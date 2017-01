Simeone: "Me quedo con que estamos clasificados para cuartos"

Foto Dani Nieto (VAVEL)

Se torció el partido en el último momento y por poco estuvo de torcerse también la eliminatoria. El Atlético de Madrid se dejó llevar en los últimos instantes y acabó perdiendo (2-3) en la vuelta de los octavos de final de la Copa del Rey ante una UD Las Palmas que se quedó a tan solo un gol de clasificarse. Aunque el equipo siguió dando muestras de mejoría en el partido de hoy, lo cierto es que los últimos cinco minutos han ennegrecido el serio encuentro que ha realizado el conjunto rojiblanco. Nada más finalizar el choque, Diego Pablo Simeone compareció en rueda de prensa para analizar, entre otras muchas cosas, la derrota del equipo y la notable actuación de Correa y Gaitán.

El técnico argentino le restó importancia al resultado final: "Los últimos cinco minutos no fueron buenos, pero creo que el equipo hizo un partido muy bueno hasta el minuto 80. Me quedo con cosas buenas y a intentar seguir mejorando. Nunca me gusta perder, pero me quedo con que estamos ya clasificados para los cuartos de final. Eso, al fin y al cabo, es lo más positivo que me llevo", subrayó.

Sobre el actual estado de forma de Griezmann, Simeone quiso incidir, como ya hiciera el otro día ante el Eibar, en la importancia que tiene el francés en el equipo: "Ha empezado el año muy enchufado. Parece que sólo juega bien cuando marca, pero hay veces que no marca y juega mejor. Esperemos que siga en esta línea, para nosotros es un jugador muy importante, de los que marcan la diferencia en cualquier momento", comentó.

Los dos nombres propios del partido fueron Gaitán (autor de la asistencia del primer gol) y Correa (autor del segundo gol). "El partido que han hecho los dos ha sido muy completo, al igual que el de todos. Nico estuvo bien y Ángel en su línea de crecimiento, tiene el poder encaminado al gol. Siempre genera situaciones de ataque", concluyó.