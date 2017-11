Antoine Griezmann: "El derbi es un partido muy importante y hay que ganar"

Google Plus

FOTO: Daniel Nieto (VAVEL)

Antoine Griezmann ha concedido una entrevista a LaLiga en donde ha repasado toda la actualidad de su equipo con especial atención al derbi de este fin de semana en el Wanda Metropolitano.

Griezmann calificó el encuentro contra el Real Madrid como “un partido muy importante para la afición y para el club, con mucha preparación durante la semana y hay que ganar”. Sobre el primer encuentro ante el máximo rival en el Wanda Metropolitano, Griezmann comentó que “cuando la gente aprieta es muy difícil para el equipo rival y a nosotros nos da un plus. En el Calderón se notaba mucho a la afición, pero aquí más porque son más”. El delantero francés fue preguntado por el estado de forma de su próximo rival que según algunos atraviesa una pequeña “crisis” pero para él: “da igual si ellos llegan bien o mal, solo nos preocupamos de como lleguemos nosotros e intentaremos ganar el partido”.

Antoine Griezmann está viviendo una de sus temporadas más difíciles desde que está en el Atlético de Madrid y la falta de gol tanto de el como de el resto de sus compañeros está perjudicando al equipo, “es verdad que estamos teniendo problemas con el gol, durante los entrenamientos entran todos, pero luego no. Tenemos que seguir trabajando y creyendo en el entrenador y en los compañeros, hay que mejorar”.

Precisamente el Real Madrid es un rival muy especial para Antoine Griezmann, contra el conjunto blanco marcó su primer gol en Primera División, “tenía muchas ganas de marcar, me acuerdo que lo celebré montándome en un coche” y vivió uno de sus mejores paridos en el año 2015 cuando el Atlético goleó por 4-0 al eterno rival “fue un partido loco, el gol de Saúl de chilena fue muy bonito y el mío también, Varane la dejó pasar y yo tan solo la tuve que empujar a la red”.

Para terminar ‘Grizzi’ quiso mandar un mensaje de ánimo a su compatriota Karim Benzema que no está atravesando tampoco su mejor momento como madridista, “es un gran delantero y un amigo espero que le vaya muy bien. Este año no ha empezado tan bien debido a las lesiones, pero hay que confiar en su nivel. Yo he aprendido mucho de él en la selección” sentenció el francés.