugar en ambas posiciones", ha apostillado el nuevo albiazul.

Por último, también ha tenido palabras positivas para la afición babazorra: "Jugando en casa tiene que ser una pasada y la verdad es que tengo muchas ganas de jugar ya".

Sergio Fernández

El director deportivo babazorro, Sergio Fernández, también ha dedicado unas palabras al nuevo refuerzo albiazul: "Él quiere estar aquí. Su apuesta personal por este proyecto respecto a las muchas ofertas que tenía nos permite tener la certeza de que tenemos un jugador tremendamente comprometido con este proyecto". Por ello, ha destacado que de esa forma se da "un serio paso" en el crecimiento del club.

También ha querido trazar un breve perfil del jugador. "Nos va a aportar energía, desequilibrio, uno contra uno, velocidad, desparpajo, desborde...", ha analizado, lo que a su juicio permite al club dar "un paso muy importante en la configuración de la plantilla". "Con él subimos un escalafón muy importante en cuanto al nivel del equipo", ha apreciado.

Por último, no ha querido descartar la llegada de posibles nuevos refuerzos en la línea de la media punta. Sin embargo, ha valorado la versatilidad que dan al equipo los diferentes jugadores que ya han sido adquiridos durante el mercado: "Con lo que tenemos ahora mismo tenemos plenas garantías".