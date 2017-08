Diego Simeone: "Voy partido a partido"

Imagen: Atlético de Madrid

El Atletico de Madrid comienza su temporada mañana, sábado 19 de agosto, a las 20:30h en Girona. El técnico rojiblanco habló en rueda de prensa, donde no ha querido valorar los temas Vitolo y Costa.

La rueda de prensa de Simeone empezó por el tema que ha acompañado al Atlético de Madrid durante todo el verano: los fichajes. La sanción impuesta por el TAS impide al club rojiblanco inscribir jugadores durante dos ventanas de mercado, por lo que los futbolistas de los que dispone Simeone, más la incorporación de cedidos, canteranos y la retirada de Tiago como futbolista, son los mismos que la temporada pasada.

Para “El Cholo” no es ningún problema: “Vamos a ir viendo, estamos en la víspera de un nuevo torneo. Sentimos el entusiasmo, la ilusión, las ganas de hacerlo bien. El campo irá marcando las dificultades, pero ahora siento la alegría de empezar a competir, como todos, supongo", dijo el técnico rojiblanco.

Así mismo, Simeone alaba el trabajo realizado por el club ya que reconoce que ha hecho un gran esfuerzo para mantener el equipo, puesto que se han quedado jugadores que son referencia en LaLiga. Además, añade que eso que algunos ven como debilidad, tiene algo positivo y es que los integrantes del equipo ya se conocen y saben lo que quieren.

El estilo de juego del Atlético de Madrid siempre ha sido muy propio: "No me ato a nada. Siempre necesito buscar soluciones para que los jugadores sean mejores y, en consecuencia, el equipo lo sea. No soy partidario de una idea absoluta”, afirmó Simeone quien, además, añadió que durante los partidos va resolviendo situaciones sosteniendo la esencia rojiblanca y eso no va a cambiar.

Comienza la competición y el técnico rojiblanco también ha querido analizar el que será su primer rival, el Girona: “Es un equipo ordenado, que tiene claro cómo jugar. Han ido de menos a más. Ante el City lo hicieron muy bien. Tiene muy clara la idea y esos equipos siempre son peligrosos. Intentaremos llevar el partido a donde nos sintamos más cómodos”, confirmó Diego Pablo Simeone.

El comienzo de la temporada pasada no fue del todo bien, dos empates en el inicio de la misma hicieron que el Atlético de Madrid se alejara momentáneamente de los dos favoritos para levantar el título, Madrid y Barcelona: “La regularidad es lo más difícil. Si eres regular estás más cerca de los objetivos”, confesó Simeone. Después añadió que hay que ser fuertes mentalmente y trabajar mucho, ya que, por supuesto, intentarán dar continuidad al buen momento que tuvimos desde enero en Liga.

Debido al cambio de estadio, al Atlético de Madrid le esperan tres jornadas fuera de casa: “Voy partido a partido y me da igual. No me cambia nada. Me dicen que ahora toca fuera, pues fuera”, aclaró Simeone.

En cuanto al atentado en Barcelona, el técnico argentino se ha sumado a la repulsa ante lo sucedido ayer: “Desgraciadamente fue día durísimo para todos, tristeza y solidaridad. Empujar desde los que queremos paz. Somos muchos más los que lo deseamos, para que este mundo no empeore”, finalizó Simeone.

Un complicado inicio de Liga para Simeone, que se muestra entusiasmado por el estreno liguero ante el Girona.