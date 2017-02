Griezmann: "Me da igual jugar con Kevin o Torres, queremos goles"

Google Plus

Foto: Atlético de Madrid

Antoine Griezmann atendió a los medios de comunicación tras la victoria del Atlético de Madrid en la ida de los octavos de final de la UEFA Champions League ante el Bayer Leverkusen. Los de Simeone se impusieron con un contundente 2-4 ante el cuadro alemán, el galo se mostró muy satisfecho con la victoria: "Sabemos sufrir, estamos muy contentos con el resultado, ahora nos queda un partido importante en casa e intentaremos ganar delante de nuestra afición", apuntó.

"Intento ser feliz siempre dentro del campo y así hago mi mejor fútbol"

El delantero francés anotó el segundo tanto de la victoria rojiblanca y se consagró así como mayor goleador del Atlético de Madrid en la Copa de Europa, por delante de Luis Aragonés: "Es un orgullo entrar en la historia del Atleti, ojalá pueda meter más. Intento siempre ser feliz dentro del campo y así hago mi mejor fútbol", reconoció satisfecho el jugador.

La pareja francesa, Griezmann y Gameiro, encontraron la compenetración perfecta sobre el verde alemán, algo que no concordó con el cambio de Diego Pablo Simeone que sustituyó a ambos durante la segunda mitad: "Yo estaba viendo bien a Gameiro, pero eso es decisión del míster que sabe más que nosotros. Yo lo estaba viendo muy bien arriba, ayudaba mucho con sus diagonales, pero al final el míster tuvo razón porque hizo los cambios y metimos otro gol", concretó.

"Seguro que volveremos a ser fuertes atrás"

El "siete" rojiblanco recordó que lo importante es anotar y no quiso mojarse a la hora de decir una pareja de baile: "Me vale el gol, me da igual quien lo marque y con quién jugar,si es con Kevin o con Fernando, necesitamos de los goles de los dos y están muy bien con confianza ambos. Esperemos que puedan seguir así", puntualizó. Para finalizar el francés haló sobre la facilidad del Atlético para encajar gol: "Debemos trabajar en ello, lo estamos haciendo y seguro que volveremos a ser fuertes atrás", concluyó.