Previa Atlético de Madrid - Real Madrid: El primero del nuevo Metropolitano

Previa Atlético de Madrid - Real Madrid: El primero del nuevo MetropolitanoFOTO: Atlético de Madrid

Tras el parón por los compromisos internacionales, por fin llegó uno de los clásicos de nuestra liga: el DERBI madrileño. Un derbi especial, pues será el primero del nuevo Metropolitano. El ambiente será espectacular, un estadio abarrotado que acogerá a los dos equipos de Madrid. Desde la final de Lisboa se han disputado 15 derbis con 6 para el lado rojiblanco, 4 para los merengues y 5 empates. En esta ocasión, ambos llegan en igualdad de condiciones, los dos están siendo juzgados por la imagen y los resultados de los últimos partidos, con 23 puntos cada uno. Será el enfrentamiento entre el tercero y cuarto de la clasificación.

El derbi es uno de esos partidos en los que la afición manda, está marcado por las emociones. Al del sábado las aficiones llegan al 100%, porque a pesar del mal momento de sus equipos, ellos siguen confiando en sus ídolos. Desde hace una semana no hay entradas.

Un partido con morbo. Veremos si los hermanos Hernández se enfrentan emulando a los hermanos Olaso allá por la década de los 20. El duelo Zidane – Simeone, quién ganará la partida esta vez. Y por saber quién sucederá a la “Coneja” Cardona como primer goleador del derbi de estreno del Calderón.

El primero del nuevo Metropolitano

El 18 de noviembre de 2017 quedará en la memoria del fútbol español por inaugurar la historia de los derbis del nuevo Metropolitano. No será el primer derbi oficial del Metropolitano, pues ese ya se jugó en el antiguo metropolitano. Curiosamente se disputará solo un año después de jugarse el último derbi del Vicente Calderón. En aquella despedida el Atlético se dejó los 3 puntos tras perder por 0-3 con goles de Cristiano Ronaldo.

La historia dice que cuando estrena derbi en casa, el Atlético manda. Sólo ha perdido 1 de los 4 partidos en los que se estrenaba al Madrid como rival.

La crisis de la capital

Los dos equipos de Madrid llegan sumergidos en medio de una crisis de juego y de goles. En el caso del Atleti sumémosle el aspecto institucional. Ni Zidane ni Simeone han dado con la clave para encontrar el fútbol en sus jugadores. Eso sí, llegan en igualdad de puntos ligueros.

En el lado rojiblanco la crisis está dejando peores consecuencias. Ahora mismo el equipo se encuentra con más de pie y medio, por no decir con los dos pies, fuera de la Champions, en Copa se complicó la vida en la ida contra el Elche y se lo juega todo en la vuelta en casa. En Liga los datos no son tan malos, aunque sigue invicto, los resultados y la imagen dada no están gustando a nadie. En el aspecto institucional, el cambio de escudo, de estadio no están dejando los buenos efectos que se pensaban. Y, una vez más, le toca reinventarse, algo en lo que el Cholo es especialista. El Derbi puede ser el punto de inflexión que los ex vecinos de la ribera del Manzanares necesiten.

En otro punto de Madrid, concretamente en la Castellana, las cosas no mejoran mucho. Y, aunque el Real Madrid no está eliminado de la Champions y en Copa está clasificado para la siguiente fase, la derrota ante el Totenham en la última jornada de Champions, no ayudan a la armonía en el club. En Liga, lo positivo es que han conseguido remontar y colocarse tercero tras un penoso comienzo de curso en el que les dejó en mitad de la tabla. Lo negativo es que sigue a 8 puntos del Barcelona.

Lo del sábado no es un partido de claros favoritos, pues con estos datos no hacen pensarlo. Los dos llegan con las mismas sensaciones y con el mismo objetivo de seguir vivos en Liga.

Cristiano y Griezmann: el duelo de los 7

Son las estrellas de sus equipos, los encargados de tirar del carro pero, al igual que sus equipos, llegan al derbi en un mal momento. El gol brilla por su ausencia: el “bicho” solo ha marcado un gol en el campeonato liguero y el “principito” ha hecho dos dianas. Su rendimiento también está siendo muy cuestionado, pues ninguno está rindiendo a su máxima capacidad.

Entre tanto, su relación con la afición pende de un hilo. El caso de Griezmann es más alarmante. El galo ha perdido el feeling con la parroquia colchonera desde sus titubeos con el Manchester en verano, sumándose ahora las declaraciones durante el parón. Por su parte, la afición madridista está en vilo tras saltar la posible salida de Cristiano a final de temporada.

Hablan los técnicos

Simeone ha alabado al club blanco. "Nos vamos a enfrentar al mejor equipo del mundo. Más allá de un resultado u otro tienen los mejores futbolistas". Y ha hecho alusión a que el Atleti espera a un Madrid muy difícil.

Zidane ha restado importancia al mal momento atlético. "Pienso bien de este equipo, no le veo peor, es un equipo contundente, va a ser un buen partido, como siempre. Vamos a intentar hacer las cosas para molestar al rival, no le veo peor que el año pasado". También ah hablado de cómo cambiar la sequía goleadora de ambos equipos. "Para mí es trabajar más en los entrenos porque te permite ensayar y mejorar aunque en Champions han marcado. No hay que decirles mucho para que se entrenen más, pero crearte ocasiones es lo más importante".

Los elegidos de Simeone

El técnico argentino está de suerte, tiene a toda la plantilla a su disposición tras recuperar a los lesionados Koke, Carrasco y Filipe. Simeone va a colocar un once con sorpresas. Lucas Hernández partirá desde la titularidad sustituyendo a Filipe que acaba de recuperarse de su lesión. Thomas y Correa también saldrán desde el principio, acompañando a Griezmann.

De tal forma, los elegidos por Simeone son:

Porteros: Moyá, Oblak y Werner.

Defensas: Filipe Luis, Godín, Savic, Juanfran Torres, Lucas Hernández, Vrsaljko y Giménez.

Centrocampistas: Koke, Gabi, Thomas, Carrasco, Saúl y Augusto.

Delanteros: Griezmann, Torres, Correa, Gameiro, Vietto y Gaitán.

Zidane se lleva a:

Zidane contará con más bajas. Bale volverá a estar ausente y Keylor Navas tampoco llegará para defender la portería blanca. Carvajal será duda hasta última hora. Donde no tiene dudas es en alinear a Isco y el ataque estará encomendado por Cristiano Ronaldo y Benzema.

De tal manera, la lista de convocados (no oficial) queda así:

Porteros: Kiko Casilla

Defensas: Sergio Ramos, Varane, Marcelo, Carvajal, Nacho, Theo, Achraf y Vallejo

Centrocampistas: Kroos, Isco, Asensio, Modric, Ceballos y Casemiro.

Delanteros: Cristiano Ronaldo, Benzema, Lucas Vázquez y Mayoral.

Fernández Borbalán dirigirá el partido

David Fernández Borbalán, del comité andaluz, será el encargado de controlar el juego en el césped del Metropolitano. Un árbitro con amplia experiencia en derbis. Tendrá el honor de ser quién pitó el primer derbi del Metropolitano y el último del Calderón, que acabó con un hat-trick de Cristiano Ronaldo. En esta temporada, aún no ha dirigido ningún encuentro al cuadro del Cholo pero sí a los de Zidane en el Bernabéu contra el Valencia que acabó en empate. Estará acompañado de Juan Peña Varela (comité andaluz), Raúl Cabañero Martínez (comité murciano), José Manuel Matías Caballero (comité andaluz).

Posibles onces