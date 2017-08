Guía VAVEL Deportivo Alavés 2017/2018: Luis Zubeldía, nuevo entrenador para una nueva aventura

Google Plus

Zubeldía en su etapa en Independiente de Medellín. / Foto: El Espectador

Luis Zubeldía será el entrenador del Deportivo Alavés la temporada 2017/2018. La primera opción del club vitoriano siempre fue la renovación de Pellegrino, pero ante la negativa del “flaco”, se dispuso a buscar otras opciones. Y entonces encontró a un entrenador argentino que dirigía al Independiente de Medellín colombiano, un tal Luis Zubeldía.

Las negociaciones no fueron fáciles, y Zubeldía tuvo que dimitir para así quedar libre y fichar por el Alavés. Sin embargo, su fichaje no acabó ahí, porque hubo que presentar a la RFEF los papeles que acreditaban que el argentino llevaba al menos cinco temporadas completas entrenando en las primeras divisiones de los respectivos países donde había estado. Esta es la condición que pone la RFEF para los entrenadores extranjeros que quieren entrenar en España. Zubeldía ya tuvo una mala experiencia con respecto a este asunto en 2011 cuando no pudo fichar por el Almería.

El argentino es el octavo entrenador en los seis años que lleva el Grupo Baskonia al frente del Alavés tras Luis de la Fuente, José Carlos Granero, Natxo González, Juan Carlos Mandiá, Alberto López, José Bordalás y Mauricio Pellegrino.

Trayectoria deportiva

Luis francisco Zubeldía nació en Santa Rosa, en La Pampa argentina, el 13 de enero de 1981. Su carrera futbolística comenzó en el Belgrano de La Pampa, y con 15 años fichó por el Club Atlético Lanús, equipo con el que debutó en Primera con 17 años.

Zubeldía era un mediocentro de garra y pelea, pero no exento de calidad a la hora de jugar la pelota. Gracias a estas cualidades pudo jugar el mundial sub17 de 1997 con la selección argentina y el mundial sub20 de 1999, a las órdenes de José Pékerman.

Con Lanús jugó 57 partidos en Primera y marcó tres goles hasta 2004, cuando se tuvo que retirar con apenas 23 años debido a una osteocondritis disecante en su rodilla. Este fue un momento muy duro para él, pero se recompuso y enfocó su carrera hacia la profesión de entrenador.

Luiz Zubeldía. / Foto: wikipedia

Trayectoria como entrenador

Comenzó a entrenar en las categorías inferiores de Lanús, club en el que se había retirado, y cogió las riendas del primer equipo en 2008, con 27 años, convirtiéndose así el entrenador más joven en dirigir en la liga argentina. En Lanús los resultados fueron bastante buenos ya que logró un cuarto puesto y un tercero, y clasificó al equipo para la Copa Libertadores de 2009.

En noviembre de 2010 dejó el equipo argentino y fichó en junio de 2011 por el Barcelona Sporting Club de Ecuador. Realizó allí una buena temporada, pero dejó el club tras un fuerte enfrentamiento con el presidente.

En 2012 fichó por el Racing de Avellaneda, volviendo así a su Argentina natal. Realizó allí dos buenas temporadas clasificando al equipo quinto y sexto respectivamente, además de disputar una final de copa argentina, que perdió frente a Boca Juniors. Allí se recuerda su buen trabajo con los jugadores jóvenes canteranos, como, por ejemplo: Centurión, Fariña, De Paul o Luciano Vietto.

En agosto de 2013 fue despedido debido a algunos malos resultados, y en enero de 2014 fichó por el Liga de Quito, regresando así a la liga ecuatoriana. Sus resultados en este equipo fueron excelentes, ya que en el primer año lo clasificó para la Copa Sudamericana, y en el segundo año ganó la Primera Etapa del fútbol ecuatoriano y lo clasificó para la Copa Libertadores.

Su buen hacer en Ecuador le permitió fichar en noviembre de 2015 por el Santos Laguna mexicano. En este equipo también realizó una buena campaña clasificándolo para las semifinales de la Copa Liga de Campeones.

Sin embargo, no comenzó tan bien la segunda temporada, y en agosto de 2016 fue despedido. En diciembre fue fichado por el Independiente de Medellín colombiano, siendo este el cuarto país del continente americano en el que entrenaría. En esta última temporada ha tenido luces y claros, y tras ser eliminado en cuartos de final de la liga, dimitió el 6 de junio, para así poder fichar por el Alavés.

Luis Zubeldía. / Foto: Futbolred

Estilo de juego

Zubeldía es un entrenador bastante desconocido en España, pero tiene muchas ganas de demostrar su valía, como ya lo hizo en el continente americano. En el Alavés esperan mucho de este entrenador, que en Argentina es encuadrado en la escuela bielsista. El “Príncipe”, como es conocido, gusta de jugar con un 1-4-4-2, con doble pivote, dos extremos, y dos delanteros, normalmente un nueve puro y un segundo punta.

Es un entrenador al que le gusta jugar al ataque, con un juego directo con llegadas por banda y centros buscando a los delanteros. Sobre el papel, parece un sistema sencillo de llevar a cabo, pero no lo tendrá fácil en una liga como la española. En los equipos que ha entrenado en América, en ocasiones se le han achacado problemas defensivos y haber encajado demasiados goles, pero en Vitoria entrenará a un equipo que el año pasado tuvo mucha solvencia defensiva y que este aspecto deberá ser uno de sus puntos fuertes si no quiere sufrir mucho en la Liga.

Cuerpo técnico

Zubeldía tendrá junto a él a unos cuantos colaboradores. A dos de ellos, Maximiliano Cuberas y Lucas Vivas, asistente técnico y preparador físico respectivamente, ya los conoce bastante bien porque le han acompañado durante gran parte de su trayectoria como entrenador.

Además de estos dos también acompañarán a Zubeldía, Javi Cabello (asistente técnico), Nenad Njaradi (preparador físico) y Juan Miguel San Román (entrenador de porteros).