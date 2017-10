Diego Godin: "Creemos en el grupo y mientras haya posibilidades vamos a luchar por ellas"

Diego Godin en un entrenamiento con el Atlético. Twitter oficial

Las circunstancias y el momento no eran los mejores. El Atlético de Madrid jugándose mucho en Azerbaiyán solo conseguía un empate ante el Qarabag. La imagen que proyectaban los de Simeone no era a la que tienen acostumbrada a su afición y las críticas llegaban, y ahí salía uno de los pesos pesados del equipo a compadecer ante los medios tras el partido, Diego Godín quiso trasmitir un mensaje de unión y tranquilidad de cara a lo que había ocurrido y lo que está por llegar.

Las sensaciones del Atlético tras el partido

Lo primero era hablar sobre lo sucedido en el partido disputado en el Estadio de Bakú ante el Qarabag "Un partido difícil en donde no pudimos marcar gol a pesar de disponer de ocasiones claras, tan sólo faltó un gol para resolver el partido. Un partido diferente, no se pudo y nos vamos con un empate", respondía el central rojiblanco.

El uruguayo trasmitía lo que sentía todo el equipo tras las tablas en el marcador: "Impotencia de no poder marcar, lo intentamos, se buscó, se crearon ocasiones, como en Roma y no se pudo, nos vamos con ése trago amargo. Así es el fútbol y no pudimos encontrar la llave para abrir el partido. Tenemos que trabajar más, seguir por el mismo camino y creer en lo nuestro". A lo que añadió que el Atlético se enfrentó al encuentro con cierta presión "No encuentras el gol, no encuentras el camino para abrir esa defensa y es normal que te pongas ansioso, nosotros buscamos todos los medios, tuvimos ocasiones pero no pudimos meterlas, me preocuparía si no las creásemos”, destacó.

Godín nunca deja de creer

La situación para el Atlético de Madrid en la Champions no es buena, pero sabe que este equipo se ha repuesto a grandes obstáculos y que serán capaces de conseguirlo, pese a la dificultad: "Es difícil, pero somos optimistas y creemos en el grupo y mientras que haya posibilidades vamos a luchar por ellas. Ahora tenemos que jugar contra este equipo en Madrid, tenemos que ganar y con la Roma también y ya veremos como se va viendo la serie. Mientras dependa de nosotros vamos a seguir luchando por ello", finalizó el uruguayo.