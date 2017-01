Torres y su ruptura con el gol

Google Plus

Foto: Jaime Del Campo - VAVEL.com

`El Niño´ del Vicente Calderón está atravesando una temporada difícil como jugador del Atlético de Madrid. A sus 32 años, ha pasado de ser uno de los mejores delanteros centros del continente, a convertirse en el tercer delantero del equipo de su vida. El fichaje de Kevin Gameiro ha supuesto para Fernando Torres la pérdida de la titularidad, de minutos y de oportunidades con las que reivindicarse y buscar la renovación de cara a la temporada que viene. Y lo cierto es que el fútbol no entiende de colores, ni de sentimientos... se mueve a base de rendimiento y, en el caso de un delantero, de goles, lo cual le está faltando al jugador colchonero desde que dio comienzo la competición.

Fernando Torres ha disputado un total de 19 partidos en todas las competiciones (Copa del Rey, Liga y Champions) y solo ha marcado tres goles, mientras que Gameiro (7), Griezmann (12) o, incluso, Carrasco (10) superan con creces esas cifras. Es evidente que al Niño le está costando ver portería, generando dudas acerca de su continuidad en la plantilla del Atlético. Opiniones hay de todos los colores, hay quien piensa que ya no tiene fuste para jugar al máximo rendimiento en un equipo de primer nivel como es el Atleti, y los hay quienes achacan la falta de gol del delantero a las escasas oportunidades que está teniendo debido a la feroz competencia en los puestos ofensivos.

Sea como sea, es el Cholo el que decide la distribución de minutos entre los diferentes miembros del plantel y, últimamente, parece haber cambiado de opinión respecto a Fernando. Torres ha sido titular en los dos últimos partidos de Liga, contra el Betis y contra el Eibar, jugando 141 minutos de 180 posibles y sentando a Gameiro en ambas ocasiones. En ninguno de los dos encuentros logró anotar y quitarse el gafe con el gol, pero sí que hizo lo que Simeone exige a cada uno de sus jugadores: lucha, sacrificio y compromiso.

Torres celebrando el gol de la victoria junto a sus compañeros frente al Betis | Foto: Daniel Nieto - VAVEL.com

Las segundas oportunidades no siempre fueron malas

Dicen que las segundas oportunidades en una pareja nunca son buenas, que el pasado pesa demasiado como para construir un buen futuro, pero Fernando Torres está dispuesto a romper el cliché y ser la excepción que confirma la regla. El `9´ rojiblanco quiere recuperar su idilio con el gol, ese que le ha acompañado durante 17 años desde que debutó con el Atlético en la temporada 2000/2001 y quiere lograr lo que logró en la segunda vuelta de la pasada campaña: reivindicarse, convencer y quedarse otro año más en el Atleti.

La pregunta es: ¿Si lo hizo el año pasado, por qué este no? Si algo ha caracterizado a Fernando siempre es su capacidad para adaptarse a la situación del equipo, a lo que le pide el míster y, de este modo, hacer lo que mejor sabe hacer, golear. Así lo demostró en el primer semestre del año pasado. Se hizo con la titularidad, formando pareja habitual con Griezmann y acabó anotando su mejor registro goleador desde la temporada 2012/2013 con el Chelsea, un total de 12 goles por los 20 que marcó como jugador de los blues.

Fernando seguirá contando con oportunidades con la elástica rojiblanca debido a las tres competiciones por las que pelea el Atleti a día de hoy. El Cholo tendrá que rotar y, ya sea de inicio o desde el banquillo, Torres deberá ofrecer la mejor versión de sí mismo para aumentar su registro goleador de la presente temporada. Lo que es seguro es que apoyo no le faltará al ojito derecho de todo el Vicente Calderón. Cada vez que `El Niño´ sale o entra del terreno de juego, no hay aficionado que se resista a levantarse y aplaudir a todo una leyenda para el club, la cual el propio jugador quiere seguir agrandando, a base de goles, siempre con el escudo del Atlético de Madrid grabado en el pecho. Los imposibles no existen para un jugador que nunca ha dejado de creer.