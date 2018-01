Previa Eibar - Atlético de Madrid: a seguir molestando

Google Plus

Quizá ni los más optimistas a principio de temporada se arriesgaron a predecir que tanto Eibar como Atlético de Madrid iban a acabar la primera vuelta de la competición en noveno y segundo lugar respectivamente. Puestos magníficos teniendo en cuenta la gran rivalidad y competencia de La Liga. Y es que los principales motivos de ambas excelentes clasificaciones una vez más son los entrenadores, pues José Luis Mendilibar y Diego Pablo Simeone están consiguiendo exprimir al máximo a su plantilla y sacar el mejor rendimiento de las mismas. Se avecina, en consecuencia, una batalla muy igualada en tierras vascas y bastante complicada de predecir. Lo mejor para los amantes del fútbol.

El equipo más en forma de Europa

No es ninguna broma. El Eibar es, a mediados de enero, el equipo que mejor racha encadena de todo el continente europeo gracias a sus siete partidos consecutivos sin conocer la derrota. Además, en su propio feudo se han hecho gigantes con seis encuentros seguidos obteniendo puntos en el campeonato doméstico, con victorias incluso ante equipos rocosos como Girona, Valencia y Real Betis. Todo ello ha llevado al cuadro dirigido por el técnico vizcaíno a posicionarse en el séptimo puesto con 27 puntos, a tan solo uno del Villarreal que ostenta un puesto directo de Europa League para no tener que esperar al resultado de la Copa del Rey. Una auténtica proeza la que está consiguiendo este equipo.

Sin embargo, en el apartado de la enfermería, en total son cinco las bajas que tiene que hacer frente José Luis Mendilibar de cara a la difícil visita de los atléticos este fin de semana, ya que Fran Rico, David Juncà, Pedro León y Yoel Rodríguez por lesión junto a Anaitz Arbilla por acumulación de tarjetas amarillas, no han sido incluidos en la lista de convocados. De esta manera, José Ángel, Oliveira e Iván Alejo apuntan a ubicarse en el 4-4-2 titular del entrenador con el objetivo de dejar en casa tres puntos fundamentales para seguir soñando y molestando a los grandes.

Pasar página

Después de casi un año entero sin perder, el cuadro colchonero sufrió una dolorosa derrota en Cornellà, la cual hizo añicos el tan ansiado récord que volverá a intentarse el presente año. Días más tarde, debido al corto descanso vacacional navideño, el Atlético de Madrid parece que vuelve a sonreír tras vapulear al Lleida en Copa del Rey y tumbar al frío Getafe en el Metropolitano. Pero la batalla de este sábado se presenta mucho más complicada debido a la rocosidad del rival y la buena racha del mismo, pero los colchoneros tienen ante sí una oportunidad magnífica de demostrar que no están en el segundo puesto de la tabla por casualidad ni demérito de sus contrincantes directos, sino por trabajo y constancia.

Aunque nada más y nada menos que cuatro ausencias tiene que reparar el bueno de Diego Pablo Simeone para viajar al País Vasco, pues Diego Costa, Gabi y Stefan Savic se perderán el duelo ante el conjunto azulgrana debido al ciclo de cartulinas amarillas. Junto a ellos, Nico Gaitán no ha entrado en la convocatoria a causa de una enfermedad vírica que le ha mantenido apartado de los entrenamientos. En consecuencia, José María Giménez, Thomas Partey y Kevin Gameiro tienen todas las papeletas para ser los elegidos para vestirse de corto como titulares y seguir poniendo las cosas difíciles a los perseguidores en el trono.

Turno frente a los micrófonos

El entrenador vizcaíno, al igual que el argentino, compareció en rueda de prensa para analizar la batalla en cuestión. Esto dijo el armero: "Contra el Atlético es difícil jugar. Para ellos jugar bien no es dar 40 pases seguidos, sino competir, pero no vamos a cambiar nuestra forma de jugar. Sabemos que no les podemos regalar ni un minuto, porque ellos lo aprovechan y rara vez te regalan algo". Y por consiguiente el rojiblanco: "Lo importante en el fútbol es mantener la regularidad y el Eibar con su entrenador a la cabeza lo ha mantenido. Nuestra situación para este fin de semana es gestionar de la mejor manera a futbolistas importantes y seguir en la misma línea de siempre".

Precedentes muy desfavorables

Solamente en seis ocasiones se han visto las caras Eibar y Atlético de Madrid en Ipurúa en toda su historia. Curioso que dos hayan sido en Segunda División, con una victoria para cada lado en aquel frenético año 2001. Después, ya en Primera División a partir de 2015, los rojiblancos se han hecho con los tres triunfos las tres visitas que han registrado, y con diferencia, todos ellos, de dos goles. Sin embargo, a los armeros les queda la ilusión de repetir, al menos, lo acontecido hace un año prácticamente exacto en Copa del Rey, cuando lograron un importante empate a dos. Será por tanto la séptima vez que se origine el duelo en tierras eibarresas pudiendo pasar absolutamente de todo.

