'Cholo' Simeone: "Cuando el ambiente se calla me irrita un poco y necesitábamos que no pasase eso"

Simeone, satisfecho con la victoria / Foto: Daniel Nieto - VAVEL

Diego Pablo Simeone pasó por rueda de prensa para analizar la sufrida victoria del Atlético de Madrid ante el Betis. El tempranero gol de Gaitán ha sido suficiente para que los rojiblancos se lleven los tres puntos y puedan así mantenerse una jornada más en la zona alta de la tabla. “Una victoria importante y trabajada, sobre todo los primeros 30 minutos, que fueron muy buenos. En los últimos 15, Carrasco nos dio metros hacia delante y en el periodo del medio es normal que el Betis, perdiendo 1-0, buscase el gol, con pocas situaciones pero con la sensación de que el empate podía estar cerca por el resultado”, analizó El Cholo.

“El crecimiento de Gaitán nos pone contentos, el trabajo paga y devolvió algo importante para él, además de jugar bien, llegar al gol”.

El equipo supo aguantar la ventaja hasta el final para hacerse con la victoria, pero es verdad que arriba no estuvo tan bien como en otros encuentros, se echaron en falta más ocasiones de gol. “Tuvimos una muy clara de Carrasco. La intención era generar conexiones ofensivas, Fernando y Griezmann trabajaron bien en el primer tiempo, Carrasco y Gameiro luego para dar profundidad. Pudo llegar el segundo pero no llegó y eso siempre da intranquilidad porque un 1-0 es corto”, explicó El Cholo. Sin embargo, para Simeone, la ausencia de situaciones claras de gol, no se debe para nada a una falta de intensidad: “No lo veo de esa manera, hasta el minuto 30 se compitió bien, luego perdimos balones y ellos tuvieron más pelota y con cambios de juego. Pero en el segundo tiempo, más allá de la intranquilidad del 1-0, el partido se controló bien”.

"He jugado cinco años acá, más cinco de entrenador y conozco todo, cuando el ambiente se empieza a callar me irrita un poco y necesitábamos que no pasase eso"

Se controló bien, en parte, por los cambios de posiciones que el propio técnico realizó en el centro del campo: “Empezó Koke con Gabi en el medio, con Saúl cerca de Sime para romper desde atrás como en el gol, pero luego Saúl en el medio nos daba más juego aéreo y nos quitaba protagonismo en su faceta ofensiva. Debíamos ganar la segunda pelota”. Pero más allá de los centrocampistas, el nombre propio del partido fue Nico Gaitán, cuyo gol fue el único y determinante del encuentro: “Su crecimiento nos pone contentos, el trabajo paga y devolvió algo importante para él, además de jugar bien, llegar al gol”.

Por otro lado, Simeone fue preguntado por el extraño ambiente que se vivió hoy en las gradas, un silencio mayor de lo habitual: “He jugado cinco años acá, más cinco de entrenador y conozco todo, cuando el ambiente se empieza a callar me irrita un poco y necesitábamos que no pasase eso. Se transmitía desde el juego la sensación de tranquilidad y la tranquilidad no me gusta”. Parece una llamada de atención a la afición, pero como ya dijo Gabi a la finalización del partido, lo importante es el resultado.