Carla Bautista, otra incorporación para el Atleti Femenino

Foto: Atleticodemadrid.com

Apenas acaba de comenzar el mercado de fichajes y el Atlético de Madrid Femenino ya se ha puesto manos a la obra. Tras la marcha de algunas jugadoras como Bea Beltrán o Priscila los refuerzos, especialmente en la delantera, no tardarían demasiado en llegar y así ha sido. Carla Bautista es una de las elegidas para disponerse entre las filas de Ángel Villacampa en la próxima temporada, será compañera también de otro gran fichaje del Atlético para el curso que viene, la ex del Barcelona Vero Boquete. Carla Bautista, delantera de tan solo 17 años e internacional con la selección sub 17, procede del Fundación Albacete y ya participó en la Liga Iberdola el pasado año. Además disputó el Europeo sub 17 en el que las hispanas se coronaron como subcampeonas.

El club manchego tuvo bastantes dificultades la pasada temporada para mantener su posición en primera división aunque finalmente consiguió permanecer en la categoría; aún así, Carla ha demostrado sus habilidades en la cita europea sub 17 clasificando a España para jugar la competición. Anotó cuatro goles y su rendimiento ha sido clave para centrar la atención del entrenador rojiblanco.

Carla define esta nueva aventura como un sueño para ella: “Estoy muy contenta, es un orgullo que el mejor equipo de España haya apostado por mi”, comentaba la delantera. Ella misma se presenta como “una jugadora vertical, con potencia y muy luchadora”.

La jugadora llega al club en un momento muy bonito para este; tras haber ganado su primera liga la temporada pasada y haber quedado subcampeona de la Copa de la Reina, el Atleti sube el listón en el próximo curso. El nuevo fichaje del club rojiblanco ya viene pisando fuerte: “El objetivo principal será intentar superar la magnífica temporada que el equipo ha realizado esta campaña”, finalizó Bautista.